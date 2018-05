Las deudas y la imposibilidad de afrontarlas han llevado a cinco sorianos a recurrir al juez para solicitar que les sean condonadas, apelando a la Ley de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, popularmente denominada Ley de Segunda Oportunidad, poco conocida a pesar de llevar en vigor en España cerca de tres años.

Las cinco demandas presentadas han solicitado el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, una opción que contempla la ley siempre que se cumplan una serie de condiciones, como la certificación de que el deudor ha actuado de buena fe, es decir, ha hecho todo lo posible por satisfacer a sus acreedores pero no ha sido posible.

Según informa la empresa Repara tu deuda, que ha interpuesto las cinco demandas en los juzgados de Soria, son muchos más los casos existentes en la provincia pero aún no han llegado a la fase judicial, a la espera de un posible acuerdo con los acreedores, algo que no resulta fácil.

El perfil de estos cinco deudores es el común en otras partes de España donde comienzan a generalizarse las demandas de particulares que se acogen a esta ley. Se trata de asalariados, pensionistas y desempleados, informa Repara tu deuda, que piden la exoneración de cantidades que rondan entre los 30.000 euros y los 100.000 euros, estos últimos vinculados a la hipoteca de una vivienda. «Son personas que han perdido el trabajo y que tienen créditos pendientes, que han sufrido algún tipo de enfermedad y que se han ido endeudando, situaciones que les llevan a no poder afrontarlo económicamente», destaca desde Repara tu deuda Alicia García, quien explica que los casos son similares en otras provincias también con emprendedores que apostaron por un negocio y las deudas les sobrepasaron, el que actuó como avalista o el que se compró un vehículo y por circunstancias no pudo pagarlo, como los créditos personales suscritos o los gastos de las tarjetas de crédito.

La Ley de Segunda Oportunidad que nació pensando en las personas físicas, particulares que no tenían la opción de acogerse al concurso de acreedores como hacían ya las empresas, entró en vigor sobre todo mirando hacia los autónomos emprendedores, para facilitarles volver a empezar en caso de fracaso, aunque únicamente se refiere a las deudas privadas y no a las públicas.

De hecho, es una ley que lleva aplicándose hace años en Estados Unidos, donde la filosofía del emprendedor y el fracaso no se contempla como el desastre sino como una fase más hasta la consecución del éxito.

Las cinco demandas que se encuentran actualmente en los juzgados de primera instancia de Soria llegaron al juez después de un proceso extrajudicial de unos siete u ocho meses, según Repara tu deuda. El primer paso fue declarar el concurso consecutivo -como el de acreedores en las empresas-. Es el notario el que nombra un mediador concursal, una figura externa que se encarga de facilitar la junta de acreedores y plantear una propuesta de plan de pagos, en el que la ley fija un máximo de diez años para satisfacerlos. Si los acreedores aceptan, puede establecerse el cobro de un porcentaje acordado según las condiciones, en el caso de que no haya acuerdo, el siguiente paso es recurrir al juzgado y que sea el juez quien determine si el demandante es merecedor de la exoneración del pasivo insatisfecho, es decir, de la deuda.

Según la empresa Repara tu deuda, «la mayoría de las veces no se llega a un acuerdo porque los acreedores no aceptan lo que les propone el mediador concursal».

Una vez que el particular haya solicitado el concurso de acreedores voluntario, el juez podrá exonerarle de gran parte de sus deudas bajo dos condiciones, en primer lugar, que el propio juez considere que el deudor ya no tiene dinero ni activos para afrontar sus deudas; en segundo lugar, que dicho deudor haya demostrado obrar de buena fe.

Precisamente en esta buena fe la que marca la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. Para que el ciudadano sea considerado deudor de buena fe debe cumplir una serie de requisitos. Para empezar, demostrar que antes de acudir al concurso ha intentado alcanzar un acuerdo extrajudicial con sus acreedores. Condición indispensable es que el concurso no haya sido declarado culpable, es decir, que el juez no considere que su insolvencia ha sido provocada de forma intencionada por el particular, lo que en los concursos de acreedores de las empresas se denomina administración desleal.

Un tercer requisito es que en los diez años anteriores a la petición de concurso de acreedores, el deudor no haya sido beneficiado otra vez por la Ley de Segunda Oportunidad y que tampoco haya sido condenado por delitos contra el patrimonio, el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores.

Ypor último, que en los cuatro años anteriores a la petición del concurso no haya rechazado una oferta de empleo «adecuada a su capacidad», como recoge la norma.

Con todos esos requisitos, el juez debe valorar si accede a la demanda, y con la ley en la mano los casos están dando la razón al deudor.

Repara tu Deuda, que ha realizado más del 80% de todos los casos presentados en España en el último año, tiene como previsión entregar 500 más a lo largo de este 2018. Todos los gestionados por la compañía han tenido el 100% de éxito hasta el momento, según indica la empresa.

Los casos son múltiples y variados, desde el empresario que avaló unos créditos de su empresa y cuando tuvieron problemas con los cobros las entidades bancarias cargaron contra él y contra el resto de la familia, o el autónomo que invirtió en su negocio y no pudo hacer frente a la quiebra. También familias en las que el desempleo hizo mella y las letras impagadas de créditos personales comenzaron a acumularse. La casuística es de lo más variopinta, pero la conclusión puede ser la misma, destaca Repara tu deuda, ya que si el juez exonera al deudor, lo hará de forma definitiva lo que permite al particular «comenzar de cero», una liberación a la que se puede llegar demostrando la buena fe, tal y como contempla la Ley de Segunda Oportunidad.milagros hervada soria

