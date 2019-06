Ciudadanos se inclina por dejar gobernar a la lista más votada

Ciudadanos tiene la llave. El peso de tener un diputado en la institución provincial vale su peso en oro, ya que Saturnino de Gregorio puede inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Las negociaciones ni siquiera han comenzado pero la formación naranja parece que se inclina ahora mismo por dejar gobernar a la lista más votada, el PSOE con 12 diputados, en detrimento de PP y PPSO que aspiran a un pacto para destronar a Luis Rey. De esta opinión es al menos el ‘emisario’ de Ciudadanos -procurador electo a las Cortes de Castilla y León por Salamanca- que la próxima semana visitará Soria para cerrar este capítulo, David Castaño, quien directamente mostró su «recelo» a un acuerdo entre populares y sorianistas porque, en su opinión, «no sabemos hasta qué punto generarían estabilidad para la provincia».



Las negociaciones, en cualquier caso, están abiertas y en política todo puede ocurrir hasta el último suspiro. También contribuyen a que los socialistas estén mejor ‘colocados’, aparte de su propia mayoría simple, el hecho de que sus dirigentes no se declararan ‘sanchistas’ -circunstancia a la que Cs también da importancia- y que el líder de la PPSO, José Antonio de Miguel, abandonara la pasada legislatura Ciudadanos por el conflicto de las diputaciones. La formación naranja también tiene memoria y estas circunstancias podrían pesar a la hora de tomar una decisión.



Castaño reconoce que ahora mismo «sería más fácil un escenario con el PSOE en el Gobierno de la Diputación» pero «no se pueden cerrar otras opciones». «O dejamos gobernar la lista más votada o entramos en un pacto, todo está abierto», subrayó.



El políticio de Ciudadanos vendrá a la capital soriana en las próximas horas y anuncia, eso sí, que «todo puede pasar». Además, el pacto de gobernabilidad que se ha dado en la Junta de Castilla y León entre populares y naranjas «no es excluyente» para la Diputación Provincial de Soria. «El pacto autonómico si se produce del todo no excluye a nadie, eso no va a suponer ningún obstáculo, no se va a tener en cuenta».



Sobre si los 12 diputados logrados por los socialistas y su crecimiento en la provincia eran un argumento sólido para tenerlo en cuenta, Castaño afirma que «en el otro lado se deben poner de acuerdo PP y PPSO y no sé hasta qué punto pueden darle estabilidad a la provincia». El político parece ser un perfecto conocedor de los problemas surgidos entre ambos partidos, y que llegaron a su punto culminante el pasado sábado con el descabalgamiento de Antonio Pardo de la Alcaldía de El Burgo de Osma, lo que llevó a los sorianistas a exigir la retirada de la mesa de las negociaciones de la presidenta del PP, Yolanda de Gregorio.



El ‘emisario’ de Cs descarta que su partido vaya a emprender una ‘vendetta’ contra el líder de la PPSO, José Antonio de Miguel, expulsado de Ciudadanos por su defensa de la Diputación junto a su entonces compañero Raúl Lozano, que pasaron a ser no adscritos. «Nuestro proyecto era adelgazar esas administraciones porque no dan la talla en cuanto a la ordenación del territorio. En esto hemos sido muy claros porque tenemos que estar en las diputaciones, lógicamente, y si estamos trabajaremos como el que más, pero nuestro punto de vista es que deben ser administraciones más ágiles. Cuando estuvieron con nosotros (De Miguel y Lozano) les pedimos que si aceptaron entrar en Ciudadanos mantuvieran ese mensaje. En cualquier caso, no hay ‘vendetta’ porque por los sorianos no podemos pensar en esas cosas».



Castaño reiteró que «aunque no excluimos a nadie, personalmente miro con recelo un pacto entre PP y la PPSO y que pueda generar estabilidad en Soria, y en este caso, si no existe estabilidad, gobernaría la lista más votada».