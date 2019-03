Los contratos parciales en Soria se duplican desde el inicio de la crisis

Los contratos a tiempo parcial o por horas, de los que comenzó a hablarse entre los años 2010 y 2011 como una vía para huir de las elevadas tasas de paro registradas entonces, se han duplicado desde el inicio de la crisis en la provincia, lo que está contribuyendo a retrasar la recuperación económica al instalarse la precariedad laboral. Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), el año pasado se firmaron 12.350 contratos a tiempo parcial de un total de 36.952 firmados, lo que supone uno de cada tres. Sin embargo, en 2008, año considerado como el del comienzo de la crisis, fueron 5.544 minijobs de un total de 29.453 contratos; entonces los empleos por horas eran uno de cada cinco. Los sindicatos llevan años criticando este sistema de empleo porque «está destruyendo el mercado laboral», ya que genera «trabajadores pobres, con futuro complicado al no poder llegar a fin de mes».

Llama la atención que de los 12.350 minijobs firmados en 2018, un total de 963 fueron indefinidos y 11.387 temporales, lo que implica que los indefinidos representaron un 7,79%, pero si se compara con la totalidad de los contratos indefinidos firmados en 2018, 3.738 sumando también los 2.775 indefinidos de jornada completa, representan un porcentaje del 25,76%, es decir, uno de cada cuatro contratos indefinidos es por horas. Pero antes de la crisis solo era uno de cada diez. Y las mujeres están al frente de estos contratos. El año pasado fueron 7.786 los firmados por féminas y 4.564 por hombres. En 2008, de los 5.544 un total de 3.827 se dirigieron a mujeres, más del doble de los que fueron firmados por hombres, 1.717.

Lo cierto es que los minijobs se plantearon como un ancla en el mercado laboral para los jóvenes, principalmente, porque en la mayoría de los casos ellos no deben soportar cargas familiares. Trabajos que eran a tiempo parcial, en definitiva, y que permitían trabajar menos horas y cobrar también la nómina en proporción a los mismos. La propuesta fue una copia de la alemana, que ya en 2003 implantó este sistema, con una retribución media de 400 euros netos al mes. Durante estos años numerosas voces sindicales se han levantado en contra de los minijobs, pero lo cierto es que a día de hoy tienen una presencia importante en el mercado laboral.

En Soria más del 30% de las nuevas contrataciones son a tiempo parcial, un porcentaje que se ha duplicado con respecto al total de contratos desde esas primeras voces en pro de los minijobs, ya que se han ido incrementando desde los comienzos de la crisis. Se han convertido en una característica del mercado laboral nacional y también soriano de la mano de la temporalidad. El año pasado era del 33,4%. Es más, desde el año 2013 el porcentaje de contratos parciales supera el 30% de la totalidad.

Los minijobs suponen contratar a una persona por menos horas de las estipuladas en la jornada completa. Aunque es difícil calcular cuáles son por la mitad de la jornada o por más o menos horas, hay una seña de identidad en el trabajo a tiempo parcial. Es sobre todo un trabajo femenino y mayoritariamente temporal. La proporción suele ser 2 a 1 entre los contratos de estas características ofrecidos a mujeres y a hombres, como se ve en las cifras del año pasado, 7.786 frente a 4.564. No obstante, en ocasiones es una demanda de la propia trabajadora para poder hacer realidad la conciliación familiar y laboral. Pero también se ha convertido en una exigencia del empleador de cara a cuadrar horarios y agendas con el resto de la plantilla. En cuanto al tipo de contratos, los indefinidos apenas suponen el 7,79% de los contratos a tiempo parcial, dejando el resto a la temporalidad, entre los que se incluyen los contratos de obra y servicio o sustituciones.

Además, los menores de 30 años coparon la mitad de los minijobs, un total de 5.351, lo que contribuye a aumentar la inestabilidad laboral de los jóvenes. Así, 2.568 contratos fueron firmados por jóvenes entre 20 y 24 años, 1.951 por trabajadores de entre 25 y 29 años, y 832, de entre 16 y 19 años. A partir de los 30 años el número de contratos va descendiendo, con 1.194 firmados por gente de entre 30 y 34 años, 1.341 dirigidos a empleados de 35 y 39 años, y 1.356 en la franja de edad de entre los 40 y los 44 años.

Pero también se ha constatado que mientras que hasta los 30 años los contratos parciales entre hombres y mujeres son similares, aunque por encima están los de las féminas, entre los 30 y los 45 años prácticamente los minijobs firmados el año pasado por mujeres fueron casi el doble que los firmados por hombres, con 2.577 frente a 1.314 de un total de 3.891 en este tramo de edad, lo que puede derivarse que son las mujeres las que optan por estos empleos en un intento de conciliación familiar y laboral.