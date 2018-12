El centro de salud de San Leonardo será una prioridad en el año 2019

A pesar de las posibles discrepancias entre la Consejería de Sanidad y el Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe sobre la ubicación, la coincidencia es plena en cuanto a la prioridad que supone el centro de salud para el municipio. El consejero Antonio María Sáez confirmó que la tramitación comenzará ya en 2019. «Lo importante es que el centro necesita que acometamos la ampliación o la remodelación en su caso, es evidente porque es un centro antiguo que no tiene las mejores condiciones y en la medida de las posibilidades debe ser una de nuestras primeras actuaciones», afirmó el consejero, quien habló de comenzar en 2019, a falta de la reunión con el Consistorio sobre la ubicación.

«Vamos a verlo con el Ayuntamiento, porque ahí quizá haya una pequeña disparidad de criterios», reconoció. «Nosotros entendemos qué es lo más idóneo para la construcción o en su caso ampliación y cuál es la mejor ubicación, que tiene que estar vinculada a la accesibilidad de la población, pero también a la disponibilidad de terrenos para construcción y es lo que hay que ver», concretó el consejero después de visitar el recién remodelado centro de salud de San Pedro Manrique, que ha recibido una inversión de 725.000 euros en su ampliación y reforma.

Los trabajos se han ejecutado en dos fases, la primera de las cuales fue la construcción del nuevo edificio, cuya certificación total ha ascendido a la cantidad de 435.832 euros. La segunda fase consistió en la demolición interior y de cubierta de la zona de reformas para lo que se destinaron 289.495 euros. Además, también han finalizado los trabajos de equipamiento general, para lo cual se han destinado 132.000 euros. La parcela en la que se encuentra ubicado el centro de salud consta de 968 metros cuadrados, de los cuales el Ayuntamiento de San Pedro Manrique cedió 647 para la ampliación.

El nuevo centro de salud dispone de una zona asistencial dotada de cuatro consultas de medicina de familia y enfermería, una consulta de pediatría y dos consultas polivalentes y de apoyo. La zona de ayuda diagnóstica cuenta con sala de extracciones y sala de curas, y se establece una zona diferenciada de PAC (punto de atención continuada) con sala de urgencias. El proyecto se completa con un despacho de coordinación y trabajo social, y las zonas administrativas y de servicio del edificio.

El edificio mantiene además las características estéticas específicas del entorno de la zona de San Pedro Manrique y cuenta con total accesibilidad: se han eliminado las barreras arquitectónicas y dispone de un ascensor para la segunda planta. También se ha acometido una construcción responsable desde el punto de vista energético, cumpliendo todos los estándares requeridos y obteniendo la Certificación Energética A, que es la que avala la mayor eficiencia posible. Además, se ha dotado a las instalaciones de calderas que utilizan combustible fósil (pellets) y se cuenta con el apoyo de una caldera de gasóleo para seguridad de la instalación.

La Zona Básica de Salud de San Pedro Manrique, que atiende a una población de 949 tarjetas sanitarias individuales –280 mayores de 65 años, 563 entre los 14 y los 65 años, y 106 menores de 14 años–, comprende los municipios de San Pedro Manrique, Las Aldehuelas, Cerbón, Fuentes de Magaña, Oncala, Santa Cruz de Yanguas, Valdeprado, Valtajeros, Villar del Río, Vizmanos y Yanguas.

Por otro lado, el consejero aseguró que no se han registrado casos de meningitis en Soria, tras los dos detectados en Ávila, si bien Castilla y León será la primera comunidad con una vacuna pautada ya el próximo año, «que facilitará protección frente a nuevos serotipos que están comenzando a aparecer en el ámbito de Castilla y León y de otras comunidades», detalló. En cuanto a la gripe, avanzó que la previsión es que «al finalizar este mes o en enero entremos en un nivel epidémico por encima del umbral, por eso si alguno no se ha vacunado todavía está tiempo aunque ya un poco justa la cobertura».