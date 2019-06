La conserva convertida en arte sobre la mesa

Al soriano le gusta una buena conserva, y si es del mar, mejor. Gaya Nuño ya advertía hace casi siete décadas en su Santero de San Saturio que no había taberna en Soria a la que le faltasen «sus latas de escabeche y sus barriles de arenques». En pleno siglo XXI, ese tipismo gira hacia lo gourmet de la mano de La Latería by Lolita. Esos bocados cada vez más selectos se arropan en toques de cocina contemporánea para convertir una tradición en una cena o un tapeo chic.

En la calle Zapatería, detrás de la iglesia de La Mayor, abre las puertas este nuevo espacio que supone una propuesta hasta ahora inédita. «Era un concepto que teníamos pensado desde hace tiempo, pero no encontrábamos ni el lugar ni el momento. Ahora que habíamos abierto un local en el Casco Antiguo creímos que este podía sumar, complementar y seguir fomentando el barrio» explica Jaime Ferrer, responsable de La Latería.

El nombre, las simpáticas sardinas de trapo que decoran el local o incluso el llamativo logotipo no dejan lugar a dudas acerca de la apuesta principal, pero no se trata sólo de abrir un frasco. «Hay un poco de confusión con el concepto. No es que le abramos a la gente una lata de conserva y ya está». Aunque también se podría hacer «tenemos una carta donde todos los platos son muy elaborados y el ingrediente principal de cada plato es una conserva».

«Trabajamos con productos de primerísima calidad, todo conserva gourmet», detalla Jaime. «Por ejemplo en el milhojas de ventresca de atún con lagrimitas de pimiento, el ingrediente principal es la ventresca, la conserva. Luego lo trabajamos con el pimiento, los aceites, mango...». En definitiva, aquel ancestral taco de escabeche ahora se muestra con finas lascas de la máxima calidad combinadas con nuevos sabores. «Todo es muy ligero, para una cenita» que no aletargue o para disfrutar de un picoteo de alto nivel en la barra.

La Latería se convierte así en el segundo establecimiento abierto bajo el sello Lolita en el Casco Viejo. Pequeñito pero con encanto, ilumina parte de la calle con sus ventanales. «Sabíamos que no iba a ser un restaurante para grandes masas. Buscábamos un sitio pequeñito, acogedor. Para unas 20–25 personas, con un poquito de servicio de barra. Hubo que hacer mucha reforma porque estaba un poco abandonado ya y este es el resultado». Un rinconcito donde cabe tanto una cena romántica como una experiencia gastronómica sorprendente entre amigos. «Vamos a intentar que el Casco sea el nuevo Soho de Soria», ríe Jaime.

Aunque es un establecimiento novedoso los sorianos ya han comenzado a elevar algunas de sus creaciones. «La milhojas de mango y ventresca sabemos que va a ser un éxito porque el contraste con ese mango tropical queda fenomenal. Los tartar están saliendo muy bien tanto de solomillo de ternera, que es primerísima calidad, como el falso tartar de atún, que lo hacemos con un atún en conserva. Esas son las estrellas. Luego tenemos un postre que es una mini piña que a la gente le sorprende, porque son rodajitas muy pequeñitas. Va flambeado con Cointreau y helado de vainilla. Independientemente de que hay muchísimos platos, estos llaman la atención». Como se puede ver, una forma tan distinta como atractiva de disfrutar de la conserva.

A ello hay que añadir «una carta muy amplia de tostas para la barra o para el vermú, donde usamos también muy buenos productos como anchoas del Cantábrico, anguila, lomos de atún...». El resultado de esta apuesta es que «llevamos sólo una semanita e incluso entre semana, que Soria se queda un poco dormida, está habiendo movimiento». También los propios vecinos están «también contentos porque vaya habiendo cosas nuevas en el barrio», apuntan en La Latería.

Y aunque Jaime se declara un enamorado de los arroces en todas sus variantes, pronto vuelve la vista a la ventresca que le espera sobre la barra. Al fin y al cabo, dar la lata nunca tuvo unas connotaciones tan sabrosas y en este pequeño rincón de la calle Zapatería lo llevan por bandera.