CC OO anuncia una primavera caliente y duda del Plan Soria

CC OO reunió ayer a unos ochenta delegados sindicales de la provincia con una premisa clara: una movilización con vistas a crear un escenario de primavera caliente en defensa de los salarios de los trabajadores y contra las políticas del Gobierno. El secretario regional, Vicente Andrés, acudió a la cita y dejó también claro que el Plan Soria no funcionará como se prevé si no se implica el Estado, que es el que tiene las competencias en materia de industria.



«Hay que subir los salarios para que la economía se reactive y repercuta en el consumo interno, esto es fundamental», explicó el líder sindical de la Comunidad, quien animó a que «el mundo empresarial y las administraciones públicas cambien el modelo productivo», y a que sea una economía «más próspera en inversión, en I+D+i, donde estamos a la cola, y en gasto público». Dijo también que la economía soriana y la de la región se encuentran «estancadas en el sector primario» cuando «deberían haber una ampliación hacia otros sectores».



Bandrés también puso en tela de juicio el Plan Soria. Subrayó que «esto no termina de chutar porque los datos no son buenos y se necesita otra política industrial. En Soria, efectivamente, hay un plan que aborda los temas pero que no resuelve los problemas de fondo porque es el Gobierno de España elque tiene las competencias en materia industrial y quien debe definir un modelo productivo distinto al que se está produciendo».



Bandrés manifestó que «ni la Diputación ni el Ayuntamiento ni incluso la Junta tienen de por sí capacidad porque no tienen competencias en materia industrial, por lo que se necesita la implicación del Estado».

El sindicalista definió la actual situación económica como «de crecimiento considerable pero en sectores muy sujetos al vaivén de acontecminoentos internacionales; el crecimiento no es bueno y el reparto de riqueza tampoco lo es porque se pierde salario por la fiscalidad y el beneficio a los ricos».



Afirmó tajantemente que «bajar impuestos beneficia siempre a los ricos porque la salida de la crisis engorda más las arcas de las empresas». En cuanto a los datos de despoblación en Soria, Bandrés dijo que era «escalofriante». «En nuestro discurso tenemos un parte dedicada a Soria y a la despoblacion y la solución está en el empleo. La gente se va porque no tiene empleo; hay que tener industrias, empresas e infraestructuras, eso necesita Soria.

Con vistas al 1 de mayo señaló que «hay mucho que reivindicar y hay motivos para la movilización hoy más que nunca porque el país se consolida en el crecimiento y también en la desigualdad con una reforma laboral que se debe retirar».