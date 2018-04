El Centro de los Alimentos tiende la mano a la Universidad y las empresas

El Centro para la Calidad de los Alimentos vivió ayer una jornada de inusitada actividad. El director del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), Manuel Lainez, visitó a instancias de la subdelegada, Yolanda de Gregorio, las instalaciones. Pero más allá de este recorrido se aprovechó la jornada para mantener contactos con la Universidad y los empresarios sorianos interesados para estrechar lazos que revitalicen este espacio de investigación puntero.

De Gregorio deseó que con estos contactos «podamos generar empleo y trabajar en aspectos fundamentales como el torrezno, la trufa, las setas... Creo que hay muchos productos que tenemos en Soria en los que se pueden hacer investigaciones de diferentes tipos como la madera, también».

Por su parte Lainez aseveró que «dentro de esta jornada decidimos que sería importante invitar al sector educativo para ver cómo podemos enganchar el trabajo que estamos haciendo nosotros aquí con el que se hace desde la Universidad o desde determinados centros de Formación Profesional tratando de primero establecer el contacto, y segundo, facilitar la posibilidad de que estudiantes que puedan estar en estos ámbitos colaboren aquí con nosotros» A ello se sumo el encuentro con empresarios porque «queremos conocer cuáles son las necesidades que nos plantean. Nos ha llegado su idea, su propuesta, de que quieren hacer cosas y las quieren hacer aquí, en Soria».

«Vamos a ver cuáles son esas necesidades» y a cruzarlas con las capacidades del ente que dirige. «En el INIA trabajamos en alimentos pero también en producción primaria, en sector forestal, en ganadero, en prácticamente todos los ámbitos del sector agroalimentario. Vamos a ver con nuestras capacidades y nuestros investigadores cómo organizar aquí una estrategia de trabajo que les pueda dar respuesta a las necesidades que nos plantean».

El director eludió dar nombres concretos de empresas interesadas pero sí avanzó que «hay alguna idea para ver la calidad de algún producto típico. Hay algún producto que tiene una expansión, que tiene mercado nacional e internacional, para mejorar la calidad de ese producto. O valorar las características tecnológicas de algunos productos, de los nuevos que están desarrollando. Hay empresas del sector cárnico, hay empresas de los componentes biológicos de determinados compuestos alimentarios...».

Lainez confió en que se produjese un «tirón» de la inversión si salen adelante los Presupuestos Generales del Estado, y que pueda redundar en el Centro de los Alimentos. «Si es así vamos a intentar poner a punto una serie de actividades aquí para, a través de la investigación, empujar la economía. Es la idea básica de tratar de utilizar la I+D+i para desarrollar el tejido productivo de las distintas áreas de nuestra geografía», y para ello importan las empresas.

Asimismo el director del INIA afirmó que en el centro soriano «tenemos bastante que ver con la Universidad. Aquí tenemos una especialidad en Sistema Agroenergéticos. Hay un ámbito forestal que ellos tienen desarrollado y nosotros tenemos bastantes capacidades. Tenemos una firma de una unidad mixta que se hizo hace unos años y que no ha tenido un excesivo desarrollo y hoy vamos a intentar darle el empujón. Y luego tenemos todo el ámbito agro, de formación en temas agrarios, en los que el INIA tenemos bastantes capacidades. Creo que interactuar unos con otros, utilizarnos mutuamente, puede ser interesante para las dos partes».

Por otro lado, detalló los dos proyectos que se desarrollan en la actualidad. «Uno está relacionado con la seguridad alimentaria en el sector cárnico, en los productos elaborados, fundamentalmente para trabajar en aquellos agentes que han supuesto algún problema y están suponiendo algún problema para acceder a determinados mercados». Concretamente se analiza la presencia y características de la listeria, que puede cerrar las puertas de algunos mercados.

En este caso «está basado en una colaboración no sólo con la industria cárnica soriana sino de otras áreas de España. Ahora mismo está previsto que entren muestras procedentes de La Rioja, de todo Castilla y León, se está en negociación para que entren de Aragón... Nuestra visión es nacional con independencia de que estamos asentados aquí».

«El otro proyecto», concluyó Lainez, «está más relacionado con las posibilidades que tiene el sector agroalimentario en el futuro, incorporando productos tradicionales nuestros de Soria y de toda España, como las leguminosas y las setas. Estamos trabajando en este proyecto concreto en ver la funcionalidad de dos grupos de productos, cómo se pueden incorporar en las pastas, para mejorar el valor nutritivo y tirar de la producción primaria de nuestro entorno» garantizando la salud.

Por otro lado, el director del INIA, Manuel Lainez, reconoció ayer que el Centro para la Calidad de los Alimentos de Soria se ve lastrado por la ausencia de un director desde hace cuatro años. A su juicio, la sensación de que el centro podría ‘dar más de sí’ «no sólo es consignación presupuestaria, es ver un poco el dinamismo. Quizá lo que nos ha faltado aquí es que no hemos tenido un director. Tuvimos un director hasta 2014 y desde ese año no hemos tenido».

Precisamente «esa es la persona que tiene un poco que buscar, centrar y definir las necesidades del entorno para a partir de ahí hacer propuestas. Si no tenemos esa figura, y no nos está resultando fácil conseguirla –a pesar de que ya tenemos en cartera algún plan A, incluso algún plan B– al final tenemos actividades dispersas, no tenemos un proyecto concreto integrador» que ‘tire’ del centro.

Precisamente el primer paso es saber qué investigar. «A partir de ahí, cuando tú tienes el proyecto pides financiación. Hay muchas ayudas públicas. Puede ser el propio INIA, porque vamos ajustados pero no vamos ahogados. Y luego, si hay servicios, las propias empresas también aportan financiación». El director del INIA recordó que «de hecho, en su momento tuvimos algunos convenios con empresas de la zona, con lo cual supongo que eso se podría recuperar y poner en marcha rápidamente. Si el sector lo necesita va a estar dispuesto a aportar financiación seguro».

En la actualidad «tenemos ocho personas trabajando en el centro. En el momento más álgido, en 2013, tuvimos 11 personas. Hemos pasado un proceso complicado todos, la sociedad española lo ha pasado complicado, y ahora estamos en un momento en el que estamos creciendo» y en el que se tiende la mano a empresas y universidad.