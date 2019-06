El proyecto Arraigo pisa el acelerador. En la última semana hasta cinco familias y grupos han trasladado su objetivo de fijar su primera residencia en la provincia y en buena medida los contratos están firmados. Muchos llegan con niños e incluso bebés y ya son 30 las dianas conseguidas por esta iniciativa, que trata de aunar personas que quieren disfrutar de una vida rural con viviendas que de otra manera languidecerían sin uso.

En Rollamienta sumarán este mismo mes un nuevo vecino dentro de esta línea de trabajo. Boris ya ha rubricado el contrato con una propietaria para instalarse. Jesús Meritxell y su hija de cinco años han optado finalmente por Gallinero. Tras sopesar otras localidades, la proximidad a los servicios de Almarza les hizo decantarse por esta pequeña localidad.

En el tercer caso de la semana Ion, su pareja y su hijo firmaron el contrato para instalarse en Villar del Río.También hubo un grupo que visitó la comarca de Almazán de la mano de Resinas Naturales, dado que hay trabajo en el monte y posibilidades de asentar familias. Tres parejas, una con un bebé de cinco meses, pisaron el terreno esta semana pasada.

Para redondearlo, Valdeavellano de Tera recibió a un matrimonio con hijos de 10 años, tres años y apenas unos meses en una inyección de vitalidad muy significativa. Llevarán el bar de Tera, localidad en cuya guardería habrá que contar con una nueva plaza ocupada.

En definitiva, 19 personas que se sumaron a la nómina de sorianos a través de Arraigo. Cristina Gómez, miembro del proyecto, explicó tras una semana llena de frutos que «primavera y verano son las mejores épocas» y a partir de estos meses es cuando se ve «mayor movimiento» a la hora de decidirse a dar el paso. No obstante hay que «sembrar todo el año».

Habrá quien piense que con los rigores del invierno ya alejados, el clima puede ser un factor determinante. Sin embargo en Arraigo no lo tienen tan claro porque «es una decisión muy meditada. Realmente son muchos, más de los que pensaba, los interesados en irse a un pueblo a vivir».

Hasta ahora no ha habido un perfil concreto de demandante y «desde el principio que entré al proyecto ha sido de lo más variopinto». Por ejemplo hay varios «prejubilados jóvenes como puedan ser azafatas o militares», personas «que no han tenido un pueblo nunca y quieren estar seis meses aquí y seis en sus lugares de origen» o «gente joven que tiene consciencia de que sus hijos no se van a desarrollar como ellos quieren» en una gran ciudad.

En este último grupo citan como grandes desventajas de las urbes «el consumismo, el materialismo o el ruido, eso nos lo dicen mucho. Quieren criar a sus hijos en contacto con la naturaleza, con valores. El perfil de gente que se lo plantea confía además en que la educación rural va a ser buena» porque, de lo contrario, se descarta la opción del traslado. Sea por una cuestión o por otra, lo cierto es que Arraigo se ha convertido en una realidad esperanzadora para la provincia y la última semana dio buen medida de ello. Soria sumó.