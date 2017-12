Ciudadanos busca demostrar que la subida del IBI no es necesaria

Hacer los ajustes necesarios en ingresos y en gastos, de manera que, con números en la mano, quede claro que la subida del IBI no es necesaria. Es el objetivo fundamental que se ha marcado el concejal de Ciudadanos, Jesús de Lózar, de cara a las aportaciones al presupuesto. Los grupos tienen hasta mañana para presentarlas en la Comisión de Hacienda, convocada con la idea del equipo de Gobierno para dictaminar las cuentas, aunque este paso podría retrasarse a una nueva reunión el lunes. En todo caso, con la perspectiva de que la próxima semana se produzca la votación del pleno. Ciudadanos apurará hasta el viernes para mostrar su idea en torno al IBI, aunque también se pronunciará sobre cuestiones concretas. Mientras, PP e IU ya han expresado sus preferencias al equipo de Gobierno. Y Sorianos hizo llegar las suyas ayer a los medios. [Los populares presentaron sus propuestas en una rueda de prensa el martes].



Sorianos e IU coinciden en la apuesta por la remunicipalización de servicios y también en una crítica a los aumentos en actividades y gastos culturales previstos para 2018. Sin embargo, en este punto difieren, pues mientras la formación de Luis Alberto Romero reclama reducciones en gastos como los de San Juan o el programa en torno a las conmemoraciones de Numancia, Enrique García, por IU, se limita a expresar un juicio negativo sobre estas elevaciones, dentro de un ámbito que «llamo ‘circo’», en un año «preelectoral». Y «frente al ‘circo’, lo que reclamamos es derechos sociales», indicó.



Aunque De Lózar no tenía ayer cerrados sus planteamientos, sí avanzó que trabajaba en «aumentar una serie de ingresos y disminuir otros» y hacer «lo mismo» con los gastos. Todo ello para «intentar justificar y demostrar que es posible no subir el IBI». Su intento es, «razonadamente», explicar cómo se puede ajustar el borrador para que el impuesto no suba hasta los 12,8 millones como recaudación prevista» para 2018.



Aparte de un cierto desacuerdo con las cifras en relación al techo de gasto, Sorianos plantea unos recortes concretos o supresiones de partida en numerosos conceptos. No sólo en cuestiones de funcionamiento, como los complementos de productividad, gratificaciones o publicidad. También en actividades como Numancia 2017; la partida específica de San Juan, sus tajadas y el acondicionamiento de locales de Cuadrilla; la campaña cultural del verano; el Certamen de Cortos; la Banda de Música; el Otoño Musical o la colaboración con el CD Numancia. Desde su punto de vista, se debería suprimir la inversión en ludoteca eficiente anunciada para la zona de Fuente del Rey, así como la elaboración de las réplicas de las tallas de los santos de las Cuadrillas. «Proponemos que se elimine la ayuda municipal a cualquier actividad relacionada con la tauromaquia», apunta su escrito de consideraciones acerca del gasto para el contrato de la plaza de toros (120.000 euros).



El otro gran frente de Sorianos es la gestión directa de los servicios. Aquí la expresión es general en una serie de puntos: «Proponemos que este servicio lo asuma directamente el Ayuntamiento, con los cambios de contratos pertinentes, con personal y medios propios». La limpieza de los edificios municipales, las basuras, las Aulas de la Tercera Edad, los parques y jardines, el transporte urbano o el Espacio Joven son algunos de los numerosos puntos que caen en el punto de mira de la formación, que también reclama municipalizar los aparcamientos subterráneos, el tanatorio o las guarderías.



El partido de Luis Alberto Romero reclama que aumenten los gastos para sostener al personal eventual lde bomberos, un apunte en el que también insiste IU. Los «derechos laborales» son el primer gran bloque de aportaciones de Enrique García, quien habla de los bomberos de los parques comarcales como sometidos a condiciones de «semiesclavitud». Se trata de incrementar la partida para «hacerles un contrato en condiciones». Y como la materia viene regulada a través del convenio con la Diputación, «después reclamaremos» a la institución provincial, expresó el concejal de IU, quien expresó su escepticismo sobre un «documento que lo hacen inicialmente para cubrir el expediente y que luego se lo saltan a la torera», ya que «se ejecuta prácticamente dos terceras partes».



En cuanto a la gestión directa de los servicios, sería necesario preparar el terreno contratando a dos personas «con el objetivo de remunicipalizar la empresa de limpieza viaria», cuyo contrato ha vencido. A estos 180.000 euros habría que sumar sendas partidas de 30.000 para estudiar el mismo fin de los contratos de limpieza de los edificios municipales y las guarderías.



La disposición de un plan de vivienda en alquiler (una de las grandes inquietudes de IU) requeriría otros 30.000 euros, con un parque dotado con 300.000 «para ponerlo en marcha». Las últimas consideraciones de García tienen que ver con dos obras. Por una parte, el arreglo «de una vez por todas» del pavimento de San Juan de Rabanera y su entorno, con 400.000 euros. Otros 200.000 serían necesarios para mejorar el vestuario de La Juventud. Lamentó que un «polideportivo tan flamante tenga ese vestuario tan cutre».



García reconoció que «no he dicho de dónde saco el dinero» para materializar los planteamientos que propone. Sin embargo, si el equipo de Gobierno le acepta alguno realizará una «enmienda» para explicar los ajustes. El escrito de Sorianos, que incorpora ideas ciudadanas como bajar el IBI, tampoco refleja nada sobre ese punto.