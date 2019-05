El color del sobre marca también diferencia de votos a las formaciones

A distinto sobre también diferentes resultados. Son varios los casos en los que los resultados varían en virtud de si se vota al Ayuntamiento o a las Cortes de Castilla y León, ganando distintas formaciones en cada caso. Una consecuencia evidente de que los votantes han dirigido sus apoyos a la persona, pero a la hora de decidir sobre el Gobierno de Castilla y León su opinión ha sido distinta.

Los casos más reseñables se encuentran en municipios como El Burgo de Osma, Almazán o Golmayo, con diferencias notables en los resultados de los partidos a las municipales y a las autonómicas.

En la localidad burgense, donde Antonio Pardo ha vuelto a la política de la mano de la Plataforma del Pueblo Soriano, PPSO, la formación ha conseguido 1.155 votos, exactamente el 43% de las papeletas, nada menos que el doble de lo obtenido para las Cortes de Castilla y León, 599 votos, el 22,3%, por la candidata autonómica Ascensión Pérez, como él también ex popular.

La siguiente formación es el PSOE con 899 votos para las municipales y 775 en las Cortes. En cuanto al PP, los apenas 502 apoyos recibidos por la candidatura local se elevan a 747 para la lista autonómica.

En Almazán ocurre algo similar. Aunque el candidato y fundador de la PPSO, José Antonio de Miguel, no ha logrado volver a sentarse en el asiento de la Alcaldía, sus 1.119 votos, es decir, el 40,3% de los emitidos, son el doble que los otorgados por los adnamantinos a su formación en Castilla y León, 627. La apuesta de los votantes en esta ocasión ha sido por el PSOE, y más en concreto por la candidatura de Jesús Cedazo pues también consigue superar la lista local a la apuesta de la formación para las Cortes. Los socialistas logran 1.354 votos para el Ayuntamiento pero 1.200 para las Cortes de Castilla y León. En el lado contrario el PP que sólo sumó 255 pírricos votos para la candidatura municipal frente a 476 para la autonómica.

Con todo, quizá el ejemplo más claro de que los votos a las formaciones difieren en virtud de si se elige el Ayuntamiento o las Cortes regionales es Golmayo. Benito Serrano revalida su cargo de alcalde con el PP al recibir 802 votos, el 58,5% del total, pero es que su partido sólo consigue de los vecinos de Golmayo 358 votos para la candidatura de Castilla y León, es decir, casi un tercio. En el municipio han apostado por los socialistas para dirigir las Cortes autonómicas al darle 537 votos, mientras que el PSOE en el Ayuntamiento tiene menos apoyos, en concreto 413 papeletas. En este caso la PPSO no consigue ni siquiera concejal con 63 votos en las locales y 40 en las regionales. La apuesta de los vecinos es claramente por Serrano para gobernar, no tanto por el partido que representa.

Del mismo modo, los agredeños han votado a la persona al otorgar a su candidato al Ayuntamiento 1.050 votos, lo que coloca de nuevo a Jesús Manuel Alonso al frente de la corporación municipal. Son casi 300 votos más los que ha recibido el alcalde que la candidatura de su partido en las Cortes, donde suma en total 782 papeletas.

Las otras dos formación prácticamente intercambian resultados en una y otra administración. Si en el Ayuntamiento la segunda fuerza es la PPSO con 446 votos, en las Cortes quien gana esa posición es el PP con 438. Y a la inversa: el PP se queda tercero en el Consistorio gracias a 268 votos, y en el Gobierno regional es la Plataforma del Pueblo Soriano, con 200.

Ese intercambio de papeletas de las formaciones en Ayuntamiento y Cortes se repite también en Ólvega. Los olvegueños le dan a la candidatura popular 905 votos, pero para la Cámara regional reduce la cifra a 632 apoyos. Y a la inversa, el PSOE logra 605 en el Ayuntamiento, sin embargo para la comunidad es la fuerza más votada con 704. Aquí la PPSO no tiene representación local y sólo consigue 60 votos para las Cortes.

Ocurre lo mismo en la localidad de Vinuesa, por citar otro ejemplo de los pueblos donde existe diferencia de votos en función de a qué administración se vote. El PP gana en las locales pero es el PSOE quien hace lo propio en las autonómicas. Los populares desbancan a Asunción Medrano del Ayuntamiento con 260 votos, el 48,5%, y el Partido Socialista obtiene 217, el 40,4%, por 42 de la PPSO. Pero en las autonómicas es el PSOE el que se impone con 201 votos, por 170 del PP y 26 de la Plataforma del Pueblo Soriano.

En la capital el escrutinio es más homogéneo. Los socialistas reciben 9.310 votos, el 49,5%, para el Ayuntamiento y 9.010 para las Cortes regionales, mientras que el PP obtiene 4.353 en las locales y 4.158 en las autonómicas. En este caso es Ciudadanos la fuerza que más diferencia ve en sus votos, con menos en el Consistorio que en las Cortes: 1.592 y 2.256, respectivamente. Podemos obtiene los mismos apoyos: 1.160 papeletas para el Ayuntamiento y 1.194 en la Cámara regional. La PPSO recibe 660 y 669, y lo mismo Vox con 736 y 815.