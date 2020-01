Hace ahora dos años, el Consejo General del Poder Judicial decidió ampliar por un periodo de seis meses más el plan de especialización de juzgados para hacer frente a la esperada avalancha de demandas de cláusula suelo y gastos hipotecarios. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 siguió así siendo el encargado de tramitar estas demandas, como había venido haciendo desde el 1 de junio de 2017 en que fue designado por parte del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ.

La situación, lejos de mejorar, ha mantenido la intensidad de demandas derivadas de los gastos hipotecarios y, según indican los expertos, seguirá así todavía por algún tiempo, ya que los motivos no prescriben. Lo que entonces fue una ampliación del plan de especialización por las exigencias de la realidad social ahora se ha convertido en una cotidianidad.

El pasado año cerró con 417 demandas entrantes de estos asuntos en el Juzgado –48 ya entraron como conciliaciones entre las partes–, en concreto en el número 4 que es el designado en la provincia para lo relacionado con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física y que conoce, entre otros, asuntos relativos a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipotecas o hipotecas multidivisa.

Se trata de una cifra no muy alejada de los 499 procedimientos que entraron en 2018 –de ellos, 66 entraron ya como conciliaciones–.

Según los datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en 2019, de todas las demandas que tramitaba el juzgado, pudieron resolverse 512 –teniendo en cuenta las que se arrastraban también del año anterior–. Fueron posibles 53 conciliaciones, es decir, acuerdos entre el demandante y el banco, y en una docena de casos se derivó una pieza de oposición a la ejecución al rechazar una de las partes, en principio las entidades financieras, las cuantías que arrojaron las sentencias impuestas.

Un año antes, los asuntos resueltos, del total de 499 entrantes, fueron 346, con 62 conciliaciones y 11 piezas de oposición a la ejecución.

En 2017, cuando se empezaron a contabilizar este tipo de demandas y se especializaron los juzgados en esta materia, en Soria se ingresaron 201 procedimientos y se resolvieron 160.

Así como en esos primeros años fueron las cláusulas suelo –el límite mínimo fijado por las entidades financieras que impedía rebajar el coste de las hipotecas aunque cayera el euríbor– las que coparon este tipo de demandas a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo en 2013 que declaró nulas las cláusulas abusivas por falta de transparencia, y que posteriormente ratificó en 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea incluso con carácter retroactividad total, ahora lo más habitual son las reclamaciones de los gastos de hipoteca y las nulidades considerados abusivos. Dichos gastos derivados de la hipoteca se refieren a los de notaría, donde puede reclamarse el 50% del gasto;lo mismo en el caso de los de gestoría y el cien por cien en los del Registro. «Ahora llevamos más de gastos e intereses, pero el número de procedimientos se mantiene estable, porque pueden ser diferentes los productos pero continúan presentándose demandas», comenta una abogada de Soria experta en este tipo de asuntos sobre condiciones generales en contratos de financiación.

«Son muchos los casos sobre gastos hipotecarios en Soria y se ganan todos, incluidas las costas», indica otra letrada también especializada, quien añade que en los próximos meses, previsiblemente en junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europa se tiene que pronunciar sobre la validez de las anulaciones o rebajas de la cláusula suelo pactadas con el cliente en virtud de una propuesta de la entidad financiera. En abril de 2019 el Supremo falló que los acuerdos eran válidos sin el cliente disponía de la información, pero será el Tribunal de la UE quien tenga la última palabra al respecto. Si esto ocurriera, la avalancha de demandas sería aún mayor. «Muchos abogados estamos esperando a su decisión para llevar el asunto al juzgado», reconoció la letrada.

Además, también es previsible que copen los juzgados los casos referidos al índice de referencia de los préstamos hipotecarios, IRPH, que también pueden ser considerados abusivos, pero igualmente es el Tribunal de la Unión Europea el que ha de manifestarse al respecto.

Los abogados llaman la atención sobre el hecho de que tras la sentencia de los gastos hipotecarios ya no sólo se devuelve lo pagado sino los intereses legales desde que se pagó.