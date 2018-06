Cayetano, raza y personalidad en la feria de San Juan de Soria

«Yo creo que estoy siendo ahora el torero que yo quiero». Habla Cayetano. Palabras mayores. Cayetano Rivera Ordóñez. Ahí es nada. Más auténtico, más maduro, más puro y más pasional. Cayetano, pura distinción. Llega a San Juan en el mejor momento de su carrera, en ese estado que tienen los toreros grandes de verlo todo muy claro. Cayetano es una alquimia de estilos, de conceptos y de fondo. El próximo domingo en nuestra plaza hará el paseíllo en frente a una corrida de Torrestrella, alternando con Enrique Ponce y Román. Cartel estelar, exquisiteces en San Juan.



Apetece Cayetano. Y a Cayetano le apetece Soria. Un buen binomio. «Siempre he dicho que quiero estar y quiero torear en las mejores plazas y Soria es una de ellas», explica el torero antes de poner en valor su ambición frente al amplio abanico de toreros que existen y sacar a relucir esa competitividad que va implícita a su nombre y a su estirpe: «Hay una baraja muy importante de nuevos toreros que han aparecido y nos están obligando a todos a apretar los dientes para defender un sitio y una posición. Yo lo hago cada tarde.

El hecho de tener más competencia añade un punto importante de responsabilidad a cada una de las actuaciones. Para su compromiso en San Juan, Cayetano lo tiene muy claro y lo expone: Espero que sea una tarde donde siga avanzando por el camino que me he marcado. El techo es muy difícil de alcanzar pero hay que intentarlo».



Tauroemoción ha apostado por Cayetano y por Soria. La nueva empresa arrendataria de la plaza de toros de Soria es sinónimo de calidad. Un plantel de torero de la talla de Enrique Ponce, Paco Ureña y Cayetano. «Después de una trayectoria tan rápida como la mía, en la que arranqué tarde y tuve que superar las presiones lógicas de esta profesión y después de parar dos años, ahora mi toreo ha llegado a un punto de madurez en el que disfruto mucho más cada muletazo, cada pase», reconoce el torero que llega tras haber cortado una oreja en la feria de San Isidro de Madrid. «Expreso todo con más facilidad, fluye la expresión de otra manera y el resultado es que esta temporada he tenido bastante más regularidad en la plaza. Ahora existe un punto más de torería, menos desgaste del que había en otra época», subraya.



Cayetano es de esos toreros que compiten contra si mismo. Torero grande. No tiene que demostrar nada a nadie. Todo está demostrado después de una trayectoria tan meritoria y de una evolución tan notable y pura como la suya. «Me tengo que demostrar a mí mismo que soy capaz de disfrutar al máximo el toreo, de ser feliz toreando y de volver a sentir eso que se siente en la plaza.

Cuando los objetivos son interiores, todo se saborea mucho más». En San Juan alterna con Enrique Ponce. «Me motiva, competir con los mejores nunca puede asustar. Los retos nunca pueden ser un impedimento de nada, ni un obstáculo; No vengo a competir con nadie más que conmigo mismo pero que nadie piense que he venido aquí de visita».



De él dijeron siempre que tenía raza y amor propio. Buena base. Pero el tiempo le ha dado asiento, hondura y una inteligencia privilegiada. Lo reconoce el torero, un ejemplo de personalidad: «La actitud y las ganas siempre las he tenido, eso creo que va muy dentro de mí. Ahora se ha aportado una profundidad que ahí esta y que es el camino por el que quiero continuar creciendo en el toreo. El tiempo me ha aportado unos conocimientos que unidos a mi situación personal, se refleja en la plaza en un toreo más despacioso pero que sigue creciendo».

Al final siempre existe un objetivo: «Desde un punto de vista artístico la meta es siempre torear cada vez mejor y lograr emocionar al público en esa conexión entre toro, torero y aficionado que es lo que provoca la magia y lo que pone de manifiesta el momento que atravieso».



Más convencido que nunca se encuentra Cayetano sobre sí mismo. Se masca en sus palabras y en sus reflexiones. «Para mí el futuro es siempre una oportunidad de continuar avanzando en mi profesión», admite. «No me asustan los retos interiores que me pueda fijar. Me considero un torero y una persona ambiciosa. Busco perfeccionar y depurar aún más mi tauromaquia», subraya.

No hay barreras al presente y tampoco al futuro. Cayetano no se fija etapas ni tiempos. El camino marcará las pautas. «No soy capaz de trazarme un plan de permanencia en los ruedos», adelanta. «Si me pregunta no le podría asegurar el tiempo que estaré toreando. El mañana no se puede aventurar. No sabría decir su voy a estar dos, cuatro, siete u ocho años. Es imposible decirlo como también era imposible decir que me iba a retirar dos años para volver después», concluye.



Además de un torero de clase y personalidad, Cayetano es un diestro muy conocido por la sociedad. Un lujo para la tauromaquia, un abanderado de la fiesta de los toreros mucho más allá del ámbito estrictamente taurino. Una persona que merece la pena descubrir.

Conoce el toreo por dentro y por fuera. «Mi opinión es que debemos hacer un esfuerzo sincero desde dentro por mostrar al mundo los valores de la tauromaquia», expone. «La grandeza de este arte debemos enseñarla a través de sus valores, de sus pasiones y de sus emociones. Hay otros mundos que mediante una unidad han sabido ganar adeptos y sin embargo aquí estamos todos esperando una unión que no termina de producirse. Ha sido un error ese espíritu endogámico que siempre hemos tenido, es hora de dar un paso al frente y mostrarnos tal y como somos. Hay que enseñar el toreo con respeto, resaltar todo lo positivo que existe que es mucho», reflexiona.