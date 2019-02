Casado promete los mejores servicios para quien elija vivir en el medio rural

El presidente del PP, Pablo Casado, que ayer acudió a respaldar a los candidatos populares en Soria, apostó por hacer la Administración más eficiente y consagrar la igualdad de oportunidades que tutela la Constitución, «que dice que cada ciudadano es libre y puede elegir donde vive», en clara referencia al derecho de los ciudadanos del medio rural a disfrutar de los mismos servicios que en las ciudades.

«Hay partidos que desconocen que el 80% del territorio nacional es rural y que el 30% de la población española vive en el entorno rural, y nuestra responsabilidad no es hacer ingeniería social y reagruparlos sino que el contribuyente que quiere vivir en Medinaceli tenga los mejores servicios educativos, de transporte y de sanidad», destacó Casado, arropado por cerca de 300 afiliados del PP, muchos de ellos alcaldes y concejales de la provincia, donde el partido formará listas en todos los pueblos, al igual que en el conjunto de Castilla y León, como indicó el presidente del PP regional, Alfonso Fernández Mañueco durante su intervención.

Casado recordó que hay centros de salud donde la cobertura básica cuesta cuatro veces más que en una ciudad, «pero en Castilla y León y en el PP siempre hemos dicho que eso no ha de faltar, porque somos conscientes de que no podemos estar siempre pensando en cómo se va a ir despoblando sino en cómo conseguir que se detenga esa despoblación». Por eso, el presidente avanzó que propondrá «que no se paralice el plan 100x300», que prevé cobertura con 300 megavatios para cien municipios, incidiendo en la importancia de que la revolución digital llegue a los pueblos para asentar población con la creación de empleo.

En su intervención, el líder nacional tuvo palabras de reconocimiento a los políticos sorianos Juan José Lucas y Jesús Posada, pero también para el empresario Emiliano Revilla, igualmente presente ayer en el acto con afiliados, del que dijo que es «una referencia para los españoles», mencionando su legado de lucha por la libertad.

En su apoyo a la candidata a la capital soriana, Yolanda de Gregorio, Casado advirtió al actual alcalde socialista, «quizá exalcalde», mencionó, «que le ha salido una competidora tenaz, honesta, inconformista y que ama a esta ciudad». Afirmó que Soria no se merece un alcalde de un partido que «quiere romper España».

Destacó de ella su «fuerza y profesionalidad», «se nota que sabes cuadrar un presupuesto», le dijo, lo que les llevó a pedirle que encabezara el proyecto en la capital soriana. Del mismo modo, se refirió a Fernández Mañueco como el futuro presidente de la Junta, que obtendrá «excelentes resultados». «Das confianza y trasladas fiabilidad en la gestión», le trasladó.

Reconoció Casado que prácticamente los problemas son similares en todas las provincias de Castilla y León y puso a la comunidad autónoma como «sinónimo de España». «Aquí no hay un sentimiento regional contrario a la idea de España», aseguró, refiriéndose a las encuestas que cifran en un 40% los que quieren fortalecer el ámbito competencial, sin olvidar que la apuesta del PP es con las administraciones más cercanas.

El presidente popular aprovechó su encuentro con afiliados sorianos para recordar que «estas elecciones no se trata de contar votos sino escaños», haciendo mención a que en provincias como Soria es más difícil conseguirlos que en provincias grandes. Apeló por lo tanto a un «voto fuerte, suficiente, ilusionante» para que el partido mantenga a sus diputados y senadores en la provincia, instando a sus votantes a dejarse de «experimentos».