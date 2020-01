Una votación muy ajustada dio ayer la victoria a César Folch Santamaría que se convierte en el nuevo decano del Colegio de Abogados de Soria, relevando a Soledad Borque que en esta ocasión ni siquiera concurrió como candidata al haber agotado ya los dos mandatos previstos en la normativa después de ocho años al frente del Decanato de los letrados.

Por apenas medio voto se impuso Folch Santamaría al segundo con mayores apoyos, José Ignacio Ortega, al obtener 41 papeletas frente a las 40,5 del otro candidato, afín a la decana saliente. Se da la circunstancia de que el voto de los abogados no ejercientes únicamente tiene la mitad de valor.

Por su parte, el tercer contendiente en la pugna por el Decanato, Jesús Manuel Rodríguez –responsable del servicio del turno de oficio–, obtuvo 22 papeletas de las 130 emitidas en la jornada electoral, celebrada entre las 11.00 horas y las 16.00 horas de ayer.

En total estaban llamados a las urnas 128 abogados ejercientes, 11 no residentes en Soria, y otros 141 no ejercientes. Finalmente votaron 196 ejercientes –seis por correo– y 24 que no están en ejercicio pero forman parte del Colegio.

Lo ajustado de la votación recuerda lo ocurrido hace ahora cuatro años cuando se presentaron dos candidaturas y la encabezada por Soledad Borque se impuso por un solo voto. Aquella vez quien perdió de forma tan ajustada fue María Ángeles Angulo, afín a Folch, con lo que puede considerarse que ahora se han invertido las tornas. Las elecciones de ayer son las primeras en las que han concurrido tres candidatos.

El nuevo decano reconoció que esperaban haber conseguido una mayor diferencia, sobre todo porque esta vez sí realizaron una labor previa de «campaña». «Ha sido fundamental el apoyo de la junta de gobierno del Colegio», reconoció Folch, quien quiso agradecérselo, «porque esto ha sido un trabajo en equipo», recalcó.

Dicha junta de gobierno está compuesta por Samuel Martínez Egido como vicedecano;María Ángeles Angulo como secretaria y Manuel Ligero como diputado segundo, designados hace ahora un año dentro del proceso de renovación de cuatro de los cargos del Colegio de Abogados, el 50 por ciento. Folch fue elegido entonces como tesorero de la junta de gobierno.

Desde ayer también se sumaron a este órgano las tres personas que concurrían en la candidatura de César Folch –las otras dos eran individuales– y que al no contar con ningún oponente fueron proclamados electos sin necesidad de votación. Se trata de María del Pilar Sanz como diputada primera; Blanca Sanz como diputada tercera y Margarita Antolín para el cargo de bibliotecaria-contador.

«Vamos a hacer muchas cosas ahora que podemos», destacó Folch, citando como primeros aspectos «la incorporación de nuevas tecnologías», así como su apuesta por «mejorar el turno de oficio y que los compañeros reciban sus retribuciones».

También quiso dejar claro que contará con los otros dos candidatos a las elecciones, de quien ayer ya recibió las pertinentes felicitaciones por su victoria en las urnas.