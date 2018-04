Una carta para un militar

Ana María Alemán Alfaraz, estudiante del IES Castilla de la capital soriana, consiguió el miércoles el tercer puesto nacional del concurso Carta a un Militar Español.

El certamen, organizado por el Ministerio de Defensa, contó con una participación histórica, ya que en esta edición se presentaron 458 centros educativos de toda España, un 40% más que la edición anterior.

La joven de 17 años, natural de Valderrodilla, obtuvo la victoria en el concurso provincial que le abrió las puertas al certamen nacional, en el que terminó como finalista.

María Dolores de Cospedal, responsable del Ministerio de Defensa, hará entrega de los premios nacionales el 9 de mayo en la sede del Ministerio, donde concederá a la estudiante soriana un iPad Air 2 como premio por su carta, además de un diploma acreditativo.

La temática de esta quinta edición se centró en los valores de las Fuerzas Armadas, por lo que la joven soriana plasmó su agradecimiento a los militares haciendo especial hincapié en los actos del día a día de los integrantes de las Fuerzas Armadas y la admiración que siempre le causaron sus actos.

Ana María Alemán confesó también que siempre le llamó la atención centrar su futura actividad profesional en las fuerzas del Estado, en concreto la Policía Nacional.



Premios Provinciales

Además del reconocimiento a nivel nacional, Alemán fue la ganadora en Soria, por lo que recibirá junto a los otros dos finalistas provinciales un galardón en el antiguo cuartel de Santa Clara el Día de la Subdelegación de la Defensa.

La estudiante soriana se inspiró en su hermano, militar del ejército, para escribir la carta y aseguró que la labor del ejército «siempre me ha parecido un trabajo de admirar y siempre me ha gustado mucho».

Pese al éxito cosechado por su carta, joven soriana afirmó que «cuando me llamó la directora para decirme que había ganado en Soria no me lo esperaba».

Asimismo, conseguir el tercer premio a nivel nacional es algo que le pilló totalmente por sorpresa, «mis padres me animaron para ver si conseguía llegar más lejos pero tampoco me esperaba tanto».

Por otro lado, la alumna del instituto Castilla quiso animar a todos los jóvenes a presentarse a este tipo de concursos, «es un buen concurso, está muy bien planteado y es simplemente que plasmes tu forma de pensar».

En su carta, titulada A ti, militar español, Ana María agradecía al militar anónimo al que se dirigía su entrega, coraje y lealtad, entre otros valores que recalcó a lo largo de todo el texto.

Asimismo, en su ensayo la joven soriana mostró su gratitud por el trabajo de todos los soldados ante cualquier situación, como muestra este fragmento de la misma, «Gracias por Defender los Derechos Humanos. Gracias por tu compromiso y tu disciplina. Gracias por mantener el orden público en situaciones excepcionales».

A este concurso de carácter voluntario se presentaron alumnos de cuarto de la ESO, Bachillerato y ciclos de Formación Profesional de Grado Medio de un total de 458 centros educativos de toda España.

La estudiante del IES Castilla afirmó que desde el primer momento se animó a escribir su carta anónima, «a mi en cuanto me informaron de este concurso dije que quería participar, es algo que me gustaba».

En esta quinta edición del concurso, el Ministerio de Defensa pretendía «promover unos valores adecuados para construir una sociedad mejor» a partir del comportamiento de las Fuerzas Armadas.

Los ideales que rigen las fuerzas armadas y sobre los que los alumos se centraron para escribir sus cartas son la solidaridad, la valentía, la igualdad y la integridad, entre otros.

Tras escribir las cartas, la responsabilidad de decidir los escritos que presentarán en su nombre recayó en la dirección de cada centro, mientras que un jurado decidió el ganador provincial. El Ministerio de Defensa se ocupó de la selección de los premios nacionales.