Las consultas más lentas logran rebajar la lista de espera

Los sorianos tienen que esperar 39 días para acudir a su cita con el cardiólogo en el Complejo Hospitalario de Soria, una demora que puede parecer muy abultada, pero no tanto si se compara con los casi cinco meses, 113 días concretamente, que había que aguardar hace apenas cuatro meses. La especialidad de cardiología es una de las que mayor reducción de tiempos ha experimentado durante el verano, se ha quedado en una tercera parte, consecuencia lógica derivada de la contratación de un médico cuya plaza estaba vacante y que llevaba tiempo sin poder cubrirse. «Se cubrió la plantilla en julio y se salvó el atasco», reconoció el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, Enrique Delgado. La conclusión es que las consultas más lentas han mejorado sustancialmente sus tiempos de espera, como ha ocurrido también en pruebas diagnósticas que arrastraban una mayor demora.

A fecha de 30 de junio, la cita en cardiología se concedía ya para el 20 de noviembre, superado el verano, el 31 de octubre, 83 pacientes de la consulta estaban en la lista de espera para ser atendidos en los mencionados 39 días.

El caso de urología también es significativo al lograr bajar la demora hasta una tercera parte. Si el 30 de junio la cita se formalizaba para el 5 de octubre, 97 días en concreto, tras el verano había 186 pacientes esperando con una demora media de 29 días. El stock se generó por la baja de uno de los especialistas pero se subsanó y del verano hasta ahora han mejorado los datos.

Eran las dos consultas con mayores retrasos en la provincia al comienzo del verano, tal y como reconoció a finales de septiembre la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, en respuesta a las preguntas efectuadas por el procurador de Ciudadanos por León, Manuel Mitadiel, quien criticó que se presta más atención a las listas de espera quirúrgica, «pero tres meses para que te den una consulta es inadmisible».

Desgraciadamente Soria no era un caso aislado en el conjunto de la región, pues los 113 días de espera para una cita en cardiología se equiparaba a los 115 que se tardaba en el hospital de Burgos, los 88 de Segovia o los 74 días en Ávila. Los mayores tiempos de demora estaban en Salamanca al inicio del verano, donde la consulta de oftalmología sólo podía atender a sus pacientes 292 días después, los mismos que en el caso del endocrino. En urología rondaba los 168 días.

«Sin analizar los rendimientos por servicio, suele tener que ver con la falta de personal, por las razones que sea, o bien por escasez de plantilla o bien porque no se pueden cubrir las vacantes», aseguró el procurador en las Cortes de Castilla y León, quien reclamó que la Consejería de Sanidad pase ya a la acción en la aplicación del plan de incentivos que lleva años analizando la Junta para tratar de incorporar más personal facultativo en hospitales donde se encuentran con dificultades para contar con los médicos necesarios. «Que se haga algo ya, si luego no funciona, que se cambie, pero que comiencen ya a actuar en ese sentido», solicitó Mitadiel.

El caso más revelador de reducción de listas de espera en la provincia se encuentra en la especialidad de oftalmología, donde conseguir una visita podía costar más de un año. La contratación de un oftalmólogo ha permitido avanzar a pasos agigantados, hasta dar salida a un millar de pacientes en los últimos meses, aunque esa situación acabará derivando en un incremento de las listas de espera quirúrgica, matizó la responsable de sanidad del sindicato UGT, María José López, quien reconoció que desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria se está haciendo un esfuerzo por reducir los tiempos de espera para mejorar la atención a los pacientes.

Delgado matizó que, a 31 de octubre, el tiempo que un usuario de la sanidad pública tenía que esperar para poder ver a su oftalmólogo en el Complejo Hospitalario de Soria era de 97 días, aunque son nada menos que 1.398 los pacientes que se encuentran en esa situación. El gerente dejó claro que eso ocurre en las consultas ordinarias, porque las preferentes, aquellas consideradas de urgencia, se producen en menos de 15 días desde la solicitud de la cita.

El problema para la contratación de personal, una constante en el Complejo Hospitalario de Soria, pero también en muchos otros de la geografía española por la falta de determinados especialistas, destacó Delgado, ha venido provocando en Soria un considerable atasco para la realización de pruebas como las colonoscopias o gastroscopias no preferentes. Un paciente que requiriera hacerse alguna de estas intervenciones diagnósticas en junio, quedaba emplazado al 29 de enero de 2018, nada menos que 213 días de espera. En las ecografías articulares subía hasta el 15 de febrero, 230 días aguardando la cita.

La contratación de un equipo de endoscopistas de manera puntual el pasado fin de semana permitió realizar hasta un centenar de pruebas entre sábado y domingo, de modo que los pacientes ya saben a qué atenerse. Desde UGT valoraron esta acción de la Gerencia que ha permitido diagnosticar a un buen número de usuarios, con una medida puntual que es la segunda vez que se realiza este año en el Complejo Hospitalario de Soria. Dos endoscopistas con su equipo y equipamiento, de la Clínica de la Moncloa de Madrid, se desplazaron hasta Soria para agilizar las pruebas de diagnóstico atascadas por la falta de especialistas en digestivo. Sólo están en activo dos de los cuatro que deben figurar en la plantilla.

«En ecografías se ha hecho un esfuerzo importante», aseguró Delgado, hasta dejar la demora media en los 88 días, según los datos a 19 de noviembre. «En la realización de las colonoscopias y gastroscopias tenemos problemas porque sólo hay dos especialistas de digestivo, pero en los primeros diez meses se han realizado 1.268 colonoscopias y 992 gastroscopias, que está muy bien, sobre todo si tenemos en cuenta que son sólo dos facultativos», recalcó el gerente de Asistencia Sanitaria. Las dos pruebas arrastran una espera media de 80 días, con el matiz de que las preferentes se realizan en menos de 15 días.

Según señaló Delgado, «cuando faltan los especialistas se nota mucho», por eso es fundamental la decisión de la Gerencia regional de Salud de aumentar el número de contratos de plantilla, permitiendo fidelizar a los profesionales, evitando así que decidan optar por otros hospitales dejando vacantes que siempre son difíciles de cubrir.

Como anécdota, el gerente comentó que el año 2012 fue uno de los mejores para el Complejo Hospitalario de Soria, por cuento otros hospitales dejaron de contratar debido a los problemas derivados de la crisis económica y los recortes, lo que abrió la puerta para que muchos «buenos profesionales» acabaran optando por Soria. «Paradójicamente, si se contrata menos, hay más profesionales en paro y eso a nosotros nos viene bien», explicó el gerente de aquel buen año 2012.