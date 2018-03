Los casos de ludopatía crecen un 30% por el tirón del juego on line

El juego y las apuestas están al alcance de un click de ratón, un acceso tan sencillo que está motivando el aumento de los casos de ludopatía, una adición «desastrosa que condiciona la vida de la gente y su situación económica y familiar. Un problema adictivo que necesita terapias específicas», destaca el jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Virgen del Mirón de Soria, Ricardo Martínez Gallardo, también presidente de la Fundación de Ayuda al Discapacitado y Enfermo Psíquico de Soria (Fadess).

El incremento es una realidad desde hace cinco años con en torno a un 30% más que se arrastra cada ejercicio. «Vemos pacientes de mediana edad, tanto hombres como mujeres, que acuden ya cuando la ludopatía afecta de forma importante a su vida cotidiana y a la de su familia», explica Martínez Gallardo.

El perfil del paciente es un joven de entre 20 y 35 años, «generación virtual», matiza el experto, «los que se manejan mejor on line, porque los mayores son más habituales de las tragaperras, que en muchos bares incluso han desaparecido». No obstante, el problema se está evidenciando entre la población adolescente. «Es la parte oscura, el joven que empieza a jugar on line y que entra en algún local de juego, que no lo ve como un problema aunque invierten su dinero. Es sobre todo a partir de los 20 cuando ya consiguen la autonomía económica o incluso pueden pedir dinero», matiza Martínez, quien constata que están detectando «un repunte importante», porque el ludópata «se dejan la vida apostando».

El psiquiatra fija como uno de los principales responsables de este incremento el aumento de la oferta en las apuestas. «La irrupción del juego on line ha sido definitivo», afirma, y pone el énfasis en la escasas medidas de seguridad «que llevan a chavales a jugar en el ordenador como si fueran sus padres». En ese sentido, reclama a las administraciones que regulen para preservar a los menores y limitar los accesos, refiriéndose también a la publicidad, «porque los anuncios son dañinos, al mismo nivel del alcohol o el tabaco», sostiene.

Si en el año 2010 se trataba en la consulta a una 15 personas afectadas por la ludopatía, en la actualidad son más de una veintena al año las que necesitan tratamiento. «Estamos ante un presumible boom de este tipo de adicción que ataca a una generación muy vinculada con la dinámica on line», concreta y «ha sido un aumento progresivo y constante», matiza, refiriéndose en ese sentido a aquellos que han dado el paso hacia la recuperación instados por la familia, la pareja sentimental «o porque ya han tocado fondo y empiezan a consultar», puesto que lo más difícil es adquirir conciencia de la enfermedad. Para que esto ocurra ha de pasar mucho tiempo «porque lo ven como un hoby». Martínez indica que este tipo de adicción «era de las más ocultas, pero como ahora el acceso es más fácil también lo es provocar el agujero económico». Además, la ludopatía suele aparecer vinculada a otras adicciones con el alcohol o los estupefacientes. «Cuando se superan estas aparece la ludopatía. Se trata de una adicción dormida y ocurre que al no tomar alcohol o cannabis acaba jugando», explica el experto.

El jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Virgen del Mirón de Soria reconoce que tenían la confianza puesta en que este aumento moderado pero constante cambiaría de tendencia porque el juego on line fuera solamente «una moda», pero no ha sido así porque la subida continúa siendo progresiva. «Con las tragaperras ocurrió, que perdieron intensidad, pero no está siendo el caso en esta ocasión», comenta.

Mucho de esos enganchados a las tragaperras están en tratamiento y forman parte de asociaciones de afectados en ciudades como Logroño o Tarazona, ya que en Soria no existe ninguna agrupación de este tipo. «Ha habido dos intentos de creación de una asociación de ludópatas aquí pero no fue posible», recuerda. En ese sentido trabaja también la Federación Castellano Leonesa de Jugadores de Azar Rehabilitados, Fecyljar, que confía en poder contar con ella ya el próximo año, según avanzó el presidente de la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid, Ángel Aranzana, sobre todo al detectar un destacado repunte de jugadores, muchos de ellos en edades muy tempranas.

Martínez diferencia entre los adictos comportamentales y aquellos que sufren una patología mental «que les genera mucha angustia y lo canalizan en una adicción», en este caso el juego. «La mitad son adictos comportamentales», apunta, y estos son derivados al Centro de Ayuda al Drogodependiente, CAD, que gestiona Cruz Roja,