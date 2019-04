El ciclo electoral condiciona el impulso de la depuradora

Las obras de construcción de la nueva depuradora de Soria sigue sin fecha de comienzo. Aunque el proyecto está desbloqueado tras la firma del convenio de colaboración a finales del mes pasado, la coincidencia de los procesos electorales nacionales, autonómicos, locales y europeos provoca que los avances no sean tan rápidos como sería deseable. Aún así, según explicó ayer el alcalde de Soria, Carlos Martínez, se está trabajando en el plano administrativos en diferentes frentes con el objetivo de una vez que se constituya el nuevo Gobierno de la nación el impulso sea ya definitivo. No obstante, el propio Martínez advirtió que no espera un nuevo Ejecutivo central al menos hasta el mes de julio.

El regidor explicó ayer que el consejo de administración de la Empresa Mixta Aguas de Soria «asumió» el convenio aprobado por el Pleno municipal. El paso era necesario y «lógico» ya que una vez que esté terminada la nueva estación depuradora la gestión de la misma corresponderá a Aguas de Soria. Con respecto al inicio de las obras, Martínez aseguró que «están más cerca» aunque reconoció que «a poco más de 20 días de la celebración de las Generales poco se puede mover de una obra de esta envergadura». El alcalde recordó que uno de los principales paso, la rúbrica del convenio, ya está cerrada por lo que «espera» una evolución más rápida «desde que se configura el Gobierno, que no espero que sea antes de julio».

A pesar de la ralentización provocada por las diferentes convocatorias electorales, sobre todo los comicios nacionales, desde el Ayuntamiento se tiene información puntual sobre el trabajo que se está desarrollando en torno al proyecto de la depuradora de Soria. En este sentido, «ahora mismo» se está trabajando en tres frentes diferenciados, según comentó Martínez. Por una parte se está afrontando el proceso de «revisión técnica» del proyecto del túnel y los emisarios. «Cuando lo remitan al Ayuntamiento lo revisarán los técnicos municipales», añadió.

En segundo lugar, desde el ministerio se han retomado los contactos con la empresa adjudicataria de las obras de la estación depuradora para la «rúbrica definitiva de ese contrato». Hay que recordar que la adjudicación data de octubre de 2013. Por último, también se está pendiente de los «informes jurídicos» que deben elevarse al Consejo de Ministros referentes al convenio de gestión directa «que es lo que reordena administrativamente toda la tramitación». El Ayuntamiento desveló que esta información procede directamente del ministerio de Medio Ambiente y se recopiló la semana pasada en una reunión entre el diputado socialista por Soria, Javier Antón, y los técnicos del municipio. «Lógicamente, somos conscientes del momento en el que estamos, las elecciones del 28-A y del 26-M ralentizan este proceso», lamentó el alcalde. «Ojalá no tengamos que repetir elecciones en los próximos cuatros años y podamos dedicarnos a trabajar», señaló.

Una vez asegurado el futuro de la nueva depuradora, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, apuntó ayer que ya se está trabajando de cara al futuro de la potabilizadora de la ciudad. Esta circunstancia también se abordó en el pasado consejo de administración de Aguas de Soria. «Ya tenemos que empezar a plantear que líneas, a futuro, nos harán falta de cara a la potabilizadora», indicó. «La visión de este equipo de Gobierno es de una evolución constante, una vez que tenemos asegurada la depuradora, vamos a adelantarnos a las necesidades de previsión de una Soria más grande en cuanto a las líneas de la potabilizadora», manifestó. Martínez recordó que ese posible ampliación de la potabilizadora ya se planteó en el momento de debate sobre la Ciudad del Medio Ambiente. «En ese momento reivindicamos que no se hiciera una potabilizadora en la CMA, sino una nueva línea en nuestra planta que pudiera, llegado el caso, abastecer a Garray y a la propia CMA», explicó. «En su momento , la Junta y María Jesús Ruiz que era la consejera se negaron a ese planteamiento, pero es una cuestión que no podemos olvidar, nos hemos centrado en la urgente que era la depuradora, pero cuando esté hay que trabajar ya en el resto», concluyó.