El Centro de Referencia fija su apertura para el final del verano

La ‘maldición’ que ha perseguido al Centro de Referencia Estatal de la avenida de Logroño, cuya primera piedra se puso hace más de una década, parece no tener fin. La Subdelegación del Gobierno confirmó que con motivo de la obtención de la licencia de ocupación ha sido necesario ejecutar algunas pequeñas obras. Este ligero contratiempo provoca que la entrada en funcionamiento del centro no será a principios de verano, sino que llegará al finalizar la época estival. Paralelamente el personal de dirección del centro, momentáneamente ubicado en la Subdelegación, sigue trabajando para completar los trámites que permitan su puesta en servicio.



Fue a principios del pasado mes de marzo cuando las instalaciones recibieron la visita de la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. Desde el Gobierno adelantaron, sin concretar la fecha, que el Centro de Referencia estaría operativo «antes del verano». «Esta visita tiene por objeto anunciarles que por fin vamos a poder abrir este centro», fueron las palabras de Carcedo.



El subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Latorre, explicó que durante la semana pasada se han tenido que afrontar unas pequeñas obras en el complejo. El problema surge cuando se solicita la licencia de ocupación al Ayuntamiento y se detectan una serie de pequeños defectos en la construcción. Se trata, por ejemplo, de los problemas de cimentación de uno de los muros. «Se ha detectado algún problema, por ejemplo, hay un muro que no está bien cimentado», explicó Latorre. La empresa pública Tragsa, la misma que culminó la obra, se está encargando de esas pequeñas reparaciones de últimas hora. De forma paralela, se están afrontan otra serie de trabajos necesarios como la instalación de los equipos informáticos –ya completada– o la tramitación del alta en los servicios de luz y agua. «Vamos resolviendo todo lo que toca», insistió Latorre.



El subdelegado indicó que tanto la directora del centro como un administrativo ya están trabajando, en oficinas de la propia Subdelegación, para tramitar la documentación pertinente para poder proceder a la contratación del personal. En este sentido, Latorre aseguró que «en breve» se procederá a la cobertura de las plazas del personal laboral del centro a través de las oficinas del Ecyl.



A pesar de este pequeño contratiempo. el subdelegado insistió en que lo más importante es que el proyecto no está paralizado y que «no hay marcha atrás». Latorre no quiso dar una fecha concreta, aunque sí mostró su confianza en que el centro esté a disposición de la sociedad antes del final de verano. «Creo que hay que ser positivo, y también realidad, lo importante es que no hay retorno, vamos a paso lento, pero seguro», recalcó.



Esta infraestructura ha supuesto una inversión de más de 3,5 millones de euros y creará 21 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos. El centro podrá dar cobertura a unas 80 personas cuanto esté a pleno rendimiento. Además de la atención, el complejo tendrá un importante componente de innovación para servir de «avanzadilla» en materia de cuidados a las personas mayores, según explicaron desde el Gobierno.



Durante su visita el pasado mes de marzo, Carcedo explicó que el hecho de ser un centro de referencia estatal básicamente redundará en¡ la búsqueda de mejorar en los servicios. «Se trata e intentar mejorar cómo estamos atendiendo en los servicios, en este caso sociales, y la atención al a dependencia», indicó. En este marco tendrán un papel fundamental la investigación y la innovación. «Tenemos ya un centro estatal que asesora sobre toda la cuestión de eliminación de barreras mecánicas, y tenemos otro tipo de barreras que tiene más que ver con la atención personal y que también son objeto de innovaciones». Carcedo incidió en que «es lo que se llama innovación en los servicios». «Estos centros tiene la función de avanzar, los centros meramente asistenciales incorporan lo que hay, hacen los cuidados sin avanzar en otras posibilidades que la innovación nos puede reportar». La ministra reiteró que «tenemos que avanzar en otro tipo de atención que la investigación nos tiene que proporcionar, estos centros están pensados para eso, para incorporar innovaciones trabajando coordinadamente con las Universidades en los lugares donde se produzca investigación».