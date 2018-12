El cierre de oficinas deja el sector bancario en niveles de los años 70

Cada vez es más difícil encontrar una oficina bancaria en el medio rural, pero la tendencia no es exclusiva de los pueblos, también las ciudades ven cómo se cierran sucursales a un ritmo cada vez más evidente. La reestructuración del sector y sobre todo la irrupción de la banca electrónica están suponiendo todo un vuelco en la concepción tradicional y la minimización de los espacios físicos. Soria no es ajena a este proceso que en España comenzó a finales de los años 90.

En la provincia existen 28 oficinas bancarias repartidas por toda la provincia, 11 de ellas en la capital. Una cifra que devuelve a Soria a los niveles de la década de los 70 cuando se contabilizaban 23, según el anuario estadístico de 2017 que elabora cada año la Asociación Española de Banca, AEB. Se trata de oficinas de los grandes bancos, desde Bilbao Vizcaya Argentaria (seis), Banco Sabadell (una), Banco Popular Español (ocho), Banco Santander (diez), Bankinter (una), Deutsche Bank (una) y Renta 4 Banco (una).

No obstante, el portal de internet Iahorro todavía ofrece una peor perspectiva. Indica que en este ejercicio que está próximo a cerrarse apenas quedarían 22 oficinas bancarias en toda la provincia, además de 47 de cajas de ahorro.

El cierre de bancos ha sido progresivo en Soria en los últimos tiempos, en concreto desde los años 90 en los que se alcanzó el pico de 66 oficinas. En los 2000 sumaban 53 y 37 en la década de los 2010. La Asociación Española de Banca maneja datos de la provincia desde los 60 cuando apenas existían 14 oficinas, que saltaron a 23 en los 70 y a las 53 en los años 80.

Atendiendo a la evolución más próxima, en 2011 se contabilizaban 35, de las que 13 estaban en la capital. Un año más tarde hubo un ligero repunte, una más en la ciudad, lo que se mantuvo en 2013, para caer en 2104 a las 32 sucursales (15 en la ciudad), y de ahí a sólo 29 (una docena en la capital), pasando en 2016 a 28.

Llama la atención que en 1978, precisamente tan señalado este año por celebrarse que fue entonces cuando se votó la Constitución Española, había en la provincia 37 entidades bancarias. El banco que se llevaba la palma era el Comercial Español que tenía nada menos que 12, seguido del Banco de Crédito con siete y del Zaragozano con tres. Entonces tenían presencia en el territorio soriano 11 firmas dedicadas a la banca, como es el caso del Vizcaya y el Bilbao, en su época en separado, el Central, el Hispano Americano, el Exterior de España, el Madrid, el Industrial del Sur y el Santander.

La consecuencia más directa es la atención a los usuarios, con cada vez más habitantes por oficina bancaria. El informe de 2017 de la Asociación Española de Banca señala que por cada 3.175 personas en la provincia existe abierta una sucursal, una cifra que, no obstante, es de las más bajas del país. La mejor ratio se la lleva Lleida, donde son 2.702 por oficina, seguida de Islas Baleares con 2.790. A continuación se sitúan en Badajoz para 2.833 habitantes y después Lugo con 2.979. Ya saltan a la barrera de los 3.000 en Girona con 3.011 y en León con 3.021.

En el lado contrario se encuentra Ceuta, que es, con diferencia, la que guarda una peor relación entre habitantes y sucursales bancarias, en concreto hay una oficina para cada 10.620 habitantes. En Melilla se rebaja la cifra a 7.829. Le sigue Guadalajara con 7.676, después Jaén con 7.570, en Granada son 7.422 y en Huelva 7.309.

En el conjunto nacional, la media se sitúa en los 4.227 habitantes por oficina, por lo tanto, Soria todavía se encontraría en números aceptables aunque la tendencia es de incremento como indica la evolución del último lustro. En 2012 se repartían para 2.626 personas, en 2013 eran incluso menos, 2.591, y en 2014 ya comenzó a subir hasta los 2.882. En 2015 eran 3.138 y un año después 3.232, según el último anuario estadístico publicado.

La comparativa en Castilla y León tampoco es nada halagüeña. En Ávila existe una oficina bancaria abierta por cada 4.464 habitantes, en Burgos son 4.652, en León la cifra es similar a la de Soria con los 3.021 ya mencionados, como es el caso de Palencia con 3.204. En Salamanca el número se dispara a los 4.068, son 4.057 en Segovia y 4.009 en Valladolid, mientras que en Zamora la cifra de habitantes es de 4.435.

Esta circunstancia que deriva en menos oficinas por habitante deja la situación más complicada en el medio rural, aunque en Soria la presencia de las cajas, principalmente Caja Rural de Soria y Caja EspañaDuero, alivian en gran medida este hecho. Uno de los problemas asociados es la dificultad para acceder a la banca electrónica, dados los problemas de conexión a internet que sufren numerosos núcleos en distintos puntos de la provincia. Con unas conexiones en ocasiones inexistentes, lentas y discontinuas en muchos otros casos, el tener una oficina bancaria próxima ofrece unas garantías mayores que en el entorno urbano, donde internet permite otras posibilidades.

Según la Asociación Española de Banca, en España existen 11.018 oficinas bancarias, una cifra que llegó a su tope en 1992 con 18.154. El primer dato que maneja AEB data de 1948, cuando había 2.157 oficinas repartidas por todo el territorio.