El cese del administrador frustra la venta anticipada de Aleia Roses

La crítica situación que atraviesa Aleia Roses podría haberse solucionado la próxima semana, pero habrá que esperar. La decisión del juzgado de lo Mercantil de Soria de cesar al administrador concursal el pasado día 11 ha supuesto la paralización de un proceso de venta anticipada de la empresa que debía resolverse definitivamente entre el lunes y martes de la próxima semana según aseguraron fuentes cercanas al proceso. La venta anticipada, una herramienta que permite la Ley Concursal, había atraído el interés de hasta ocho posibles inversores, con presencia de algunos de los grandes grupos del país y a pesar de la suspensión incluso uno de ellos ha llegado de remitir su oferta al juzgado, explicaron estas mismas fuentes. Todas las propuestas contemplaban dos cuestiones fundamentales, el mantenimiento de la plantilla y una inyección de liquidez que garantizase la supervivencia de Aleia hasta la finalización de la venta. Ahora Aleia vuelve a la casilla de salida y deberá afrontar un procedimiento concursal al uso en el que el informe, que se conocerá a mediados de enero, determinará el futuro de la fábrica.



La situación financiera de Aleia es crítica. Así ha quedado patente en los últimos meses y su falta de capacidad financiera fue lo que terminó desembocando en la presentación voluntaria de un concurso de acreedores. El concurso fue declarado a mediados del mes de octubre, y la situación, según explicaron fuentes internas del proceso, era absolutamente catastrófica. Aleia tiene pérdidas por valor de un millón de euros al mes y su capacidad para afrontar pagos era, en el momento de abrirse el concurso, prácticamente nula. A esto se añade los aproximadamente 300.000 euros al mes que tiene que abonar en concepto de salario y seguros sociales. Conviene recordar que Aleia acreditó una deuda de 29,9 millones de euros en el momento de la apertura del concurso.



Nada más tomar posesión, el primer administrador concursal de Aleia toma varias decisiones, con el respaldo de juez, para dar aire a la empresa. Entre ellas, tal y como avanzó este medio, la recuperación del suministro de luz y gas. Esta cuestión permitió un ahorro en gasoil y un aumento de la liquidez. También se aplicó una política de «contención del gasto» que consistió, por ejemplo, en el cierre de la delegación de Aleia en Madrid, la eliminación de los rentings de vehículos o la supresión de las tarjetas de crédito de los directivos de la compañía, según explicaron fuentes cercanas al proceso.



A pesar de esas medidas, el futuro de Aleia seguía estando comprometido y se decidió apostar por una solución imaginativa y cada vez más usada en los procedimientos concursales. Se trata de un práctica denominada como venta anticipada que se regula a partir del artículo 43 de la Ley Concursal. Con este mecanismo se busca recortar la larga tramitación concursal y evitar que empresas que tengan futuro mueran durante el enrevesado procedimiento. El plan debía servir para que la empresa lograra también una inyección económica inmediata, en el mes de noviembre, para garantizar sus supervivencia.

Esta venta anticipada se regula a través de unas bases que elabora la administración concursal. Fuentes cercanas al procedimiento explicaron que las normas de la venta se lanzan y se invita al procedimiento a ocho posibles inversores. Según las mismas bases, las empresas o grupos interesados en Aleia debían presentar sus ofertas antes del día 14 de noviembre, una fecha clave.



Según pudo saber este medio, algunos de los grupos invitados, a pesar de haber manifestado su interés en comprar, se han retirado tras la suspensión del proceso de venta. Otros, al menos cuatro, han mantenido su interés en comprar siempre y cuando el procedimiento fuera rápido –incluso hay un inversión que ha dejado constancia a través de un escrito al juzgado–. De entre estos 4 posibles inversores hay uno que a pesar de la suspensión no se ha dado por vencido, llegando incluso a presentar una oferta ante el juzgado de lo Mercantil.



