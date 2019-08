El Consistorio trabaja en la vuelta del millón del IVA del mercado

Al final el mercado de abastos no contó con toda la subvención prevista, pero los informes de Hacienda al respecto abrieron las puertas a una opción que compensaría ampliamente la merma. El Ayuntamiento se prepara para reclamar al Ministerio de Hacienda la devolución del millón de euros correspondiente al IVA, un impuesto que no entraba entre los conceptos subvencionables pero que puede devolverse. De ahí que en las próximas semanas formalizará la pretensión para que el millón regrese a las arcas municipales.



A finales de 2015 «hicimos un esfuerzo de pago de lo que eran las obras del mercado para llegar hasta los nueve millones de euros, porque siempre se nos dijo que el IVA era también subvencionable», recordó el concejal de Hacienda, en referencia a que la ejecución tenía que estar lista a 31 de diciembre de 2015 si no se quería perder parte de la subvención europea que la respaldaba.



En concreto, con 4,1 millones, que Hacienda rebajó a 3,7 debido a que no consideraba que podía apoyarse el mercado provisional de la plaza de las Concepciones, entre otras cuestiones. «Nuestra sorpresa», refirió Muñoz, fue cuando «nos dicen desde Madrid, desde la Agencia Tributaria que no, que ese IVA no era subvencionable». Pero antes «la auditora de Soria de Hacienda lo que nos dice es que no es subvencionable y que por tanto es deducible».



El cierre de cuentas del mercado fue un proceso largo, teniendo en cuenta diversos informes y niveles implicados, del Ministerio a la Comisión Europea. No fue hasta finales del año pasado cuando pudo darse por concluido, con la última comunicación de la Dirección General de Fondos Comunitarios. «Hemos estado esperando a que se resolviera totalmente cuál era la liquidación de los más de cuatro millones que recibimos de subvención para el mercado», explicó Muñoz, y «ahora nosotros es cuando vamos a reclamar» la devolución del millón por el IVA. Se realizará «muy posiblemente en este otoño».



Y es que «estamos viendo cuáles son los plazos que se ajusten más a los servicios técnicos, en el sentido de ver cuándo es mejor presentar esa solicitud», prosiguió el concejal de Hacienda. Lo que no está claro es si se reclamará el importe «completo», o sea, de golpe, o será «por partes, dependiendo de las facturas que se pagaron». Una cuestión en la que «serán los técnicos de la casa los que verán la fórmula para esa reclamación», indicó.



En principio, el tema parece claro según las propias afirmaciones de Hacienda. «No debería haber problema», consideró Muñoz, ya que «desde Soria, recuerdan en el informe de auditoría que nos hacen desde Soria, que [el IVA] no es subvencionable pero es reclamable, lo que era es deducible». Con el aval de este precedente de los propios técnicos de Hacienda, el Consistorio entablará la solicitud al Ministerio. El portavoz del equipo de Gobierno aseguró la intención de «luchar» por el reintegro «a partir del otoño».



La obra del mercado no sólo alcanzó al edificio principal de la plaza de Bernardo Robles, sino también a su entorno. La pavimentación del Vergel y la construcción del aparcamiento de Doctrina (con la actual semipeatonalización) completaron un proyecto que tuvo sus preparativos con la construcción del mercado provisional de Concepciones, puesto en marcha en 2011.



La ejecución se dio por concluida en plazo, antes del 31 de diciembre de 2015, si bien el edificio de los puestos no entró en servicio en marzo de 2017, dentro también de los tiempos marcados por Europa. La construcción de los cines ya es ajena al programa financiado por el fondo Feder.