El convenio de la EDAR irá a pleno este mes en Golmayo y Los Rábanos

El Ayuntamiento de Golmayo llevará ya la semana próxima al pleno municipal el convenio con Acuaes para decidir si lo suscribe, posibilitando la construcción de la nueva depuradora de Soria, que daría servicio al municipio y también a Los Rábanos, si igualmente acceden a ello. El alcalde, Benito Serrano, afirmó que antes tendrá que analizarse el acuerdo de gestión, firmado en 2013 y que «Soria ha cambiado unilateralmente». «Ana Alegre (concejala de Servicios Locales de la capital) quiere quedar la próxima semana», indicó, para determinar los términos de ese nuevo documento, que ayer mismo fue remitido a los ayuntamientos de Golmayo y Los Rábanos.

El alcalde de este último municipio, Gustavo Martínez, manifestó su intención de celebrar el pleno extraordinario «a mitad de diciembre, pero una vez que tengamos el visto bueno del convenio de explotación con Soria». Insistió en que la corporación debe decidir, «primero el emplazamiento y si está de acuerdo en pagar el 1% de la depuradora». Es precisamente la exención de ese porcentaje lo que recoge el acuerdo de explotación suscrito en 2013, que ahora habría quedado invalidado, lo que conllevaría un pago para Los Rábanos de entre «7.000 y 10.000 euros al año», según Martínez, durante los 40 años de gestión de la depuradora por parte del Ayuntamiento de Soria. «Nosotros queremos el mismo convenio que firmamos, porque si nos hacen pagar el 1% ya no hay nada que negociar», afirmó.

El alcalde de Golmayo avanzó que el siguiente paso es convocar a todos los concejales y explicarles la situación «y que los técnicos valoren si las tarifas que vamos a repercutir a nuestros vecinos son normal, si el Ayuntamiento va a perder competitividad, porque esto afectará también al polígono industrial y si hay que poner unas tarifas de depuración que sean el triple que en cualquier otra parte de España vamos a fracasar en el polígono». Adelantó que en esta semana tomarán una decisión, «no queremos estar mareando ni ser una traba al Ayuntamiento de Soria que está obligado a construir una depuradora porque está en un proceso sancionador y por eso recibe los fondos Feder».

Asimismo, además de criticar que Soria no les informara del cambio del convenio de explotación hasta el final de la reunión mantenida con Acuaes el pasado jueves, puso de relieve los «errores» detectados en el borrador de convenio con la empresa estatal con el que contaban, aunque en dicho encuentro les entregaron otro texto actualizado, ya con observaciones de la Junta de Castilla y León, que aporta el 32,5% del proyecto.

Un proyecto cuyo coste es de 53,08 millones, «pero hablan de 50 millones porque la subvención europea sólo contempla esa cantidad, y porque contemplan una baja (en la licitación) del 25% en la depuradora y del 30% en el túnel», afirmó el regidor de Golmayo.

En la misma línea, otro de los «errores reconocidos» por Acuaes tiene que ver con el IVA, «se ha dejado de aplicar durante los 40 años», dijo Serrano, quien añadió que confirmaron otro «error en el precio del túnel, de 3,9 millones».

No obstante, lo más grave para el alcalde de Golmayo es que desde Acuaes habían cometido otro fallo omitiendo nada menos que 100.000 habitantes equivalentes en los cálculos de capacidad de la EDAR. Serrano aseguró que no les convence la justificación de «por qué Golmayo ha pasado de pagar un 6% de la obra a un 7%. Incluso nos han subido la aportación a un 7,1%», concretó.

Criticó que se haya eliminado la presencia de Golmayo y Los Rábanos en la comisión de seguimiento, y que también cambien las condiciones de pago. «Antes era con la puesta en marcha de la infraestructura, ahora es con la entrega de la obra», puntualizó, lo que considera que puede estar relacionado con una posible demanda judicial de los propietarios de los terrenos, en Los Rábanos, donde está planificada la depuradora. Además, algo con lo que Golmayo no está de acuerdo es con el hecho de que la demolición y recuperación del paisaje de la depuradora de Soria haya de ser sufragado entre todos, «pero que la de Golmayo y Fuentetoba la pagaremos solo nosotros», lamentó.

Una de las quejas de Golmayo es que se desconocen los costes reales, «porque nadie tiene un estudio de los costes que va a suponer», por lo tanto cómo va a repercutir a los usuarios. En este sentido, el alcalde de Los Rábanos asumió, «hasta que no se ponga en funcionamiento no sabremos cuánto son las tarifas, porque dependerá de gastos de mantenimiento y el propio funcionamiento».