Miguel Cobo tramitó ayer su salida del Grupo Popular en la Diputación. Estaba previsto que Martín Navas, compañero de viaje en el Ayuntamiento de El Burgo de Osma, hiciese lo propio con el Grupo Socialista. La idea era desvincularse de sus partidos para no interferir más en otros pactos y mantener su apuesta de cambio para el Consistorio burgense. Pero Navas dijo ‘no’. Ni Cobo ni el PSOEse lo esperaban y ahora son más las inquietudes que las certezas.

El alcalde de El Burgo explicó ayer que «más que cabreado, estoy decepcionado» por lo ocurrido y mostró su «sorpresa porque (Navas) dijo por tres veces que ‘no’» a su salida de la bancada socialista. La salida precipitada del Pleno de este último por motivos laborales impidió aclarar lo ocurrido y será el próximo lunes cuando una reunión revele los términos.

Como relató ayer este medio, en la renuncia de Navas figuraba que salía del Grupo Popular cuando pertenece al Socialista. Un error de redacción que pudo no tener mayores consecuencias una vez detectado si en el Pleno se dejaba constancia de la decisión que correspondía. Pero el titular de escaño negó esta posibilidad.

Cronológicamente el proceso tiene tintes sorprendentes. En primer lugar, Cobo encargó a una persona que redactase el documento de renuncia al grupo de cada cual en la Diputación tanto por su parte como por la de Navas; y de su marcha del PP, tanto para el como para el concejal Luis Cuesta. Por motivos personales la encargada de redactar los escritos tuvo que salir apresuradamente, lo que dejó las renuncias con el error y las actas de salida del PP sin imprimir. «Se juntó un cúmulo de circunstancias», afirmó ayer Cobo.

«Me dijo Martín ‘dame un plazo’, pero yo no tenía más tiempo. El plazo de mi partido era hasta ayer» por el jueves. Una vez registrados los escritos, ya en el Pleno, «cuando llegó lo mío asentí, correcto». La baja de Cobo del Grupo Popular se oficializó. Sin embargo «cuál fue mi sorpresa» cuando se detectó el error en el escrito de Navas «y el secretario dijo que ‘puedo dar fe de que esto sea viable’». Esto es, si el diputado socialista decía que adelante con la renuncia, el secretario daría fe de ellos sin atascarlo por un pequeño error burocrático.

«Pero la sorpresa es que dijo tres veces que no. Me sorprendió. No sé si fue una maniobra política, de presión al partido...». El caso es que para Cobo se generó un problema «de imagen», al haberse quedado sólo en su renuncia al grupo; «y no pude hablarlo con él», toda vez que Navas se ausentó unos minutos antes de que finalizase el Pleno en la institución.

Tras la sorprendente negativa de Navas a renunciar al Grupo Socialista y la conclusión de la sesión «hubo presiones de compañeros del tripartito» al ver que Cobo sí daba el paso, pero en la oposición todo seguía igual. De hecho «me senté con Antonio Pardo y José Antonio de Miguel» para trasladar que el primer sorprendido era el propio alcalde burgense.

«La presión hacia mi persona es brutal», lamentó Cobo. «Yo soy consciente de que tenemos dos concejales y no me aferro a la Alcaldía. El pacto fue por dar un cambio al Ayuntamiento de El Burgo. Ahora, más que cabreado estoy decepcionado. A lo mejor Martín (Navas) lo justifica ante su partido o el lunes nos lo explica y digo ‘olé’» su decisión. Pero de momento, la sensación es de «sorpresa». En su caso «yo margen no tenía. El plazo era el que era». Y lo cumplió.

El hecho es que «mi acta de (diputado) no adscrito está presentada». La de Navas no. Otra cuestión es la renuncia a seguir siendo miembro del partido. «El acta de baja del PP está redactada pero en el Ayuntamiento» debido a la misma causa que propició el error en la fallida renuncia de Navas en Diputación, la necesidad de ausentarse urgentemente por cuestiones personales de la redactora. «Está colgada la mía y la de Luis Cuesta».

Tras el episodio del jueves Cobo se reunió precisamente con su compañero de grupo en el Consistorio y con «María Jesús, Isaac y Luis», ediles socialistas. «Dijeron que no conocían nada» de lo que el portavoz socialista, ausente en ese cita, ejecutó en el Pleno de la Diputación. No fueron los únicos sorprendidos.

Este medio intentó ayer ponerse en contacto con Martín Navas para recabar sus valoraciones de lo ocurrido si bien fue infructuoso. No obstante, fuentes del PSOE confirmaron que antes del Pleno mantuvieron una reunión y no se sabía lo que finalmente ocurrió. Fue, también para ellos, un desenlace totalmente inesperado.

También se afirmó desde el partido que no se ha tramitado la baja, aunque en este caso se refiere que Navas mantiene que cuando corresponda dejará las filas socialistas. Por el momento y en resumidas cuentas, su situación oficial es la misma que en los últimos meses.