Compromís, ahora contra la calle Manuel Fraga

El portavoz del partido valenciano Compromís en el Senado, Carles Mulet, vuelve a la carga. Hace escasos meses saltó a la actualidad soriana en una agria polémica con el alcalde de Valdelagua del Cerro, Ruymán Domínguez, a cuenta del cambio de nombre de la calle Primo de Rivera. Ahora reclama a la capital que desaparezca la denominación de Manuel Fraga Iribarne de todas las calles. Soria la aplica a una vía ubicada en Los Royales.

En su día el Ayuntamiento de Soria dedicó la calle a Fraga considerándole como uno de los padres de la Constitución de 1978 y una figura importante en a Transición hacia la democracia. De hecho, la decisión inicial ya tuvo detractores hace una década y desde la Asociación Recuerdo y Dignidad se reclamó sin éxito que la calle cambiase de denominación en 2013, lo cual augura que Mulet no tiene muchos visos de lograr su propuesta.

Según señalaron fuentes de Compromís a través de un comunicado, la medida se enmarca en la conclusión de una campaña –la misma de la polémica de Valdelagua– para retirar nombres de calles y menciones que pudieran contravenir la Ley de Memoria Histórica.

«El último paso de la campaña ha llevado a remitir por vía oficial del Senado requerimientos a los ayuntamientos con calles dedicadas a ministros franquistas como Martín Villa o Manuel Fraga». Según indicaron, Mulet considera que estos nombres de calles constituyen una «ofensa» a «todos y todas las demócratas» que ambos políticos «con la memoria manchada de sangre» estén presentes en la Cámara Alta.

A Fraga le considera «responsable político» de la matanza de los sucesos de Vitoria de 1976 (cinco muertos y 150 heridos al desalojar la Policía una asamblea obrera durante una huelga); y de Martín Villa recuerda que mientras fue ministro de la Gobernación «fueron asesinados en las calles 35 ciudadanos españoles» por la Policía.



La decisión de otorgar una calle a Manuel Fraga se adoptó por unanimidad del Pleno en la sesión celebrada el 8 de mayo de 2018, siendo alcalde el socialista Carlos Martínez Mínguez. La propuesta fue presentada a los concejales en la voz del entonces concejal de urbanismo y hoy secretario general del PSOE, Luis Rey, englobando el caso de Fraga en el de todos los padres de la Constitución sin distinción de su pasado político.

Así, el cata del Pleno recoge de forma literal que «en cuanto al resto de las calles referidas al Sector 5 y al Sector denominado Campofrío, se corresponden también con un compromiso que ya había también en la propia Comisión de Urbanismo cuando se le hizo el reconocimiento de la Plaza a Gabriel Cisneros, de la Plaza del parque en el entorno de la Tejera a Gabriel Cisneros; la idea fue ya darles una calle a todos los Padres de la Constitución cuando tuviéramos un Sector que tuviera suficientes denominaciones de calles como para ello».

«Ahora», prosiguió en aquel momento Rey, «hemos tenido la ocasión y hemos correspondido al resto de los Padres de la Constitución después del merecido homenaje también a quien en su momento tenía mayor vinculación o pudo tener mayor vinculación con Soria». Curiosamente, en ese mismo punto del orden del día se incluyó «cambiar denominación Plaza José Antonio por Plaza Odón Alonso», por lo que se eliminó un nombre con vínculo franquista.



En aquel momento ya hubo una primera reacción en contra por parte del algunos vecinos, con la presencia destacada de la entonces ex alcaldesa socialista y diputada Eloisa Álvarez. No obstante la oposición no cuajó y el apoyo del Pleno en bloque se impuso. Cinco años después llegaría la petición por parte de Recuerdo y Dignidad y ahora, tras otros cinco años, la de Mulet, por lo que el tema es cíclico y vuelve a la palestra cada lustro.

Incluso en alguna de las redes sociales del Ayuntamiento ha aparecido alguna petición al respecto, hasta ahora sin efecto. La decisión no se puede decir que sacudiese los cimientos de la sociedad soriana pero sí acumuló una amplia lista de detractores a la que ahora se suma Carles Mulet.

De momento, guste más o guste menos, el hecho es que la denominación lleva ya más de una década decidida, colocada, y si hoy en día se busca en internet remite más al mercado inmobiliario y a un establecimiento ubicado en la misma que a cualquier batalla legal. Parafraseando al propio Fraga, «la calle es mía» y además, por un acuerdo unánime de Pleno que hasta ahora sigue con plena vigencia.