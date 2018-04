CC OO califica de «despropósito» la reforma del Palacio de Justicia

«Despropósito», «oportunidad perdida» y «provisionalidad». De esta manera resume el coordinador provincial de Justicia de Comisiones Obreras, Javier Sanz, quien critica la ejecución de las obras en el Palacio de Justicia, que acomete el Ministerio de Justicia desde abril de 2016 y que se encuentran prácticamente finalizadas.

El coordinador provincial de Justicia cuestiona la funcionalidad del inmueble, cómo se han acometido las obras, con los empleados del servicio trabajando, e insiste en que es necesario un nuevo edificio, «más funcional».

Sanz afirmó ayer en una nota de prensa que la obra de rehabilitación del Palacio de Justicia «es un despropósito» ya que en su opinión lo que necesita la Administración de Justicia «es un nuevo edificio funcional» y que cumpla con la legislación en materia de seguridad e higiene en el Trabajo.

Para el coordinador provincial de Justicia en Soria, las obras acometidas suponen «un parcheo continuo que no mejora la funcionalidad, ni la comodidad para los ciudadanos ni los trabajadores que diariamente prestamos nuestro servicio en el mismo, y padecemos las incomodidades del mismo».

Sanz criticó que n se acometiera un nuevo edificio en Soria. «No entendemos como en otras ciudades de Castilla y León se realiza un nuevo edificio, como por ejemplo en Burgos, o como en Segovia, donde está previsto construir un inmueble, y Soria está condenada a sufrir un edificio que no es el adecuado para albergar juzgados». «Parece ser que los sorianos somos la oveja negra de la familia, un claro ejemplo de discriminación injustificada», apuntó el sindicalista, quien también criticó el estado de provisionalidad.

En este sentido, Sanz precisó que los empleados del Juzgado número 2 están ubicados en una sala de vistas y los del Juzgado número 4, «amontonados en pequeños despachos con la promesa de una nueva ubicación una vez instalada la Nueva Oficina Judicial, que no tiene fecha de comienzo ni nadie sabe cuándo tendrá tal».

«De los continuos traslados de los trabajadores, así como del futuro traslado de los compañeros de El Burgo de Osma para la construcción de un nuevo edificio, no se ha dado traslado a la Junta de Personal en cumplimiento de la legislación vigente, es increíble que el Ministerio de Justicia sea tan incumplidor de la legislación», señaló. El sindicalista criticó que las obras se hayan realizado con los trabajadores «dentro», lo que ha obligado a realizar varias denuncias ante la Inspección de Trabajo por «los continuos ruidos y el polvo» de las obras que, a su juicio, «no mejoran lo que hubiese sido deseable que mejorar, así encontramos graves deficiencias en materia de seguridad».

En este sentido, entre las deficiencias precisó que la vía de salida principal no permite su apertura hacia fuera, «sino que la misma tenga que ser hacia dentro con el consiguiente riesgo en caso de incendio». Además, el coordinador provincial de Justicia explica que «nada más entrar al edificio nos encontramos con el mismo patio, no se ha realizado actuación alguna y esta abierto en su parte superior con la producción de un estrés térmico por todo el edificio».

Para el representante de los trabajadores en la Administración de Justicia, «el edificio sigue siendo un laberinto lleno de escaleras para los ciudadanos que continúan perdiéndose a diario y para los trabajadores que tienen que sufrir dichas deficiencias». En concreto, los trabajadores de auxilio judicial tienen que transportar los archivadores llenos de expedientes a la torre y tienen que subir varios pisos de escaleras sin haberse instalado ningún pequeño montacargas «como así hemos solicitado varias veces, ni haberse facilitado carretilla alguna como también se ha prometido y no cumplido».

Entre los servicios que echa en falta figura la instalación de aire acondicionado para los días de verano. «Desde el sector de Justicia de Comisiones Obreras valoramos la obra como una oportunidad perdida de mejora real de las instalaciones de la Administración de Justicia en la capital y un dinero tirado», apunta Sanz quien puntualiza su valoración en que tiene relación entre «la inversión y la mejora de las condiciones de trabajo, aunque lo que es tirar dinero ya nos lo ha demostrado el Ministerio de Justicia, al haber suprimido a los cinco años dos ascensores recién instalados, que costaron un dineral, en un ejemplo de buena gestión de los recursos públicos y el dinero de todos».

Además, el coordinador provincial de Justicia incidió en que por parte del Ministerio de Justicia todo se compromete a la solución que va a dar la instalación de la Nueva Oficina Judicial, que como ya sabemos los trabajadores no es ninguna panacea y «si no que pregunten a nuestros compañeros de Burgos, donde ya lleva ocho años instalada, y no ha supuesto una mejora sustancial en el desarollo del trabajo diario, ni una agilización del mismo, y menos la implantación del expediente digital, del cual sufrimos continuos errores».