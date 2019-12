El consumo de cigarrillos cae frente al alza del tabaco de pipa

Menos cigarrillos y más tabaco de pipa, pero no para quemarlo en la cazoleta al otro lado de la boquilla sino para liar. Es la nueva tendencia entre los consumidores que aprovechan los precios más bajos de la picadura de pipa para llevarla a sus cigarrillos liados.

Los datos que ofrece el Ministerio de Hacienda y los estanqueros corroboran este cambio de hábitos que cada vez está más implantado, y eso a pesar de que el tabaco de pipa es diferente a la picadura de liar ya que tiene una textura más fibrosa, fabricado y distribuido expresamente para ser fumado en pipa. Cuestión de impuestos y de precio final al mercado.

Hasta finales de octubre, último mes del que existen estadísticas en el Ministerio de Hacienda, se habían consumido en la provincia de Soria 3.690.097 cajetillas de cigarrillos, un 2,7 por ciento menos que el año anterior cuando se distribuyeron 3.793.772. Por el contrario, la picadura de pipa ha pasado en un año de los 395 kilos vendidos en la provincia a los 455, es decir, un 15,1 por ciento más.

Con todo, la tendencia no hace sino consolidarse ya que ese aumento del tabaco de pipa ya se detectaba años anteriores. En concreto, 2018 se cerró –ejercicio completo- con 470 kilos de tabaco de pipa vendidos, 20 kilos más que en 2017.

De hecho, el consumo del tabaco de liar no para de caer, hasta un 17,9 por ciento en este presente año, hasta octubre, y un 2,07 por ciento en el ejercicio anterior. Pierde terreno frente al tabaco de pipa, después de que fuera el producto estrella como alternativa a la subida de precio de las cajetillas de tabaco. Los usuarios buscan alternativas que les permitan mantener el hábito sin vaciar más sus bolsillos.

También la compra de cigarros puros ha bajado en lo que va de 2019, exactamente un 3,5 por ciento, al reducirse la cifra de las 4.782.628 unidades vendidas en el mismo periodo de 2018 a las 4.614.027 actuales.

Y si cae el consumo de cigarrillos lo hacen en paralelo las cantidades desembolsadas. Hasta 500.000 euros menos en ventas en este año, a falta de cerrar los dos últimos meses. Si en 2018 se vendieron cigarrillos por valor de 17.486.657 euros, en este 2019 han sido 16.986.666 euros. Y lo mismo ocurre en el caso de los cigarros y del tabaco de liar, con bajada de 17.872 euros, hasta los 1.139.879 euros en el primer caso, y de 11.907 –quedándose en 1.024.858 euros en el segundo.

Como cabía esperar, a tenor del aumento de la utilización del tabaco de pipa para liar cigarrillos, el desembolso realizado es mayor si se compara con el pasado año. Nada menos que 18.200 euros más se gastaron los usuarios en tabaco de pipa completando un desembolso de 75.427 euros, cuando un año antes se había quedado en 57.227 euros.

En total, en lo que va de 2019 el gasto en tabaco en Soria ha sido de 19.226.830 euros frente a los 19.738.400 euros del mismo periodo de 2018, un 2,59 por ciento menos, lo que evidencia el cambio de hábitos de consumo.