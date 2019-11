El cóctel con gusto amargo para la PPSO y el PP

Cuando al presidente de la Junta de Castilla y León y del Partido Popular en la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, se le preguntó, el jueves en Soria, sobre el ultimátum de la Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO) al PP, su única respuesta fue reclamar «tranquilidad». Y cuando coincidió con el presidente de la PPSO, José Antonio de Miguel, no solo hubo tranquilidad, sino también afabilidad. Pero la cosa cambió justo cuando Mañueco dejó Soria y se produjo un encontronazo entre De Miguel y la presidenta del PP soriano, Yolanda de Gregorio. Entonces saltaron chispas y se originó un duro enfrentamiento dialéctico con reproches varios. En medio del cóctel por el 120 aniversario de la Cámara, ambos estuvieron más cerca de estrellarse las copas que de brindar.

Mañueco llegaba a Soria al acto de la Cámara de Comercio horas después de hacerse público el ultimátum de la PPSO, que advertía al PP que si los sorianistas no consiguen la Alcaldía de El Burgo de Osma, consideraran que el pacto para gobernar la Diputación está roto.

El presidente de la Junta no quiso hablar sobre el asunto con los periodistas y se limitó a pedir «tranquilidad» cuando fue preguntado. En el cóctel posterior a la gala, en el patio de columnas del Ayuntamiento de Soria, Mañueco se encontró con el presidente de la PPSO nada más entrar a la sala. Se saludaron afectuosamente y estuvieron hablando unos minutos, de cuestiones sin trascendencia, pero demostrando cordialidad y evidenciando camaradería por los años de trabajo compartido en el PP tanto en los cargos orgánicos como en los públicos en representación del partido. Con muchas orejas pegadas a ellos, no mencionaron nada relacionado con el pacto de ambos partidos y los problemas que han surgido. Mañueco había entrado acompañado por Yolanda de Gregorio, pero cuando el presidente se paró a saludar a De Miguel, la delegada territorial de la Junta hizo mutis por el foro, evitando así saludar al ex alcalde de Almazán

Mañueco hizo una amplia ronda de saludos y conversaciones durante el ágape y abandonó el ayuntamiento soriano, acompañado por la cúpula del PP soriano, para poner rumbo a Valladolid. Cuando los populares sorianos regresaron al vino español, tras despedir a su jefe, se produjo el cara a cara con José Antonio de Miguel. Hubo una conversación en la que los interlocutores eran José Antonio de Miguel, Yolanda de Gregorio, el presidente de la Diputación, Benito Serrano, el secretario de la Delegación territorial de la Junta, Rafael Medina, y tres empresarios, pero lo concurrido de la sala y el interés suscitado por ese encuentro hizo que varios asistentes estuvieran atentos al diálogo, tarea facilitada por el elevado tono de la charla.

Un empresario pidió a los políticos que se entendieran de una vez y la respuesta del líder de la PPSO es que por él no había problema. «Es ella a la que no le da la gana», se le oyó decir aludiendo a De Gregorio. Esta negó la mayor y responsabilizó de ruptura del acuerdo para ir a las elecciones generales en coalición a la dirección nacional. De Miguel le recriminó que se pasó toda la mañana del día que se debía firmar el pacto al teléfono para dinamitar el acuerdo y explicó que desde el PP de Madrid le llamaron para pedirle perdón por lo sucedido.

En el rifirrafe en que cada uno negaba la versión del otro, De Miguel acabó por llamar «mentirosa» a la delegada de la Junta. Ella también lanzó acusaciones contra el presidente de la PPSO, al que dijo que «tú no quieres al PP». «Lo quiero más que tú», fue la respuesta. En el rifirrafe, Rafael Medina intentó poner paz y pidió que no se empeoraran más las cosas, hasta que finalmente el encuentro llegó a su fin, después de haber dejado sorprendidos a muchos de los testigos y a De Gregorio como la aparentemente más afectada por la discusión, por lo que reflejaba su rostro. Por supuesto, los comentarios sobre el suceso corrieron como la pólvora por el cóctel y continuaron durante el día de ayer.

La presidenta del PP había llegado a la gala de la Cámara después de haber comido ese día en el Rincón de San Juan al menos con Jesús Ángel Peregrina, secretario del partido; Benito Serrano, presidente de la Diputación; Miguel Cobo, alcalde de El Burgo de Osma; y Carlos Bermejo, concejal de Abejar. Fuentes del PP especulan que en la comida se pudo tratar del problema con la PPSO y la situación de un partido en el que Yolanda de Gregorio va perdiendo apoyos, como le ha sucedido en el Grupo Popular en la Diputación.

En cualquier caso, la disposición manifestada por el PP a dialogar con la PPSO tras la presentación del ultimátum ha movilizado a la directiva, que ayer viernes reunió inesperadamente a los diputados provinciales a las 20.00 horas en la sede del PP. Mientras, los miembros del comité de dirección seguían esperando que se les comunicara algo sobre la situación o al menos sobre el burofax que han conocido por la prensa y cuyo contenido íntegro desconocen.