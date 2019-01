El Consistorio, a punto de recepcionar la segunda fase del centro logístico

Las obras para mejora de competitividad en los polígonos cerrarán en breve uno de los tres capítulos que mantienen abiertos a cuenta del Plan Soria de lucha contra la despoblación. Prácticamente concluida, el Ayuntamiento espera recepcionar en un par de semanas la segunda fase del centro logístico de Valcorba. Es decir, la construcción de los aparcamientos para vehículos pesados. En unos 15 días, explicaron fuentes municipales, se espera recepcionar los estacionamientos y otras mejoras relacionadas con el recinto. De esta manera, la instalación será apta para sustituir o rebajar la presencia de camiones en la terminal del polígono de Las Casas. El Consistorio mostró en su momento a la Junta su interés para integrarla en la red regional Cylog.



Los trabajos han tenido una duración mayor que la prevista y la empresa adjudicataria había solicitado una prórroga al Consistorio. La inversión asciende a 680.000 euros, según la propuesta de Viales y Obras Públicas, ganadora del concurso al que se presentaron 11 firmas interesadas en acondicionar los aparcamientos. El presupuesto de licitación sumaba un millón, uno de los tres transferidos por la Comunidad Autónoma para mejorar las condiciones de las áreas industriales de la capital dentro del Plan de Dinamización Económica y Demográfica, el Plan Soria.



Unos 13.000 metros cuadrados son los disponibles para el transporte pesado, divididos en tres superficies con una capacidad total para 110 vehículos. En diciembre quedaban pendientes aspectos relacionados con el vallado perimetral, la señalización y los proyectores, que junto al estacionamiento completan la segunda fase.



La primera etapa del centro logístico llegó de la mano del Plan E del Estado y supuso la edificación del inmueble con puesto de control y cafetería y la estación de servicio. Incompleto y con estudios para encontrar una fórmula de adjudicación, su apertura está pendiente desde hace años. Este frente se abre ahora con la finalización. Hace algo menos de un año el Consistorio reiteró a la Junta su interés por incluir la instalación en la red Cylog. No obstante, la posibilidad inicialmente planteada de realizar una gestión conjunta con el centro de Navalcaballo se consideró inviable, debido a que se trata de dos términos municipales. Por ello el Ayuntamiento no descartaba encontrar un gestor por su cuenta, con incorporación posterior de la Junta para sumar Navalcaballo. Con la fórmula que sea, la apertura en Valcorba no condiciona la intención municipal de seguir con ampliaciones en el centro, por ejemplo, añadiendo talleres.



También en Valcorba se encuentra en desarrollo otra obra del Plan Soria: la dotación de nuevas naves nido, de manera que los emprendedores puedan iniciar una actividad en condiciones ventajosas. El contrato se adjudicó el pasado verano y desde entonces se encuentra en ejecución. Otra cosa es que sobre el terreno los avances no hayan sido visibles, dado que se trata de estructuras modulares que se fabrican en planta y luego se montan en la parcela. Es ahora cuando ha comenzado esta etapa y son apreciables ya las acumulaciones de ferralla y las zanjas practicadas. El horizonte de conclusión es marzo.



El Consistorio cuenta desde hace años (y a pleno rendimiento) de una decena de naves. La segunda fase de este proyecto para el emprendimiento consiste en edificar ocho más. La superficie ocupada viene a ser la misma que la de la parcela pionera. La diferencia estriba en que hay inmuebles de mayor capacidad (las superficies oscilan entre los 265 y los 532 metros cuadrados), con lo que se puede dar respuesta a una mayor variedad de negocios.



Las naves tuvieron un comienzo accidentado en el plano de contratación, ya que el primer concurso acabó desierto. Las causas alegadas por los contratistas, que se habían producido elevaciones en el precio de los materiales. Por eso el presupuesto de licitación de un millón se elevó a los 1,3. La UTE Naves Nido Valcorba se hizo con la construcción por casi 1,1 millones. En este caso fueron nueve las ofertas recibidas.



El último programa financiado por el Plan Soria tiene como escenario el polígono de Las Casas y la nueva pavimentación y luminarias de las calles de esta veterana zona industrial. Aquí se han producido demoras debidas a modificados solicitados por la adjudicataria, aunque las obras se han reanudado. El millón que movilizaba el presupuesto inicial fue rebajado en 400.000 euros por la UTE Señalizaciones y Balizamientos La Castellana y Padecasa. La firma presentó la oferta mejor valorada de las 13 propuestas aportadas.



El cambio de la pavimentación de las calles A, D y E es una de las dos facetas del proyecto. La otra comprende la mejora de la eficiencia energética, con la incorporación del sistema LED en las vías antes mencionadas. Un ahorro y un cambio de imagen en la veterana zona, con el cambio de 551 luminarias en 95 puntos.