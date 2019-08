La concienciación de los dueños mejora el bienestar de sus mascotas

El verano no es una época de abandono de animales en Soria. Desde las protectoras de animales de la ciudad, Redención y Soriadopción, apuntan que las entradas de perros se producen con bastante regularidad a lo largo de todo el año, aunque con la llegada del calor sí que hay un repunte de camadas de gatos callejeros.

Las dos protectoras señalan que cada vez se abandonan menos mascotas, y que no todos los animales que acogen son abandonados, sino que algunos se encuentran simplemente perdidos o extraviados. También se dan casos de dueños que llevan a sus mascotas porque ya no se pueden ocupar de ellos debido a una enfermedad o a que ya son muy mayores. En estos casos, algunos refugios se ofrece a ayudar a dueños que ya no pueden hacerse cargo de sus mascotas a cambio que no los abandonen.

La tendencia a la baja en los abandonos, afirman las protectoras, se debe sobre todo al éxito de las campañas de sensibilización y a la concienciación de la sociedad con el cuidado de las mascotas. Además, la creación de nuevos servicios como alojamientos caninos o residencias de animales, también contribuyen una alternativa para las familias que se van de vacaciones o que no pueden hacerse cargo de sus mascotas durante unos días. En Redención señalan que «no hay excusas».

De acuerdo con Soriadopción, una protectora que carece de instalaciones propias y se financia mediante aportaciones de los voluntarios y donaciones de aquellos que creen en su labor, los abandonos son más habituales por lo general en las zonas rurales que en Soria capital. La protectora afirma que esto se debe a la concepción que hay de los animales como mascotas de compañía en la ciudad, frente a los animales como herramientas útiles en el campo, inservibles una vez que ya no cumplen su propósito.

En Soria existe una tercera entidad que también recoge animales perdidos o abandonados. La perrera municipal reconoce que la mayoría de perros que llegan a sus instalaciones son extraviados por lo que disponen de un chip con el que puede localizarse a sus dueños. El agente sanitario del almacén municipal coincide en que no se aprecia un incremento en los meses estivales, aunque sí que se produce un repunte con la apertura de la caza de perros que se pierden por el monte. Reconoce también que en los diez años que lleva desarrollando esa actividad, no ha habido una evolución significativa de descenso ni incremento de capturas, aunque sí que detecta que antes aparecían más ejemplares sin identificar.

La perrera colabora con Redención para encontrar un nuevo hogar perros que carecen de chip o que no son recogidos por sus dueños en un plazo de 21 días. De este modo, de acuerdo con el Ayuntamiento, Soria se ha convertido en una de las ciudades que no sacrifica animales salvo excepciones de enfermedad.

Cuando se encuentra un animal perdido, el primer paso no debe ser dejarlo en un refugio. Si se puede, lo mejor es recogerlo y llevarlo al veterinario, donde se le examina para comprobar si dispone de microchip de identificación con el que avisar a su dueño. En el caso de no poder ir al veterinario, se puede acudir a la Guardia Civil o a la Policía Local, que también disponen de lectores de microchip. Si no existe forma de identificar al dueño, la única opción es ya llevarlo a una perrera o una protectora.

A la reducción de los abandonos se suma el crecimiento de la adopción de mascotas como alternativa a la compra. Las campañas de concienciación han dado a conocer esta opción, que además de ser gratuita, ofrece la oportunidad de garantizar una vida mejor para animales abandonados o extraviados que se encuentran en las protectoras.

Se ha producido un aumento de adopción de perros sin raza, que es lo que más abunda en los refugios. De acuerdo con Soriadopción, los pocos perros con raza que llegan se adoptan más rápido, así como los cachorros. Los animales de mayor edad son los que más tiempo tardan en adoptarse, e incluso pueden convertirse en «invisibles», término que utilizan para referirse a aquellos que no llegan a adoptarse nunca.

En Soriadopción explican que adoptar una mascota es un proceso complejo en el que siempre se trata de garantizar el bienestar del animal. Se hacen cuestionarios a los adoptantes, a los que después se les hacen recomendaciones personalizadas sobre los animales que mejor se ajustan a su perfil. Se firman dos contratos, uno de preadopción y otro de adopción.

Durante el proceso de preadopción se evalúa la adaptación de dueño y mascota. A partir de los tres meses, todos los animales deben estar vacunados y desparasitados. Además, el adoptante debe adquirir como requisito imprenscindible, el compromiso de castración. Si todo va bien, se firma un segundo contrato por el que el animal a pertenece al adoptante.

Desde las protectoras señalan lo importante que es que las mascotas estén esterilizadas. «Es la única forma de evtar camadas indeseadas que empujen a más abandono de cachorros. Además, con la castración se reducen algunos riesgos para la salud del animal», explican en Soriadopción.

En los primeros siete meses de 2019, en Redención se han producido entradas de 7 perros y 8 gatos, mientras que 8 perros y 7 gatos han sido adoptados. Durante todo 2018, se acogió a 24 perros y 9 gatos, y se consiguió una nueva familia para 25 perros y 6 gatos. La protectora explica que son cifras muy por debajo de lo que sucedía años atrás.

En lo que llevamos de 2019, Soriadopción ha recogido 38 perros, de los que 34 han sido adoptados, mientras que 41 gatos han entrado, de los que 22 se han dado en adopción.

La perrera municipal ha recogido durante los primeros siete meses de este año, 35 perros, aunque explican que la media anual ronda los 60. La mayoría son animales extraviados, que llevan chip y por tanto puede localizarse a sus dueños. Ahora mismo, hay tres perros en el almacén, y espacio para 10.