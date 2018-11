El que fuera coordinador del Certamen Internacional de Cortos de Soria en 2017, Giulio Vita, propuesto por la dirección del festival para repetir en el puesto en la presente edición, renunció finalmente por discrepancias con el director, Javier Muñiz, al que acusa de «trato bastante denigrante, constantes faltas de respeto a nivel de insultos y gestos, ordenando como si fueras un perro», según sostiene Vita, quien el pasado mes de septiembre hizo pública su renuncia.

Asegura el ya excoordinador que «el amiguismo es una fuerte línea guía de las decisiones artísticas», así como que «todos los amigos del director son pagados como debe ser. Los demás, depende de la simpatía», añadiendo que durante su labor en el festival, en 2017, el director «invirtió gran parte de su tiempo desprestigiando» su trabajo, «y el de mis colegas por separado, para crear tensiones innecesarias».

Ante esto, Muñiz responde que es «una historia personal, que está zanjada», a la que no quiere dar ya mayor importancia. «Tengo un equipo maravilloso, gente que repite de un año para otro, y esto no es más que una anécdota», afirma el director del festival, quien añade que las afirmaciones de Vita son «apreciaciones personales», que no comparte obviamente, y que fue él quien decidió no acudir como coordinador al Certamen Internacional de Cortos de Soria.

Vita, que reside en Italia, explicó su versión de lo ocurrido en una carta, en la que indica que fue Muñiz quien le ofreció volver. «Con el mismo sueldo del año pasado, ‘para que hagas las cosas bien esta vez’, me dijo. Yo sonreí y le dije que me lo pensaría. Al día siguiente le dije que no, que lo mejor era separarnos. Él allí hizo lo que siempre hace con quien trabaja para él cuando está desesperado: una fórmula de manipulación emocional, diciéndome que él me necesitaba, que se había expresado mal, que haría una mejor oferta. Le dije que volvería si no sólo mejoraba la oferta sino que cambiara sus formas, que no permitiría insultos. Dijo que sí, que así sería», señala el escrito de Vita, que continúa:«El 17 de septiembre 2018 habría tenido que ser mi primer día de trabajo. Compré el boleto de avión desde Italia, preparé mi maleta y organicé todo para el próximo trimestre. Una semanas antes el director me dice que no me puede pagar lo pactado sino mil euros menos. Le respondo que el año pasado ya tuvimos problemas por acuerdos no respetados, que preferiría que no se cambiara mi sueldo sobre todo con tan poco tiempo. Me respondió que vale, que lo pagaría como pactado pero que ‘por favor trabaje bien, no como el año pasado, que lo hice mal, que recordara que ésta es una segunda oportunidad que él me está dando’. Es decir, decidió respetar lo pactado con la condición de insultarme», añade el excoordinador, ante lo que su decisión final fue «renunciar». «Ese mismo día llamó a una de mis colaboradoras para el puesto», dice que hizo el director, al que acusa de ir «atropellando a los demás, insultando y denigrando al equipo, incumpliendo las medidas mínimas de trabajo».

Vita, que ya fue jurado del festival en 2016 y se postuló como coordinador ante «la desorganización» que vio, recrimina capítulos de su etapa de responsable cuando, afirma, trató de defender a los voluntarios porque no les habían llevado nada para comer. «El director me dijo que me tenía que callar la boca, que los voluntarios estaban allí para hacer lo que se les mandara», sostiene el excoordinador, quien califica de «muy grave, de escándalo, que se trate a los trabajadores como los ha tratado». Añade: «No me parece justo que un sujeto así dirija un festival donde se permiten humillaciones», poniendo el énfasis en que muchos de los que trabajan en el festival no evidencian estas situaciones «por miedo». «Yo he recibido muchos apoyos de extrabajadores», comenta, e incide que cuando estaba al frente recibió negativas de profesionales porque no querían volver al festival.

Sobre este asunto, lo que Muñiz manifiesta es que «los voluntarios reciben un trato exquisito. En un equipo de tanta gente siempre puede haber tensiones, algún problema puntual, pero el trato siempre ha sido bueno».

Vita, gestor cultural, asegura que en 2016, cuando fue jurado, se enteró de que el equipo de programación no veía todos los cortos y que «los amigos del director podían inscribir un corto después del plazo y entrar en competencia», a lo que Muñiz responde que eso sólo ocurrió hace tres años y porque llegaron 7.600 cortos, «que nos desbordó. Pero yo lo reconocí públicamente que era imposible visionarlos todos. Al año siguiente se impuso una cuota de inscripción y el número se redujo a más de la mitad, por lo que eso no se ha vuelto a repetir», puntualiza. «Tenemos un código ético y el visionado es fundamental», recalca.

A las críticas del excoordinador por un catálogo que era sólo en español y del que se editan, dice, mil ejemplares y que muchos acaban en la basura, «gastando dinero público», ya que el festival es patrocinado por el Ayuntamiento de Soria y también por la Junta de Castilla y León, el director responde que este año se lanzarán 600 ejemplares y que el millar sólo fue una vez. «Eran muchos y yo les llevé a otros festivales, se repartieron pero sobraron», reconoce. Este año, además, será bilingüe -español e inglés-, «haciendo un esfuerzo económico por el 20 aniversario del certamen», contando con la Facultad de Traducción de Soria.

Vita, que organiza el festival de cortos La Guarima, en la localidad italiana de Amantea, califica también de «grave que no se use el presupuesto del festival para pagar decentemente a los trabajadores y que no haya control», y recuerda el caso del sonidista, al que el propio excoordinador ayudó a formar, «y al que le dieron 300 euros, ‘porque es un chaval y no tiene ni idea’», según traslada en el escrito. «No es que no tengan dinero, es para amiguetes y cosas guays, que quizás fascinan, pero hay otras prioridades», opina el exresponsable. Afirma que él mismo ha trabajado desde julio hasta septiembre, «respondiendo e-mails», y no ha recibido nada por esa labor, recordando que tampoco en 2017 se le abonaron las horas extras, «que fueron muchas», sólo el dinero pactado.

Asimismo, considera que el Ayuntamiento de Soria «no está interesado en saber qué ocurre». Consultada sobre esto la concejala de Juventud, Inés Andrés, asegura que ella trabaja «desde dentro» en el festival, «y nunca me han llegado quejas de los voluntarios, un equipo que repite», comenta.

La concejala opina que el enfrentamiento es una cuestión «personal», y aunque la carta, hace mes y medio, fue «desagradable», «una vez pasado el primer disgusto, nos hemos dado cuenta de que es el descontento de esta persona, pero es un tema entre él y Javier». En ningún caso, añade, ha afectado al festival. «Todos los patrocinadores han seguido y nos han apoyado», matiza. Y en cuanto al posible «miedo» a denunciar la situación por parte de otros trabajadores, Andrés sostiene que «algunos no han vuelto, pero porque es un equipo muy cambiante, no por problemas con el festival sino por cuestiones laborales», concluye.