Eran 6.000 euros que gastar y 24 horas por delante. María Begoña Mingo Herreros, ganadora de la nueva edición del Eurocentrín, se enfrentó ayer a un maratón de compras por el centro de la ciudad con el objetivo de gastar la totalidad de su premio. La agraciada del Eurocentrín de este año quiso recalcar que siempre realiza sus compras en el centro de Soria y que participa en el sorteo desde sus primeras ediciones. Este año, la fortuna le sonrió y su papeleta fue la escogida en este tradicional sorteo, realizado el pasado 7 de mayo y que contó con una participación de en torno a 100.000 papeletas.

El premio únicamente permitía el gasto del saldo del Eurocentrín durante la jornada de ayer ya que, de no ser así, la ganadora perdería la diferencia entre el dinero dedicado a esas compras y los 6.000 euros del sorteo.

Las bases del concurso de este año también establecían que el dinero debía dedicarse a productos de al menos 20 de las 39 tiendas que componen la organización de comercios del centro de Soria, por lo que la ganadora repartió los 6.000 euros entre un total de 23 establecimientos del Centro Comercial Abierto. «Lo gastaré en ropa, zapatos, joyería y también regalos», afirmó Mingo en el inicio de la jornada.

El maratón de compras inició en Moda Íntima SM, comercio en el que la agraciada del sorteo depositó sus papeletas durante el concurso y del que es compradora asidua, según afirmó, «solamente eché aquí, compro en el centro de Soria porque es más cómodo».

El sorteo se realizó el pasado 7 de mayo ante notario y se procedió a contactar con María Begoña Mingo mediante vía telefónica. La respuesta a la llamada era requisito indispensable para hacer efectiva la victoria en el concurso, ya que de no haber contestado, el premio habría pasado a ser del segundo boleto elegido el día de la rifa. Mingo contestó al teléfono y recibió la buena noticia con los brazos abiertos.

Soriacentro-Centro ComercialAbierto, agrupación que congrega a los comerciantes del centro de la capital, organiza este sorteo de carácter anual con el objetivo de promocionar y otorgar dinamismo a la actividad mercantil del corazón de Soria. Jesús Romero, vocal de la organización, animó a los sorianos a participar en la iniciativa tras dirigir unas palabras de felicitación a María Begoña Mingo, «nos alegra mucho que venga a comprar a los comercios del centro y que siga viniendo».

El carrusel de compras que acompaña al Eurocentrín tiene sus particularidades, ya que el sorteo está ideado para favorecer de manera equitativa a la mayoría de comerciantes que deciden participar. Las bases del concurso estipulan que el ganador podrá gastar un máximo de 200 euros en cada establecimiento, así como que deberá realizar un gasto mínimo de 75 euros en negocios de hostelería. Además, el agraciado deberá comenzar la jornada en el establecimiento que entregó el boleto premiado.

Mingo ya conocía los requisitos de antemano y afrontó el día de compras con las ideas claras, muchos nervios y la ilusión de gastar el dinero del sorteo con su familia. La soriana elaboró una lista de productos que le interesaban y sus respectivos comercios.

Ante la larga jornada, Mingo contó con la ayuda de varios miembros de su familia, que le facilitaron la tarea de gestionar y portar las compras durante todo el día. La ganadora del Eurocentrín aseguró que «la familia no ha pedido mucho», aunque afirmó que el premio sería repartido.

Esta iniciativa cuenta cada año con el apoyo de Caja Rural y el Ayuntamiento de Soria. Ana María Calvo, concejala de Turismo y Comercio, quiso felicitar a Mingo y aprovechó para animar a los sorianos a participar en próximas ediciones, «seguimos promocionando este tipo de actividades, entendemos que es una manera de dinamitar la economía y de premiar a los sorianos, es un dinero que se queda en las tiendas de Soria».