Fuentes cercanas al procedimiento explicaron algunas de las características de esta venta anticipada, entre ellas su celeridad. En primer lugar, cabe destacar que el sistema de venta es una puja. Los interesados pueden presentar una primera oferta, antes del día 14, y después, el viernes 15, desde la administración concursal, se debían seleccionar las tres mejores propuestas teniendo en cuenta tanto lo relativo al mantenimiento del empleo como la oferta económica y el plan industrial. Una vez seleccionadas las tres mejores ofertas se abriría una sistema de puja con alzas del 3% y finalmente, en torno al lunes o martes, se elegiría la oferta ganadora. Posteriormente, la intención era dar traslado al Comité de Empresa y a la autoridad judicial. Una vez cumplido ese trámite, en unas 24 horas se comunicaría el ganador para que de forma inmediata procediera a hacer efectiva una inyección económica en la empresa para salvaguardar su futuro. Esta aportación económica es una especie de ‘adelanto’ que hace el inversor antes de que se complete todo el trámite de la venta. Por ejemplo, un inversor que ofertase 10 millones se vería obligado a adelantar parte de esa cifra para que la empresa siga funcionando aunque la venta completa no se cierre hasta finales de diciembre o enero.



Las fuentes consultadas por este medio no revelaron las cifras de venta que se barajaban, ni el monto ofrecido por el grupo que finalmente sí llegó a presentar su propuesta. No obstante, un detalle importante, según estas fuentes, es que todos los que manifestaron intención de presentarse a la venta contemplaban el mantenimiento de toda la plantilla que actualmente tiene Aleia y que se sitúa en el entorno de los 280 trabajadores. «Lo más importante es que hubiese ofertas, lo que demuestra es que había interés y que se podía sacar adelante», señalan estas fuentes. Asimismo, en cuanto a los oferentes, se apunta a que se trata de importantes grupos inversores del país. Todas las ofertas preveían mantener la fabricación de rosas como actividad principal de las instalaciones de Garray e incluso había planificación para ampliar la planta.



Todo este procedimiento, de momento, ha quedado en papel mojado. La venta anticipada ha quedado anulada como consecuencia del cese al primer administrador concursal de Aleia. Según las fuentes consultadas por este medio, desde la nueva administración se considera que este tipo de procedimiento era precipitado y que se puede conseguir un mejor resultado aplicando un procedimiento concursal de tipo habitual.



En este caso, tal y como está referido con anterioridad, las fechas son claves. El 14 de noviembre era la fecha elegida para el fin de la presentación de ofertas y el cese del administrador que impulsó la venta anticipada se produjo el día 11. El día 12 un nuevo auto del Juzgado de los Mercantil nombra un nuevo administrador. En ese momento, se toma la determinación, por parte de la autoridad judicial, de anular las bases y, por tanto, desechar la vía de la venta anticipada de Aleia. La decisión se toma dos días antes del cierre del plazo para la presentación de las ofertas.



La decisión del cese del primer administrador concursal ha sorprendido a casi todas las partes implicadas en el procedimiento y ha causado cierta incertidumbre sobre el futuro de Aleia. Una de las cuestiones que han destacado las fuentes cercanas al proceso a este medio es que el cese se produce sin que ninguna de las partes lo haya solicitado sino a través de una actuación de oficio del propio juzgado. Según pudo saber este medio, el pasado 25 de octubre el juzgado emite una providencia donde se informa a todas las partes personas y a los acreedores la posibilidad de que el administrador concursal haya incurrido en una causa de incompatibilidad por su relación con una empleada externa de Aleia. No se produce ninguna alegación al respecto, es decir, las partes no le dan importancia alguna. No obstante, días después, el juzgado continúa con el procedimiento que desemboca en el cese del administrador el día 11 de noviembre. El proceso aún no ha acabado ya que, según pudo saber este medio, tanto Aleia como el propio administrador cesado tienen intención de presentar un recurso contra el auto de cese.