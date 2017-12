Ciudadanos ve «incompetencia» en el IVA del bus

Que la subvención municipal al transporte urbano no genera IVA y que, por tanto se ha abonado innecesariamente, es algo que Ciudadanos ve como un caso de «incompetencia», al haber pasado inadvertido desde el inicio del servicio en 2007. Incluso si hubiera habido interpretaciones distintas, «lo que tiene que hacer una entidad como es el Ayuntamiento, que defiende los intereses de los ciudadanos es colocarse siempre en la tesitura más favorable a los intereses del Ayuntamiento y no dar por perdidas cuotas del IVA que no debía haber pagado», señaló el concejal de Ciudadanos, Jesús de Lózar.



La aclaración, adelantada por Heraldo-Diario de Soria este miércoles, llegó de la mano de una indagación parlamentaria del partido, a través de su diputado Francisco Igea. «La respuesta básicamente es: se ha aprobado una Ley nueva que traspone directivas comunitarias a la Ley de Contratos del Sector Público y en ese sentido hay una disposición final» que entró en vigor a comienzos de mes. De ella se desprende que «no hay ninguna duda sobre la interpretación de este asunto, si es que antes la había, en el sentido de que el IVA de las subvenciones del transporte no forma parte de la base imponible». En resumen, que «no hay que pagar» el impuesto.



De Lózar reponsabilizó de la situación en primer lugar al equipo de Gobierno, que «ha manifestado su incompetencia» y «su falta de prudencia, porque lo prudente hubiera sido no pagar el IVA» y «favorecer los intereses del Ayuntamiento». Más aún cuando se conocía que en otras ciudades las empresas concesionarias «no giraban» el impuesto a sus municipios.



Tampoco se libró de las críticas de De Lózar la oposición, especialmente el PP, al tener representación en el Consistorio cuando en 2007 se puso en marcha la red. Se trata de otro caso de «incompetencia». Y es que «no entendemos qué es lo que ha hecho» el PP, «porque no ha hecho nada».



Por el contrario, el proceso para contratar el nuevo periodo de gestión (que comenzó en octubre del año pasado) desató la duda de Ciudadanos. El caso estaba en que si se consideraba el abono municipal como la «prestación de un servicio el IVA no podía ser al 10%», sino al 21%. Y si se consideraba como subvención, esta materia «no está sujeta a IVA».



Así que el partido promovió en junio una «consulta vinculante» al Gobierno para precisar si había que pagar, cuánto en su caso, o si no. La tardanza en responder (la consulta se realizó en junio de 2016) motivó la movilización parlamentaria.



Para De Lózar el resultado muestra que Ciudadanos es «imprescindible para poder sacar estos temas adelante, si no es por nosotros no se desata ninguna alarma y estaríamos igual, es decir, perdiendo cuotas del IVA, perdiendo a mansalva, lo cual perjudica los intereses de los ciudadanos».



Según los cálculos del concejal, «si somos diligentes» todavía podría recuperarse «un mínimo» de 187.000 euros. La cantidad se corresponde con lo recuperable del anterior contrato (134.000 euros) y del vigente (52.500).



El impuesto ha supuesto en la finalizada concesión y en lo que va del actual periodo 420.000 euros en concepto del impuesto. O sea, que se han «perdido» 233.000 euros. «Si se hubiese actuado de forma diligente y prudente seguramente este año, por ejemplo, seguramente no habría que haber subido el IBI», señaló el edil.



La perspectiva que ahora se abre, consideró Ciudadanos, es intentar recuperar el máximo posible, o sea, aquellas cantidades que no hayan prescrito, las correspondientes a los cuatro últimos ejercicios. De Lózar explicó que si se hubiera hecho caso a su escrito de 2016 el Consistorio no habría perdido 55.300 euros. Entonces el concejal había solicitado que la empresa concesionaria, el Grupo Avanza (al frente del servicio antes y ahora) girara las correspondientes «facturas rectificativas». A la firma, expuso el edil, este asunto le es «neutral», ya que el impuesto «se recoge y se paga», no le supone asumir «ninguna responsabilidad».



En diciembre de 2016 estimó Ciudadanos en 189.000 euros las cantidades no afectadas por la prescripción a los cuatro años. Como el equipo de Gobierno hizo «caso omiso» a la solicitud, se han perdido los mencionados 55.300.



La posición de Ciudadanos es ahora la misma que hace un año: que los abonos no sigan produciéndose. Nada más conocer la respuesta del Gobierno registró el 28 de noviembre un escrito sobre el tema. La pretensión pasa por la «inmediata paralización, a partir de la fecha del presente escrito, de la recepción y abono de cualquier factura girada con IVA por la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano de viajeros de la ciudad de Soria y la exigencia de que las facturas recibidas lo sean sin IVA», señala literalmente el documento registrado.



También pide «la reclamación, de forma inmediata y por el procedimiento de urgencia, de todos los importes abonados y no prescritos en concepto de IVA en sus facturas a las empresas del contrato vencido y del contrato en vigor del servicio de transporte urbano de viajeros de la ciudad de Soria».