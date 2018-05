Los centros activan este curso 12 protocolos de acoso escolar

El acoso escolar no siempre es visible y puede pasar tiempo hasta que la actitud del menor lleve a pensar en la existencia del problema. Es a través de las personas de su entorno, familia y amigos, así como de sus profesores, cuando se dé la voz de alarma. Entonces entran en juego las medidas de las que disponen los centros educativos para tratar de frenarlo y para determinar cuál es el conflicto que está provocando ese posible caso de acoso.

«En Castilla y León hay una normativa que regula las intervenciones que se hacen en los centros, todos tienen un plan de convivencia y de régimen interior, además de un plan de prevención en casos de acoso», explica la jefa del Área de Inspección de la Dirección Provincial de Educación, Pilar Rodríguez, quien considera que en Soria la vigilancia ante estos casos se ha reforzado y por lo tanto se actúa de forma inmediata.

Coincidiendo durante la jornada de ayer con el Día Mundial Contra el Acoso Escolar, desde Educación confirman que en lo que va de este curso 2017-2018 se han activado un total de 12 protocolos por posible acoso en las aulas, de los que cinco han sido ya resueltos con resultado negativo. «No se ha confirmado el acoso pues han sido problemas entre iguales o casos puntuales de agresión», matiza la jefa del Área de Inspección, quien recalca que siempre que se detecta un problema se ponen en marcha medidas y se investiga.

Otros siete protocolos activados están todavía abiertos, en algunos casos porque el conflicto continúa o bien porque se ha iniciado recientemente. «El tiempo que tarde en resolverse puede ser muy variable», matiza, en cualquier caso, hasta que las intervenciones no se den por concluidas no podrá determinarse si entre estos siete se da acoso escolar.

El pasado curso 2016-2017 se registraron 22 protocolos en los centros escolares de la provincia, con el resultado de dos casos constatados como acoso escolar confirmando y uno como ciberbullying, en concreto este último acabó en los tribunales.

Para Rodríguez, la mayor dificultad se encuentra en detectar las conductas: «Los conflictos entre iguales se ven antes, en el patio, a la salida... En el acoso son situaciones mantenidas en el tiempo, donde se produce una relación de desigualdad».

Una vez que se percibe el problema y ante un posible caso de acoso escolar, se pone en marcha el protocolo y se inicia una investigación, adoptando medidas de protección, actuando tanto con los propios menores como con sus familias. «Hay varias fases. Lo primero es identificar la situación y recabar la información, y si existe riesgo, parar las conductas. Para hacer todo esto se facilitan modelos, se convocan reuniones con padres, profesores, compañeros, se investiga...», comenta la jefa del Área de Inspección, quien matiza que las intervenciones van dirigidas «a la supuesta víctima y al supuesto agresor, que no estén junto o que no se encuentren solos. Es muy frecuente que se hagan actividades más estructuradas para tener una mayor vigilancia», concluye.

En los centros se utiliza con frecuencia el sociograma, que permite obtener un gráfico de las relaciones sociales en el aula. «Da información para poner en marcha las medidas oportunas», asegura.

Rodríguez apunta que los conflictos que se detectan suelen producirse en torno a la preadolescencia, pero ninguna edad está a salvo del problema.

El Observatorio para la convivencia escolar elaborado por la Junta de Castilla y León, según su informe del curso 2016-2017, valora «muy positivamente el clima de convivencia en los centros» de la provincia y sostiene que los centros apuestan por la implantación sistemática de medidas preventivas y de diagnóstico precoz de los posibles problemas de convivencia. Por lo tanto, desde la Comisión Provincial de convivencia se seguirá apostando por la utilización de los recursos que desde la Consejería o desde otras entidades se ofrecen para poder abordar la problemática en convivencia antes de que llegue a producirse. Además, son muchos los centros que tienen un programa de alumnos ayudantes y mediadores.

Rodríguez afirma que «hay mucha sensibilidad en los centros, lo que permite actuar de inmediato. Se ponen en marcha muchas medidas y los conflictos no son especialmente graves», matiza. A todo ello contribuyen también las jornadas formativas que se llevan a cabo desde la Dirección Provincial de Educación, «eso hace que los conflictos se resuelvan rápido y no se produzca la situación de acoso, por lo que la valoración es buena en la provincia, sin negar que existen situaciones problemáticas», recalca la jefa del Área de Inspección.