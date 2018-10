Condenan a un vecino de Almazán por amenazar a una funcionaria

Seis meses de prisión es la pena impuesta por el Juzgado de lo Penal de Soria a hombre, vecino de Almazán, como autor de un delito de amenazas cometido sobre una empleada pública que se desplazó al domicilio del primero con el fin de entregarle una notificación personal de una liquidación del IRPF.



La sentencia, contra la que cabe recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Soria, también condena a un segundo acusado a una multa de 3.650 euros y al pago de la mitad de las costas causadas en el procedimiento por un delito de coacciones. La otra mitad la paga el otro acusado.



Según los hechos probados de la sentencia, el 30 de junio de 2017, una funcionaria de la Agencia Tributaria se dirigió al domicilio de un vecino de Almazán a los efectos de realizar una diligencia de notificación personal a éste de una liquidación del IRPF. Al llegar la a dicho domicilio y comunicar a V. C. G. el propósito de su visita, éste le manifestó «con ánimo muy alterado su disconformidad, verbalizando numerosos improperios contra la Hacienda Pública».



En ese escenario cuando la empleada intentar abandonar el domicilio, al acusado V. C. G. «se lo impidió violentamente, asiéndola del brazo, y colocándose delante de la puerta, que se encontraba cerrada, diciéndole que no se marchará hasta que su hijo llegara y hablará del tema con él, al tiempo que efectuaba una llamada a su hijo R. C. G. para reclamar su presencia».



Así, seguidamente entregó el teléfono a la empleada pública para que hablara con su hijo, «quien se dirigió a ella en el mismo tono agresivo y con ánimo de intimidarla le profirió en varias ocasiones frases como ‘dile a tu jefe que como sigas llevando estas liquidaciones, te vas a encontrar con una escopeta en la cara’, según figura en los hechos probados de la sentencia.



Según la resolución judicial, la empleada pública estuvo en esa situación «durante 20 minutos, escuchando las increpaciones de V. C. G. quien continuó en la misma actitud violenta y agresiva hasta que llegó su hijo. Una vez llegó al domicilio R. C. G., la funcionaria aprovechó su llegada y abandonó el domicilio».



El Juzgado de lo Penal de Soria ha condenado a V. C. G. a una multa de doce meses de multa con una cuota diaria de diez euros y al pago de la mitad de las costas. Además, el juzgado ha condenado al otro acusado, V. C. G., a seis meses de prisión y al pago del otro 50% de las costas del procedimiento.