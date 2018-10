Cerca de 5.000 sorianos piden solución a una «precaria sanidad»

La sanidad es materia delicada en la provincia de Soria, dado el índice de envejecimiento y la longevidad de sus habitantes, la mayor de toda España. Por eso, están dispuestos a luchar por ese derecho y a no dejar que se desmantele, argumento que llevó a cerca de 5.000 personas a secundar ayer la convocatoria de la plataforma Soria Ya, en una manifestación que concluyó a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León y que quiso lanzar un mensaje contundente, «ni nos van a callar, ni dejaremos de luchar por todo lo que por justicia merecemos». «Herrera, canalla, Soria no se calla», fue uno de los lemas coreados ante la sede regional, poniendo de relieve la «precariedad de la sanidad» en la provincia.

La movilización discurrió desde la plaza de San Esteban hasta la Junta, precedida por la pancarta en la que podía leerse De luto por la sanidad, arropada de carteles recordando el abandono de los centros de salud o el hecho de que «sin especialistas aumentan las listas». Los eslóganes resumieron el malestar ciudadano, «sin medicación, despoblación» o «Soria quiere futuro», lo que explica el gran seguimiento de esta convocatoria.

«Los sorianos sentimos que no tenemos derecho a ponernos enfermos», señalaba el manifiesto leído ante la delegación territorial sobre todo por niños, portadores también de pancartas. Un texto que hizo referencia al «oscuro» presente y futuro de la sanidad en Soria. «Asistimos a un progresivo desmantelamiento de nuestro sistema sanitario», denunció la plataforma, en referencia principalmente a las plazas vacantes de anestesistas, una circunstancia que está derivando en el engorde de las listas de quienes están pendientes de una operación. «Mientras en el resto de Castilla y León se reduce la lista de espera quirúrgica, en Soria va a más. El pasado año un soriano tenía que esperar 25 días para ser operado, en el tercer trimestre del 2018 su espera se prolonga a 72 días. Tres veces más en tan solo un año, con lo que se alcanzan los peores índices de los últimos ejercicios», recogía el manifiesto.

Soria Ya sostiene que no sólo faltan anestesistas, también dermatólogos, internistas, radiólogos y nefrólogos. «La carencia de profesionales médicos es manifiesta», asegura Soria Ya. Una afirmación que matizó a Heraldo-Diario de Soria el gerente de Asistencia Sanitaria, Enrique Delgado. «Faltan cuando hay vacantes y no encontramos efectivos para cubrirlas, pero en el caso de dermatología está solucionado porque hace poco se fue un médico pero ya se ha incorporado otro. Un internista se jubila, pero el lunes viene quien le sustituye», indicó Delgado, recordando que no existen problemas en nefrología y que donde falta un profesional es en radiología y anatomía patológica, respectivamente, además de los cuatro anestesistas.

Durante la manifestación de la plataforma se puso de relieve que «en menos de 15 años se estima que habrá 300 jubilaciones sólo en personal médico en la provincia». Frente a esto, critica el colectivo ciudadano, «la solución que la Junta de Castilla y León ofrece a Soria son las externalizaciones», en referencia a las operaciones de cataratas que se han derivado a una clínica privada de Madrid.

«En vez de invertir y dotar a Soria de las infraestructuras y los servicios necesarios, la Junta obliga a los sorianos a tener que desplazarse a otras provincias o comunidades para poder recibir tratamiento o pasar una revisión. Da igual que nuestra población esté muy envejecida, no importa que además carezcamos de vías rápidas que nos conecten de forma ágil con Valladolid, Zaragoza, Burgos, Salamanca o Logroño. La Junta prefiere que los sorianos se expongan al peligro de la carretera, que pongan sus vidas en juego y soporten largos viajes antes que apostar por invertir en esta provincia», denunciaron, en una situación que la plataforma considera de «absoluta discriminación».

El manifiesto no se olvidó de la promesa incumplida del presidente regional, Juan Vicente Herrera, en 2007, sobre la instalación de un acelerador lineal para los tratamientos de radioterapia, ni de los 1.600 millones de euros destinados al nuevo hospital de Burgos, mientras que «para ampliar el de Soria no se destinan, sumadas las dos fases, ni cien millones». Ante todo ello, la plataforma pide soluciones como convertir el Santa Bárbara en hospital universitario o proporcionar a los profesionales incentivos económicos, «fórmulas para hacer más atractivas las plazas médicas en Soria».