Las consultas turísticas baten su récord en la capital...

La capital pulverizó su récord de consultas turísticas en el último mes. Noviembre dejó un espectacular incremento respeto al año anterior, casi un 70% más, y sin duda marcó un hito si se tienen en cuenta los últimos años. Por ejemplo, por cada 10 turistas que realizó una consulta en el penúltimo mes de 2013, este año fueron 33.

Según datos facilitados por el Ayuntamiento, un total de 5.149 visitantes fueron atendidos en las oficinas municipales de información turística en el mes de noviembre, lo que supone un nivel medio de consultas diarias de 171,63. Estas cifras pronostican un puente con gran respuesta también de turistas con lo que las jornadas de ayer y de mañana se reforzarán los servicios. Igualmente, se incluyeron actividades complementarias en estas jornadas festivas con recreaciones históricas en San Polo y el refuerzo de la iluminación de Navidad.

De vuelta a noviembre, este año se atendieron 2.089 consultas más que el año pasado, es decir, un aumento del 68,26% y casi duplicando los visitantes atendidos hace dos años en este periodo y superando por primera vez en ese mes de noviembre las 5.000 consultas.

De esta forma, con los datos de septiembre y noviembre ya son seis los meses en los que se ha superado esta barrera. Julio, agosto, octubre y el mes en el que se celebre la Semana Santa ya logran mejorar esa barrera psicológica.

Del total de visitantes del mes, un amplio 98,05 %, fueron visitantes nacionales y el resto de otros países. Las visitas de carácter nacional recibidas, principalmente llegaron de Madrid (33%), Castilla y León (16%), País Vasco (10%), Castilla La Mancha (7%), Cataluña (7%), Aragón (6%) y Comunidad Valenciana (6%). El resto, de ámbito internacional, estuvo marcado por visitas europeas siendo Francia (26%), América del Sur (20%), América del Norte (15%), Inglaterra (13%), Holanda (5%) y Alemania (3%) las zonas de procedencia más destacados.

Los datos de la capital marcan a las claras un récord en cuanto a turismo en noviembre y buenas perspectivas para este puente. A pesar de que las consultas en las oficinas de turismo no copian fielmente el número de visitantes, sí suelen ser un buen indicador de la evolución del sector. Sin embargo en el capítulo de turismo rural los datos y sensaciones no son tan optimistas. Noviembre y el puente de la Constitución son buenos, sí, pero los datos no han evolucionado de forma tan espectacular como en la ciudad.

El presidente de la Asociación de Casas Rurales de Soria, (Tursoria), Dionisio Martínez, explicó que «los otoños no suelen ser malos» pero «nosotros no hemos tenido esa subida», en relación al 68% de incremento en las consultas turísticas atendidas en la capital. «Ojalá fuera así».

Los últimos tiempos están siendo positivos –aunque con fines de semana en los que han quedado casas vacías– gracias «sobre todo al tiempo. Cuando hay perspectiva de buena temperatura se nota». También «influye la micología y aún queda algún níscalo», lo que aporta al turismo rural más que en otras campañas no tan dilatadas en el tiempo.

Martínez alabó además «la calidad que se está logrando en las casas rurales de Soria y el trato que se les da», lo que ayuda a forjar una imagen de calidad. Además «No sé por qué pero también la poesía se relaciona con el otoño. Es una mezcla de todo. Pero algunas no están en plena ocupación y por ejemplo hace dos fines de semana la tuve vacía».

Respecto a la diferencia con la capital, el presidente de Tursoria indicó que el mes pasado se albergaron actos como el Festival de Cortos, que durante dos semanas atrajo a bastantes visitantes; u otras actividades que «se notarán» a la hora de establecer el balance.

Sin embargo «no veo que el turismo rural haya experimentado un estirón así». No obstante toda esa combinación de factores, unido a la creciente fama de que «se puede comer bien y a buen precio», hacen que al menos en estos días la perspectiva sea optimista. Y es que «si en el puente no llenas, apaga y vámonos».