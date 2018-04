El Consistorio solicita a la CHD que balice la zona de baño en Playa Pita

En la valoración que la Mancomunidad de los 150 Pueblos y el Ayuntamiento de Soria realizan sobre la posibilidad de retomar el servicio de socorrismo en el paraje de Playa Pita surgen muchas incógnitas, como por ejemplo de quién es la competencia. Para empezar a tomar decisiones, el primer paso es delimitar los metros, tanto terrestres como acuáticos, que conforman la zona de baño autorizada en el enclave, por esa razón desde el Ayuntamiento de la capital han reclamado a la Confederación Hidrográfica del Duero, CHD, que proceda al balizamiento de esta área, «que nos diga de dónde hasta dónde se considera zona de baño», manifestó la concejala de Medio Ambiente, Lourdes Andrés.

Una vez que la Confederación delimite el espacio, desde Mancomunidad de los 150 Pueblos y el propio Consistorio tendrán más datos objetivos para determinar si finalmente se vuelve a implantar el servicio de socorrismo. «Cuando esté balizado, hablaremos y tomaremos decisiones», puntualizó Andrés. El objetivo es que unas boyas en el interior del pantano y balizas en la playa fijen los límites.

La provincia de Soria cuenta con cuatro zonas de aguas baño, según el censo oficial de zonas de baño de Castilla y León, elaborado por la Consejería de Sanidad: tres en el embalse de la Cuerda del Pozo, en los términos municipales de Soria (con dos puntos de muestreo, en Las Cabañas y en Playa Pita), Vinuesa (El Bardo-base náutica) y Cidones (Playa Gamella. Herreros), y en el río Duero a su paso por San Esteban de Gormaz (La Rambla).

Pero la petición realizada desde el Ayuntamiento de Soria, a la que la CHD todavía no ha contestado (se formuló antes de las fiestas de Semana Santa) no se ha quedado únicamente en el balizamiento, las dos instituciones sorianas quieren que la Confederación también aporte económicamente para dotar al enclave de socorristas que garanticen la seguridad de Playa Pita.

Como se recordará, el informe elaborado por Cruz Roja, a petición de la Mancomunidad de los 150 Pueblos y del Ayuntamiento de Soria, sobre las necesidades y costes del socorrismo en esta zona de baño del pantano determinó que el servicio más completo supondría 42.000 euros. Si se prescindiera de la ambulancia para posibles traslados de los atendidos, el coste se reduciría a los 31.000 euros.

Un coste elevado que además no garantizaría la seguridad en todo el pantano, dado que los bañistas no se limitan a la zona autorizada de baño. De ahí la importancia del balizamiento que se ha reclamado a la CHD, puesto que sería exclusivamente esa área la de actuación del servicio de socorrismo, excluyendo responsabilidades en cualquier otro tramo del embalse que no esté declarado autorizado oficialmente para los bañistas. «El presupuesto es muy elevado para algo en lo que no tenemos ni obligación ni competencias», recalcó la concejala de Medio Ambiente, en idéntica línea de lo manifestado por el presidente de la Mancomunidad, Pedro Asensio. «Por eso pedimos la colaboración de la CHD», recalcó Andrés, recordando que vigilar todo el pantano de la Cuerda del Pozo tendría un coste desorbitado.

La edil socialista insistió en que es la Confederación Hidrográfica del Duero la que adjudica la explotación de las aguas y por lo tanto entienden que es suya la competencia de la seguridad en la zona de baño, si bien, los servicios jurídicos de la Mancomunidad y el Consistorio trabajan para analizar este aspecto.

«En las aguas se nos achaca una obligación que no tenemos», recordó, sobre el servicio de socorrismo que se prestaba hasta 2012 y que sufragaban ambas instituciones sorianas respondiendo a una demanda social. «Ponemos el punto de mira sobre el Ayuntamiento y la Mancomunidad porque son propietarios de un trozo de monte que está al lado de un trozo de agua», comentó.

Destacó Andrés que estas dos instituciones únicamente son propietarias de los montes de titularidad pública, pero, al mismo tiempo, «para actuar en esos montes hemos de pedir la autorización a la Junta de Castilla y León», con lo que dio a entender que en este asunto del servicio de socorrismo en Playa Pita también el Gobierno regional tiene su parte de responsabilidad.