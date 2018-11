El convenio de gestión condiciona el proyecto común de la EDAR

milagros hervada soria

La reunión mantenida ayer entre los ayuntamientos de Soria, Golmayo y Los Rábanos y la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España, Acuaes, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, podría haber acabado con final feliz y la disposición de los alcaldes de Golmayo y Los Rábanos –la capital ya se ha pronunciado afirmativamente– a firmar el convenio que permita hacer realidad una nueva depuradora para los tres, decisiones plenarias mediante, sin embargo, el anuncio del Ayuntamiento de Soria de que existe un nuevo borrador del convenio de gestión suscrito en 2013 entre los municipios implicados ha provocado el enfado de los otros dos firmantes.

Tanto el regidor de Golmayo, Benito Serrano, como el de Los Rábanos, Gustavo Martínez, consideraron «vergonzante» y situación «grave» que se haya modificado el convenio de gestión, en el que se incluían «contraprestaciones» para sus dos municipios, con la condición de que la gestión de la estación depuradora de aguas residuales, EDAR, sea exclusiva del Ayuntamiento capitalino.

La concejala de Servicios Locales, Ana Alegre, que acudió a la reunión en Acuaes como representante municipal, aseguró que los servicios jurídicos determinaron que las condiciones del convenio de 2013 han cambiado y es necesario redactar otro nuevo, aunque «no habrá grandes cambios», recalcó. Según indicó, el borrador será remitido hoy a Golmayo y Los Rábanos «para su negociación», bajo la consigna que defiende el Ayuntamiento de Soria de que «todos tenemos que pagar lo mismo por el agua, no van a abonar más los de Soria que los de Golmayo. Y Los Rábanos tendrá que sufragar un 1% del proyecto de la depuradora, porque no puede ser que se lo pagen los vecinos de la capital», indicó la concejala.

En cualquier caso, este escollo puede hacer peligrar la firma común del convenio del proyecto de la depuradora. «Si el pleno decide que no estamos de acuerdo con el convenio del Ayuntamiento de Soria –el de gestión–, pues nos saldremos», afirmó el alcalde de Los Rábanos. «Igual nos interesa más poner nuestra propia depuradora», enfatizó Martínez, aunque esa es una decisión, matizó, que dependerá de toda la corporación. Tanto él como Serrano criticaron que Soria no les haya hecho partícipes de esos cambios en el documento de gestión. «Ha sido una estrategia de última hora, después de hablar del convenio de Acuaes, que es razonable, que nos vengan con esto», opinaron. Manifestaron que no van a dar el apoyo al proyecto de la depuradora hasta que no estén claras las condiciones de su gestión posterior. «Ahora nos dicen que las contraprestaciones firmadas en 2013 no sirven, con lo que no sé cómo quedará todo, tenemos que hablarlo con nuestros técnicos», matizó Serrano, quien dijo que la sensación de la reunión es que «de tomadura de pelo».

Al margen de este encontronazo, el balance que Alegre hizo de la reunión fue positivo. «El alcalde de Golmayo ha planteado sus dudas y se las han aclarado, y ha asegurado que no pondría problemas», trasladó la concejala de Servicios Locales, sorprendida porque tras el encuentro los regidores de Los Rábanos y Golmayos lo calificaran en negativo.

Alegre apeló a la responsabilidad. «Tenemos que aprovechar y no dejar pasar esto», en referencia al apoyo económico de la Unión Europea, que llega al 35% del proyecto, cifrado en unos 55 millones de euros.

La consigna de Acuaes es que los ayuntamientos puedan aprobar en sus respectivos plenos el convenio, de modo que se inicie la expropiación de los terrenos –blindada por la declaración de interés general de la depuradora–, algo que podría durar «unos cuatro meses», indicó Alegre, de modo que la obra de la EDAR pueda comenzar en el primer semestre de 2019 para terminar en 2021, con un año de comprobación de su puesta en funcionamiento, para justificar las ayudas europeas antes del límite de 2023.