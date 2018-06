El Consistorio refuerza Urbanismo para las inspecciones de los edificios

El Ayuntamiento de Soria cuenta desde mañana con un arquitecto técnico que se incorporará al Departamento de Urbanismo para encargarse «específicamente» de las revisiones de los edificios. Así lo avanzó el concejal de Urbanismo, Javier Muñoz. El contrato tiene una duración de seis meses y se ha efectuado gracias al Plan de Empleo de la Junta de Castilla y León, pero el Consistorio podría seguir ampliándolo en función del desarrollo de las inspecciones.

Con esta contratación el Ayuntamiento refuerza el Departamento de Urbanismo para recuperar la aplicación de la reglamentación sobre la Inspección Técnica de Edificios (ITE), que establece una evaluación periódica del estado de conservación obligatoria desde el año 2012 a partir de los 40 años desde la terminación de las obras, en todos los municipios de más de 20.000 habitantes, así como en los de uso residencial colectivo de más de 5.000 habitantes o en los que disponen de Plan General de Ordenación Urbana. La revisión en la ordenanza que está encarando el Consistorio de la capital para adaptarla al cambio normativo que unifica la inspección a los 40 años, y no como hasta ahora, que debía pasar dos etapas, la primera a los 40 años y la segunda diez años después, llega en paralelo a la incorporación de este arquitecto técnico, un refuerzo que era necesario para poder cumplir con la legislación vigente. De hecho, Javier Muñoz recuerda que era su «deseo desde el principio», y se ha materializado con el Plan de Empleo de la Administración regional. «Los técnicos del Departamento de Urbanismo ya reflejaron las necesidades de más medios humanos para asumir la encomienda de la ITE, un mandato nacional que a su vez traspasó a las autonomías y éstas a los ayuntamientos, pero no vino ni con dotación económica ni con personal y los consistorios llegamos a lo que llegamos, pero no queríamos dejar olvidadas las revisiones de los edificios», añadió Muñoz.

Así, a partir de mañana el arquitecto técnico se ocupará de revisar el catálogo del Ayuntamiento de los inmuebles de más de 40 años, que cuenta con 1.841, y tendrá que actualizar aquellos que ya cuentan con la ITE (sea favorable o desfavorable) o los que desde que se realizó el inventario ya están declarados como ruinas, un total de 19. «Le daremos un empujón a las inspecciones periódicas también por los propietarios de los edificios, porque al final es su obligación como responsables de los inmuebles». A este respecto, anunció que Urbanismo volverá a enviarles comunicaciones, pero al mismo tiempo lanzará una campaña informativa para toda la ciudadanía. «Queremos llegar a todos, para que se sepan los detalles, qué es lo que hay que hacer, cuándo y dónde acudir». Pero también las consecuencias que pueden acarrear, porque si un edificio no tiene pasada la ITE y ocurre algún incidente –un desprendimiento de parte de la fachada, por ejemplo–, podría agravarse considerablemente la sanción a la comunidad, sin olvidar que no se puede realizar una compra venta sin la inspección. De hecho, muchos bancos deniegan la hipoteca si no hay certificado de aptitud. Es cierto que hasta el momento el Ayuntamiento no ha realizado inspecciones de oficio para poner multas, pero la ordenanza municipal las contempla. Establece sanciones de entre 1.000 y 10.000 euros por el incumplimiento del deber de realizar la inspección técnica de construcciones, de acuerdo con el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. «No tenemos un objetivo recaudatorio, porque lo primero que queremos es informar. Además, la legislación entró en vigor en plena crisis económica, de modo que tampoco era un buen momento. Pero una vez estén los ciudadanos informados tendremos que obligar a los propietarios a que cumplan dándoles un plazo para ello».