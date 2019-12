Cobo y Navas retienen El Burgo y serán no adscritos en Diputación

Miguel Cobo no acatará la orden de su partido, el PP, de ceder la Alcaldía de El Burgo de Osma a la PPSO de Antonio Pardo. El regidor anunció ayer su decisión definitiva por la que mantiene la misma línea seguida desde el pasado mes de mayo. Su intención es cumplir el «pacto castellano» con el socialista Martín Navas y así lo hará. Para evitar cualquier tipo de medida disciplinaria, Cobo tramitará su baja del PP, al igual que Navas que ya ha salido del PSOE, y quedará como no adscrito. La situación política burgense tendrá su réplica en la Diputación provincial. Tanto Cobo como Navas mantendrán su credencial como diputados pasando al grupo de no adscritos. Serán decisivos para cualquier iniciativa que pretenda aprobar la institución provincial y claves para un futuro cambio de Gobierno, aunque, de momento su apuesta es apoyar la gobernabilidad y mantener al popular Benito Serrano en la Presidencia.



«Hemos decidido continuar con el pacto en El Burgo de Osma», explicó ayer Cobo sobre las 21.30 horas, justo al término de la reunión que había mantenido con el resto de concejales que forman el actual equipo de Gobierno en la Villa Episcopal –dos del PP y cuatro del PSOE–. «La gente que nos ha votado y en general el pueblo no hubiera entendido otra cosa, hemos apostado por dejar de lado la ideología y crear un equipo de trabajo», sentenció. La decisión tendrá una consecuencia inmediata y es que el alcalde burgense anunció su baja del PP, partido del que era simpatizante desde hace muchos años, pero al que se afilió a principios de este año cuando fue designado candidato a la Alcaldía por los populares. Con la decisión pretenden evitar que El Burgo «sea moneda de cambio». Cobo afirmó que tras la reunión comunicó su postura a la presidenta del partido, Yolanda de Gregorio.



El pacto de El Burgo fue un acuerdo verbal entre el candidato del PP, Miguel Cobo, y el candidato del PSOE, Martín Navas, por el que ambos se repartirían la Alcaldía en periodos de dos años. Ese acuerdo provocó que Antonio Pardo, que ganó las elecciones bajo las siglas de la PPSO logrando cinco concejales, no pudiera optar al bastón de mando. Cabe recordar que Pardo ha sido alcalde de El Burgo más de 20 años aunque bajo las siglas del PP, partido en el que llegó a ser secretario provincial.

La baja de Cobo del PP –decisión que compartirá el otro concejal popular del municipio, Luis Cuesta–sigue la estela del movimiento realizado por su compañero Martín Navas la semana pasada. Navas tramitó su baja en el PSOE tras una tensa ejecutiva en la que hubo importantes voces socialistas que apostaban por explorar la posibilidad de negociar con la PPSO para recuperar la Diputación provincial a cambio de la Alcaldía burgense.



La alianza entre Cobo y Navas supondrá la entrada de un nuevo actor político independiente en la política provincial. Ambos ocupan acta de diputado provincial y así seguirá siendo aunque pasarán, tras darse de baja en sus respectivos partidos, al grupo de no adscritos. Bajo esta premisa, el equipo de Gobierno que ahora dirige Serrano quedaría en minoría y se sustentaría en el apoyo de los ocho diputados del PP, los tres de la PPSO y el único concejal de Cs. El PSOE se quedará con once diputados y cualquier decisión tendrá que contar con el apoyo de los no adscritos.



Hay que recordar que la decisión de Cobo y Navas se produce después de que la PPSO exigiera al PP el cumplimiento del pacto que aupó a los populares a la Presidencia de la institución provincial. Ese acuerdo contemplaba la reversión del Ayuntamiento de El Burgo en favor de la PPSO. La Plataforma, que preside José Antonio de Miguel –también exsecretario del PP soriano–, había advertido que en caso de no cumplirse la cláusula de El Burgo daba el acuerdo por roto. Ahora ya se sabe que el Burgo no cambiará de alcalde, pero Cobo ya no estará en el PP por lo que habrá que esperar para conocer la reacción de la PPSO y qué exigencias puede plantear a los populares para mantener su apoyo.



Según avanzó Cobo, en principio tanto Navas como él pretenden respetar la gobernabilidad de la Diputación. «Vamos a defender lo mejor para la provincia al igual que hemos hecho ahora en El Burgo», aseguró Cobo. No obstante, no descartan que a futuro pueda darse un cambio de gobierno si el PSOE presenta un proyecto mejor para la provincia. El alcalde burgense es miembro de la Junta de Gobierno de la Diputación y es el responsable de Turismo de la institución provincial, cargos que seguramente tendrá que dejar en los próximos días cuando formalice su salida del PP.



Por último, el pacto PP-PPSO en Diputación incluía también una cláusula de 100.000 euros para aquel diputado que incumpliera las condiciones. Cobo aseguró ayer que no se siente afectado a tenor del acuerdo «que he firmado» aunque «si pretenden buscar los tres pies al gato buscaremos defensa legal». Cobo insiste que su decisión se basa en que «lo más importante es el Ayuntamiento de El Burgo» y en «la fidelidad de la palabra». Además, considera que si la PPSO hubiera logrado la Alcaldía de El Burgo nada le hubiera impedido buscar un pacto con el PSOE para desbancar al PP de la Presidencia de la Diputación.