Condenado a 21 meses de cárcel por estafa con una lotería premiada

Se la jugó y perdió, a pesar de haber acertado el número premiado de la lotería. El acusado R.C.G. ha sido condenado a una pena de cárcel de 21 meses, que no tendrá que cumplir por no llegar a los dos años que marca la ley para el ingreso en prisión, por un delito de estafa de carácter continuado. Vendió participaciones de la lotería de Navidad, en diciembre de 2016, sin que hubiera comprado los décimos en la administración de lotería, y la suerte les sonrió, paradójicamente para desgracia del encausado.

La condena a R.C.G., fruto de un acuerdo alcanzado entre la defensa y la acusación, lo que hizo que no fuera necesario celebrar el juicio previsto en el Juzgado de lo Penal, contempla el pago de la responsabilidad civil, que asciende a 2.700 euros, que tendrá que abonar a 42 personas, las que reclamaron su dinero del total de 43 compradores de las participaciones a los que el acusado estafó. Tendrá que hacer frente a ese pago en abonos mensuales de 115 euros hasta que satisfaga a todos los afectados.

El fallo también incluye la obligación del encausado de realizar trabajos para la comunidad durante un periodo de seis meses. El fiscal solicitaba en un primer momento que se condenara a R.C.G. a tres años de prisión, por lo que el acuerdo entre las partes permitió rebajar la pena.

Según los hechos que se consideran probados, el encausado, mayor de edad, encargó en una imprenta 200 participaciones, por importe de diez años cada una de ellas, del número 29231 del sorteo de Navidad a celebrar el 22 de diciembre de 2016, en concreto fueron cuatro talonarios de 50 papeletas cada una. En total las papeletas suponían 2.000 euros que el acusado procedió a vender a terceros, a pesar de que no había procedido a abonar ni a retirar los décimos originales en la administración de loterías autorizada para su venta.

El número 29231 resultó agraciado en el sorteo y le correspondieron 50 euros por cada 10 euros jugados.

Continuando con su plan de hacer creer que iba a abonar el premio correspondiente a cada participación vendida, el encausado incluso procedió a colocar, el 2 de enero de 2017, un cartel en un bar de la urbanización de Las Camaretas, en el término municipal de Golmayo, en el que se especificaba que las participaciones premiadas se abonarían a partir del 6 de enero.

Se da la circunstancia de que R.C.G. ni retiró ni pagó los décimos reservados en la administración de lotería número 2 de Soria, por lo que el responsable de dicho establecimiento procedió a su devolución a la administración central de loterías el 21 de diciembre, es decir, un día antes de que se celebrara el sorteo.

En total fueron 43 las personas que compraron participaciones y por lo tanto resultaron perjudicados ya que no les fue abonada ninguna cantidad de las que les correspondía por haber resultado agraciado el número de la lotería de Navidad.

No obstante, no todos reclaman por lo que la responsabilidad civil que el acusado tendrá que satisfacer es sólo de 42 personas, a las que pagará cantidades que van desde los 50 a 200 euros, ya que la mayoría de ellos adquirieron una particiación, si bien en algún caso compraron hasta cuatro papeletas.