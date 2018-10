Cirac insta a La Rioja a unir lazos en torno al turismo micológico con Soria como referente

La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, invitó ayer a la comunidad vecina de La Rioja, a ir de la mano en el aprovechamiento del potencial del recurso micológico como fuente de ingresos a través de la cocina y del turismo, teniendo como referente la provincia de Soria, con una amplia tradición gastronómica en la que se recogen y se degustan como en ninguna parte uno de nuestros productos más reconocidos en el mundo: las setas. Así lo indicó ayer durante la inauguración del Congreso Internacional Soria Gastronómica, que acoge el centro cultural Palacio de la Audiencia de la capital desde ayer y hasta hoy.



Destacó de La Rioja que «es Comunidad hermana a nivel cultural, patrimonial, natural y micológico. Tiene recursos turísticos compartidos con Castilla y León, como el Camino de Santiago o el potencial enológico, destaca no sólo por su amplia oferta gastronómica, sino también por haber sabido impulsar el aprovechamiento de la gastronomía como recurso turístico basado en la calidad de los productos agroalimentarios». Es por todo ello por lo que manifestó el interés de la Junta de Castilla y León por «reforzar los lazos a nivel enogastronómico y turístico», y por ello hizo entrega de la placa de reconocimiento a La Rioja como comunidad invitada. También aprovechó para reconocer la labor de chefs internacionales de enorme prestigio que realizan «la magnífica labor de enaltecer la labor de la gastronomía de Castilla y León en todo el mundo», y citó el caso del cocinero argentino Mauro Colagreco, que en el último momento no pudo asistir ayer a la primera jornada del congreso, donde iba a ser reconocido por su trayectoria. No obstante, la consejera aseguró que «en los próximos meses» se le hará entrega de la placa.



García Cirac destacó de la sexta edición del Soria Gastronómica que «se ha consolidado ya como referente de la cocina micológica y del turismo gastronómico». Porque, añadió, «Castilla y León es referente en micología y este congreso se ha querido ampliar no sólo en el ámbito de la cocina, sino también en la investigación y la innovación con la participación de profesionales del sector turístico y hostelero, así como de biólogos e investigadores que han dado un giro al evento para ampliar la posición privilegiada de la Comunidad y consagrarla como referente internacional en turismo micológico, tanto por variedad, cantidad y calidad del producto». A este respecto, señaló que «el año pasado visitaron Castilla y León 250.000 turistas atraídos por la recolección y degustación de este producto que es ya hoy referente en la dinamización económica de la Comunidad».



Recordó la importancia del recurso micológico en la Comunidad, donde aproximadamente la mitad de su superficie es territorio forestal y en la que se han identificado más de un millar de especies de hongos silvestres. «Su relevancia no sólo ha alcanzado al sector agroalimentario, sino también al turístico, que constituye en la actualidad un elemento fundamental de nuestra amplia oferta, y una gran oportunidad para dinamizar y económicamente la Comunidad, a partir de la creación de empleo e impulso del medio rural», insistió.



De hecho, indicó que según los últimos datos del INE, Castilla y León obtuvo 533.000 viajeros de turismo rural, un 6,5% más que en el mismo periodo del año anterior, y se han llegado al 1.200.000 pernoctaciones, un 5% más que en su compartiva interanual. «Y en agosto superamos la cifra histórica de turistas en la Comunidad, subiendo un 14%, consolidando a Castilla y León como líder en turismo rural y casi 77.000 afiliados a la Seguridad Social en este sector».



Por su parte, el presidente de la Comunidad de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, reconoció el potencial micológico y consideró una buena idea que se conforme un parque micológico conjunto en la Sierra Cebollera. Recordó que La Rioja «es la primera Comunidad de España en producción de champiñón y de seta, con un 60% de todo el volumen, más de 80.000 toneladas de setas y champiñones al año». Añadió que la industria del champiñón y la seta de La Rioja factura más de 250 millones de euros, y hay municipios como Autol o Ausejo que «viven prácticamente de este sector».



El alcalde, Carlos Martínez, pidió a los congresistas y cocineros que ejerzan de «embajadores de una tierra que ha sabido conservar una riqueza micológica y que se ha convertido en recurso económico». Por su parte, el presidente de la Diputación de Soria, Luis Rey, destacó la perfecta comunión entre los «productos de calidad» de la provincia y los restauradores que saben «cómo utilizar este producto estrella, un cóctel magnífico», algo que se ve reflejado en el turismo.