El control de la red de agua ahorra 16 piscinas olímpicas

Mejorar las infraestructuras que normalmente no se ven salvo en periodo de obras es uno de los objetivos de las inversiones de la empresa mixta del agua. Pero el gestor en el que participa el Ayuntamiento con una participación del 26% también persigue con eso y con un mejor control de la red evitar las fugas y actuar rápidamente en ellas. Es la sectorización, una división de las canalizaciones monitorizada de manera informática con la que se conocen caudales y presiones en cada punto y en tiempo real. Con esta actuación el ahorro previsto de agua asciende a 16 piscinas olímpicas.



Son 40.000 los metros cúbicos que se estiman que no se malgastarán como consecuencia de fallos u obsolescencia. Llenar una piscina olímpica supone movilizar 2.500 con el cálculo más moderado. Unos 40 millones de litros optimizados, aproximadamente algo más del 1% del consumo total de la ciudad. El dato todavía no está cerrado, dado que no han finalizado los riegos en los parques y jardines, refirieron fuentes municipales.



La sectorización permite «saber dónde están las fugas», recordó la concejala de Obras, Ana Alegre, quien destacó sobre todo el aspecto «medioambiental» de la cuestión en torno a «poder controlar el consumo de agua». Este aspecto se relaciona además con otra tarea en la que se encuentra embarcada la empresa del agua: la elección de los contadores eficientes y con sistema de telelectura que asumirá como modelo en aquellos casos en que asuma las obligaciones de cambio de los particulares. Ahora se está realizando una prueba piloto, explicó Alegre, en materia de jardines. La dirección es la misma: conocer el gasto diario de agua y que las alarmas salten cuando se produzca una incidencia.



En uno y otro caso se trata de «un ahorro económico, pero sobre todo hay que verlo como un tema medioambiental», insistió la concejala de Obras.



A través del modelo de gestión público privado se están ejecutando en los últimos años una serie de cambios hidráulicos en los puntos que presentaban mayor antigüedad, entre otras obras. Con motivo de las semipeatonalizaciones la técnica es que la empresa mixta acuda antes a renovar las redes. Y es justo lo que ha pasado en Calixto Pereda en estos días. Las huellas de la zanja, ya tapada, son visibles a la espera de que se produzca la nueva pavimentación adjudicada y ayer el entronque con Hospicio se encontraba vallado.



La calle Hospicio forma parte de las travesías cuya cesión gestiona el Consistorio con el Ministerio de Fomento. La negociación no sólo interesa desde la perspectiva del arreglo de firme y aceras y la aplicación de inversiones en superficie. El caso afecta también a la perspectiva hidráulica, ya que el Consistorio desea renovar algunas de las redes que discurren por el subsuelo. Precisamente uno de los puntos que más urge ante lo realizado en Calixto Pereda es el eje Santo Tomé-Hospicio, ya que el Consistorio busca unir la tubería sustituida con la nueva de 500 milímetros que convendría innovarse en la travesía.



La ejecución depende del permiso del Ministerio de Fomento. «Si Fomento nos deja abrir, abriríamos toda la calle», señaló Alegre sobre la «tubería más ancha» y moderna que la actual que es necesaria. Es «una de las inversiones potentes» que se espera practicar por parte de la empresa mixta. La otra, tiene que ver también con la cuestión de las travesías. Y es que desde el entorno de la estación de autobuses hasta el Espolón hay que modernizar la infraestructura. Es «obra nueva con un colector nuevo», explicó la concejala de Obras. En el entorno del paseo «resolveríamos uno de los colectores que tenemos pendientes», refirió.



Tanto en el eje Santo Tomé-Hospicio como en la avenida de Valladolid «entramos en las competencias de travesías», recordó Alegre. Un tema añejo, con el deseo municipal de lograr la cesión siempre que Fomento deje los tramos en condiciones y con el planteamiento del Gobierno de que los viales son municipales atendiendo a pasados convenios.



En los últimos años no se conocieron avances, pero ahora «es un momento bueno», dado el cambio al frente del Gobierno. Para el Consistorio los tramos urbanos de las antiguas carreteras nacionales son del Estado, teniendo en cuenta entre otras cosas que, por ejemplo, hay que pedir permiso para colocar semáforos o marquesinas. Esto es un «claro ejemplo de que las travesías no eran municipales». Con unas perspectivas mejores para resolver la cuestión con Fomento, las redes en Hospicio y avenida de Valladolid son los «dos grandes proyectos» en cartera de la empresa mixta. Alegre confió en que en Hospicio el permiso llegue «pronto».