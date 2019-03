La cifra de nuevos alumnos cae en Soria el próximo curso y crece en los pueblos

Los niños nacidos en el año 2016 empezarán el colegio el próximo curso, dado que aunque la escolarización no es obligatoria hasta el ciclo de Primaria, la mayor parte de los alumnos inician su periplo estudiantil en el segundo ciclo de Educación Infantil, es decir, a los tres años. Según los censos facilitados por los municipios, la Dirección Provincial de Educación prevé contar con 647 nuevos escolares en primero de Infantil en septiembre, 30 menos que el curso vigente, cuando se matricularon 677. Lo cierto es que la cifra se agrava en la capital, dado que el pasado mes de septiembre se incorporaron 387 pequeños de tres años, pero para el próximo curso se esperan 334, 53 menos. Sin embargo, ocurre lo contrario en la provincia, dado que el número de nacidos en 2016 ha crecido con respecto al año anterior, de modo que en los principales municipios se espera un mayor número de alumnos nuevos. Aunque el plazo de presentación de solicitudes no arranca hasta el 21 de marzo, los padres ya han comenzado con el periplo de las jornadas de puertas abiertas de los centros de Soria, tanto públicos como concertados. Porque quieren elegir el colegio que mejor se adapte a sus necesidades y a las de sus hijos.

Por el momento la Dirección Provincial de Educación mantiene todas las vías y se ofertan todas las vacantes (se publicará el próximo martes, 12 de marzo) que permite la normativa, hasta un máximo de 25 niños por aula (se reduce si hay situaciones de alumnos con necesidades concretas), pero hasta el mes de mayo no se conocerán los datos definitivos, cuando ya se publique el baremo de los nuevos alumnos, según indican fuentes de la Comisión Provincial de Admisión de Soria.

Y es que aunque haya un censo de 647 niños nacidos en la provincia en el año 2016, no significa que todos vayan a escolarizarse el próximo curso. Primero porque no es obligatorio hasta los seis años, aunque no lo parezca, porque lo habitual es entrar en el colegio a los tres años, o con dos para cumplir tres de septiembre a diciembre en el caso de los benjamines de la clase. Y segundo, porque aunque un niño esté empadronado en un municipio no significa que vaya a ir al centro que le corresponda por proximidad, dado que sus progenitores pueden atender a otras necesidades, como laborales o de conciliación.

Además, en el caso de que se quiera optar a un centro con mayor demanda, lo mejor es empezar desde el primer curso de Educación Infantil, que es cuando más plazas oferta. Porque si el alumno se quisiera incorporar en los cursos siguientes ya sólo depende de si queda alguna vacante.

Más de la mitad de los nacidos en 2016 están empadronados en la capital, 334, que pueden elegir entre los seis centros de la red pública y los tres concertados: La Arboleda, Fuente del Rey, Los Doce Linajes, Infantes de Lara, Numancia, Las Pedrizas, Nuestra Señora del Pilar (Escolapios), Santa Teresa (Escolapias) y Sagrado Corazón (Fundación Trilema). En todos ellos hay dos vías, excepto en Fuente del Rey y Numancia, donde se ofertan tres; y en La Arboleda, que cuenta con una.

Los más demandados son el Infantes de Lara y Los Doce Linajes, que coinciden que son los acogidos al Programa British Council del Gobierno central. «En estos casos en los últimos años se han llegado a registrar entre 70 y 75 solicitudes por cada centro, cuando en ambos hay 50 plazas, pero lo habitual es que más del 90% de los alumnos se matricule en su primera opción. El año pasado el 95%», indican desde la Comisión Provincial de Admisión de Soria.

Desde hace unos años Soria es distrito único, de modo que no influye la proximidad a la vivienda o al trabajo, como era antes. Sólo se atienden criterios puntuables en caso de hermanos mayores escolarizados en el centro, o la renta. Como criterios complementarios, ser familiar hasta primer grado de consanguinidad de un antiguo alumno del centro, o ser familiar hasta tercer grado de consanguinidad de un empleado del centro, o, en el caso del Infantes de Lara, alegar un domicilio familiar de progenitores o abuelos, o laboral ubicado dentro del mismo código postal del centro, o estar matriculado en el Programa British Council de idioma inglés y desear proseguir dicha enseñanza.

El periodo de presentación de solicitudes comienza el 21 de marzo y termina el 3 de abril a las 14.00 horas. Durante ese plazo los padres tienen que entregar la petición en el centro que se planteen como primera opción para sus hijos. Como novedad, este año tienen que incluir cinco posibilidades, dado que hasta el año pasado en la solicitud se requerían tres.

Pierde el alfoz

Llama la atención que es en Soria capital y en el alfoz donde se ha reducido el censo en 2016 con respecto al año anterior. La capital registró 53 nacimientos menos, mientras que Golmayo pasó de 38 recién nacidos en 2015 a 28 registrados en 2016, y en Garray nacieron ocho niños en 2016 frente a 12 el año anterior.

Y en el resto de los principales municipios de Soria, el censo crece en 2016, excepto en Arcos de Jalón, que ‘pierde’ siete (fueron 10 nacidos en 2015 y tres en 2016) Berlanga de Duero, que pasa de cinco a dos, Cabrejas del Pinar, que en 2015 contó con tres nacimientos y sólo uno en 2016, y Medinaceli, que también registra dos menos (10 en 2015 y ocho en 2016), o Tardelcuende, donde sólo se empadronó un niño en 2016 frente a tres en 2015. Molinos de Duero y Gómara se quedan sin nacimientos en 2016, mientras que el año anterior habían empadronado a dos y tres, respectivamente.

Así, Educación cuenta con 25 niños en Ágreda, cinco más que en 2015; 46 en Almazán, 13 más que el año anterior; dos en Almenar (en 2015 ninguno); 33 en El Burgo de Osma, seis más que en 2015; uno en Cidones y en Matamala de Almazán (la misma cifra en ambos que el año anterior); cinco en Covaleda (uno más); siete en Duruelo de la Sierra (cinco más que en 2015); seis en Langa de Duero (uno más); tres en Morón de Almazán (el año anterior no se había empadronado ningún nacido en 2015); 33 niños en Ólvega (frente a los 28 del año anterior); 17 en San Esteban de Gormaz (dos más que en 2015); 20 en San Leonardo (el año anterior se empadronaron 12); seis en Vinuesa (tres más que en 2015); y tres en Yanguas (dos más que el año anterior).