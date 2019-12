CCOO apunta que Aleia tendrá nuevos dueños en dos meses

El sindicato Comisiones Obreras manifestó ayer su confianza en que en cuestión de dos meses Aleia Roses cuente con un nuevo propietario que enderece definitivamente el rumbo de la empresa. Esa es una de las principales conclusiones extraídas de la reunión que mantuvo el pasado lunes el grupo de trabajo de Aleia de la Fundación Anclaje con el administrador concursal, según explicó el secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria de CCOO Castilla y León, Miguel Ángel Brezmes. Tal y como informó este medio, ahora mismo cobra fuerza la posibilidad de que haya una venta de la unidad productiva en un proceso que se extenderá entre enero y febrero. El objetivo es que en marzo entre el nuevo propietario para tomar las riendas de la fábrica de Garray.



La Fundación Anclaje –de la que forman parte la Junta, la patronal, CCOO y UGT– ha estado en las últimas semanas «viendo alternativas» y el lunes pasado se mantuvo un encuentro con el administrador concursal para abordar la situación de la empresa. En la cita quedó claro que hay «posibilidades reales» de que un grupo empresarial o o un grupo inversor se haga con el control de Aleia. Estos posibles compradores han mostrado un interés «firme» y cuentan con «músculo financiero» para hacer frente a la situación de la empresa. Se están estudiando unas condiciones de venta en las que serán «prioritarios» el mantenimiento del empleo y el proyecto empresarial.



Brezmes explicó que a la espera de la decisión final del administrador, el futuro de la empresa tiene dos posibilidades. Por una parte estaría el «convenio» a través del cual los actuales propietarios de Aleia mantendrían el control siempre y cuando logren nuevas vías de financiación y por otro la opción preferida de Comisiones, la venta de la unidad productiva. «No queremos que quién ha llevado la empresa al desastre continúe, eso no nos ofrece ninguna garantía», remarcando desde el sindicato.



La opción de la venta de la unidad productiva, que también valoró el primer administrador concursal de Aleia, tendrá que cumplir unos plazos aunque la intención es que «el uno de marzo debe estar transferida». De momento, hasta ocho firmas han mostrado interés en Aleia aunque «unas más que otras». Cabe recordar que en el primer intento de venta, que se frustró por el cambio de administrador, también manifestaron interés ocho compañías e incluso una llegó a remitir una propuesta al juzgado. La posible venta estará regulada a través de unas bases que el administrador publicará –si finalmente es la opción escogida– en el mes de enero. Hay varios condicionantes claves que determinarán la venta de la unidad productiva.



En primer lugar, la producción. Una condición será continuar con la producción de rosas, es decir, que se ‘premie’ el proyecto industrial que no contemple una variación en el tipo de producción. Desde CCOO se ve positivo porque evitaría una paralización de los procesos productivos, pero también admiten que hay interés en variar el tipo de cultivos que actualmente se desarrollan en el invernadero de Aleia. Por ejemplo, un empresa del sector farmacéutico habría mostrado interés para la producción de cannabis.



Otro aspecto clave es que la empresa o grupos interesados deberían hacer una «provisión» de una cantidad económica que permitirá hacer frente a las necesidades más imperiosas que tiene Aleia Roses como son las nóminas y el gasto corriente. Brezmes detalló que esa aportación vendría a actuar como «garantía» de que hay un interés real por la adquisición de Aleia. En el caso de que la firma que hiciera la aportación no resultaba ganadora del proceso de venta la cifra sería devuelta. Este anticipo del precio que finalmente se pagará por la compra de la unidad productiva es clave para asegurar la viabilidad de Aleia.

El sindicato incidió en que otro factor clave será el mantenimiento del empleo. El objetivo es mantener la totalidad de la plantilla actual, que alcanza los 300 trabajadores, aunque desde CCOO también son conscientes de que es probable que haya una «reconfiguración» que, en principio, afectará principalmente a los órganos de dirección de la actual estructura de Aleia. No obstante, aunque el objetivo es no perder ni un empleo, CCOO advierte de que «250 trabajadores son mejor que ninguno».



A grandes rasgos, la previsión es que las bases que regularán el proceso de venta se publiquen en enero. Ahí se abrirá un proceso de adhesión para todos aquellos grupos industriales o inversores interesados y, ya en febrero, se establecerá un filtro con las dos o tres mejores ofertas. En ese momento, se podrán utilizar diferentes fórmulas, como una puja, para determinar la mejor oferta. Este proceso está orientado para que la actual gestión de Aleia finalice su trabajo a finales de febrero–después de la campaña de San Valentín– con el pago de las nóminas de ese mes y ya en marzo entren los nuevos propietarios.



Aleia está en concurso de acreedores desde mediados del pasado mes de octubre. A pesar de esa circunstancias la situación de la empresa ha mejorado, según transmitió CCOO. El propio administrador ha reconocido que se han mejorado las previsiones de producción. «Hay más tallos y de más calidad», comentaron. Parte de la resurrección se debe a que la administración concursal logró recuperar el suministro de luz eléctrica y gas. Estos meses son «el mejor momento» para la venta de rosas en un periodo que vivirá su punto más álgido con San Valentín. Otra prueba de esta mejora en la situación general de Aleia es que en las últimas fechas se ha tenido que contratar al menos a unas 12 personas para cumplir con las necesidades de producción. Además, según avanzaron los sindicatos desde la administración concursal se ha garantizado el pago de la nómina de diciembre y se ha comprometido que el pago de la extra de Navidad pendiente se hará en la primera quincena del mes de enero.