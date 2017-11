El centro de salud de El Burgo ha de esperar

El futuro centro de salud de El Burgo de Osma tendrá que esperar. El PP, incluido el alcalde de la villa burgense, votó ayer en la Comisión de Hacienda de las Cortes regionales en contra de la enmienda socialista que pedía que se incluyera en los presupuestos regionales para el próximo año. «Hemos puesto los terrenos a disposición (hace años) de la Consejería de Sanidad para que pueda construirlo cuando haya disposición presupuestaria», señala el procurador popular y regidor de El Burgo de Osma, Jesús Alonso. «La Junta no ha desistido de la construcción, está en sus previsiones, pero no será en 2018», añade, matizando que la localidad ya cuenta con un centro de salud aunque «las condiciones no sean las óptimas».

«Seguimos peleando e insistiendo en ello y lo que nos dice la Consejería es que está en el programa y será cuanto antes, según la disponibilidad y las prioridades. Yo espero que en los siguientes presupuestos pueda ser una realidad», matiza sobre las cuentas para 2019. Según afirma Alonso, «los presupuestos son limitados y lo demás es demagogia», añade en referencia al grupo socialista en las Cortes.

Asimismo, la Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León rechazó ayer la enmienda socialista que reclamaba la instalación de un acelerador lineal en el Complejo Hospitalario de Soria, lo que hubira hecho posible contar con el dispositivo que se utiliza más comúnmente en los tratamientos de radioterapia de haz externo a enfermos con cáncer. El voto en contra del PP a todas las enmiendas presentadas por el PSOE eliminó la opoción de esta prestación sanitaria. «La Junta de Castilla y León y el Partido Popular vuelve a dar la espalda a las necesidades y los compromisos con la provincia de Soria», señala el PSOE, que recuerda que la instalación del acelerador lineal para los tratamientos de radioterapia «es un compromiso» del presidente regional, Juan Vicente Herrera, que se remonta a 2007 y pide al PP explicaciones por «apoyar una moción para su instalación en el pleno del Ayuntamiento y dos semanas después votar en sentido contrario en las Cortes».

Desde el PSOE recalcan que el Partido Popular ha rechazado todas las enmiendas socialistas para la provincia de Soria debatidas hasta el momento, entre las que se encuentra la instalación de un acelerador lineal en el hospital, cuantificada en 1,3 millones de euros. «Este voto en contra resulta especialmente decepcionante para los sorianos al contar no sólo con el respaldo de la sociedad sino también con el apoyo unánime de todos los grupos políticos, incluido el PP, en el salón de plenos del Ayuntamiento de la capital a través de una moción», señala el procurador socialista Ángel Hernández, quien considera «de una incoherencia absoluta esta postura» y lamenta que «de nuevo dejen en un segundo plano o en el olvido» los intereses de los vecinos de la provincia. «Habría que preguntar a la presidenta del Partido Popular en Soria, senadora y procuradora, cómo se puede mantener una posición en las Cortes y otra en el Ayuntamiento y dónde quedan los intereses de la ciudadanía y los compromisos del presidente autonómico», indica.

Por su parte, el procurador del PP Jesús Alonso defiende la postura de su grupo en el hecho de que «la utilización de estas técnicas requiere una cierta destreza y es mejor que lo haga gente experta porque realiza el suficiente número de casos. Da más garantías hacerlo en un sitio donde se traten muchos más casos». En esa misma línea se pronunció el gerente de Asistencia Sanitaria, Enrique Delgado, quien no ve viable la instalación del acelerador lineal «porque no hay pacientes suficientes» para que su aplicación sea la óptima para los afectados.

Además de esta negativa en las Cortes, también recibieron el no del PP todas las enmiendas al presupuesto presentadas en las sección de Presidencia, Hacienda, Agricultura y Ganadería, Fomento y Medio Ambiente y Sanidad. En la tarde de ayer se debatieron las de Educación y en los próximos días será el turno de Familia y Cultura y Turismo. «El PP ha dilapidado con sus votos inversiones tan importantes para Soria como el Plan de Comercio, la inversión en caminos rurales o en los regadíos de Ines y del Campillo de Buitrago», lamenta el PSOE. En el área de Fomento también se han rechazados otras peticiones como la ampliación del Palacio de la Audiencia, inversiones para la peatonalización de la ciudad o el proyecto de mejora de la carreta SO-615 entre San Pedro Manrique y el límite con la Rioja.



Desde el PSOE suman al «varapalo» del acelerador lineal, en materia de sanidad, el rechazo de las enmiendas sobre los centros de salud de El Burgo de Osma y de San Leonardo de Yagüe o las unidades de soporte vital básico para Berlanga de Duero, San Pedro Manrique y Gómara, así como la unidad medicalizada de emergencias provincial de Almazán.

Los socialistas sorianos señalan en una nota de prensa su confianza en que las semanas que quedan antes de la aprobación de los presupuestos en las Cortes de Castilla y León de manera definitiva, a mediados del mes de diciembre, el PP de Soria y la Junta de Castilla y León «rectifiquen su postura de dar la espalda a nuestra provincia y cumplan los compromisos con la misma».