El Consistorio busca cerrar el convenio de la depuradora

El proceso para construir la nueva depuradora avanza. Si en mayo las partes implicadas en el proyecto acordaban ubicación, cantidades y plazos, a mediados del mes siguiente llegaba el borrador de convenio con las cifras y los compromisos para su firma. Quedan flecos y matices para formalizar este documento necesario para que arranquen las obras y la intención del Consistorio apunta a cerrar la cuestión cuanto antes. Precisamente una nueva ‘cumbre’ hoy en Madrid marcha en esa dirección. El alcalde, Carlos Martínez, y la concejala de Obras, Ana Alegre, abordarán los matices que Soria desea incluir en el acuerdo de financiación. Y lo harán junto a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a quien trasladarán las dos cuestiones que la capital echa de menos.



Curiosamente, se trata de asuntos que ya estaban incluidos en la negociación del anterior mandato corporativo, que al final no fructificó cuando las reticencias de Soria y Golmayo echaron atrás la firma. Entonces, con unos plazos muy ajustados, el previsible retraso en la finalización de la planta hacía temer serios sobrecostes para la parte local, dado que se sobrepasaba el plazo de justificación de los fondos europeos.



Ahora el margen es más amplio, ya que la instalación tiene que estar concluida antes de que lo haga 2023. Pero el Ayuntamiento quiere que no haya ningún problema en el programa que haga peligrar incluso ese horizonte.



La gestión posterior y el futuro de la instalación actual junto a las márgenes del Duero constituyen los asuntos que el Ayuntamiento de la capital quiere que se plasmen en el convenio.



Como en el anterior acuerdo, la capital quiere la responsabilidad al frente de la planta. Es la que aporta mayor población al programa de depuración conjunto en el que también están presentes Golmayo y Los Rábanos. Precisamente en este último municipio es donde se emplazará, en Sinova.



En cuanto a la actual planta, la perspectiva es su desmantelamiento y la recuperación ambiental de los terrenos, situados en el muy concurrido entorno de las márgenes del Duero. La intención es que estas obras aparezcan en el convenio. Hay que recordar que en la declaración de impacto ambiental publicada en noviembre de 2013 se mencionaba este aspecto como incluido en el proyecto. Así, «la alternativa elegida [Sinova] tendrá efectos positivos», expresaba el documento al hilo de las afecciones sobre la ermita de San Saturio, «al estar prevista la demolición de la actual depuradora y la restauración paisajística del entorno de su actual ubicación».



Tales son los principales flecos que el Consistorio advierte en el convenio inicial y que desea mejorar. Esto, por la parte de la capital. En el programa conjunto de depuración interviene además la Junta, que aunque ha posibilitado una financiación que alivia considerablemente la carga local, es posible que también haga sus consideraciones al acuerdo. En cualquier caso, el aspecto monetario así como la ubicación en Sinova están cerrados desde el pasado mayo y no se prevén complicaciones.



Queda por ver si habrá alguna modificación al proyecto técnico. Y es que la ubicación en Sinova es cuestionada por la propiedad de los terrenos. No en cuanto al paraje, sino en el punto elegido, al considerar que compromete su actividad empresarial, los olores y la inundabilidad. Aunque ha ofrecido otros espacios en la misma finca, la oferta conlleva un sobrecoste en los colectores. Y si no se cambia el lugar, la empresa no descarta acciones legales.