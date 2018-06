Copiso factura 226 millones gracias al sector porcino al que considera «capital» para Soria

Con un volumen de negocio de Copiso y su grupo de empresas que superó el año pasado los 226 millones de euros, el grupo incrementa la facturación en un 7,3% más que en el ejercicio anterior, al sumar los 122.574.669 euros de la propia cooperativa soriana (un 8% más) y los 103.532.823 euros de las empresas del grupo (un 6,21%). Un crecimiento que ha sido motivado, principalmente, por el mayor precio del porcino, y por el aumento de –prácticamente– todas las actividades de la cooperativa soriana, según constató ayer su presidente, Francisco Javier Blanco.

Son las cuentas que aprobaron ayer en la asamblea general ordinaria los socios de Copiso, un balance económico que ya no puede entenderse sin la actividad de las diferentes sociedades en las que participa Copiso, especialmente en Icpor Soria SL, que alcanzó los 77 millones de euros. «La tendencia lógica de negocio de Copiso, dada la estrategia de la cooperativa soriana en el grupo de empresas, es una mayor estabilización de la facturación de la actividad de la cooperativa, y un progresivo crecimiento del negocio del grupo empresarial, como se ha evidenciado en este ejercicio de 2017», y añadió Blanco que «día a día notamos el respaldo de nuestros más de 1.200 socios y de las administraciones en esta labor social que hacemos de provincia de economía y distribución de riqueza y excedentes que generamos».

A este respecto, las previsiones para este año son «mucho más optimistas» en cuanto al campo y la cosecha, y en relación con el sector porcino «seguimos la hoja de ruta de alcanzar el millón de cerdos en dos años», algo que está convencido de que Copiso va a conseguir «sin ningún tipo de problema».

Además, la inversión realizada por Copiso en el ejercicio de 2017 ascendió a 2.608.465 euros, que se ha utilizado -principalmente- en las instalaciones de Valcorba, en las naves de la avenida de Valladolid, y en la mejora de los servicios de los centros de la cooperativa repartidos por toda la provincia.

El pienso distribuido en 2017 por el grupo fue de 324.117 toneladas, lo que supone un incremento del 8,3% con respecto al año pasado. El volumen total de pienso fabricado en Valcorba fue de 240.447 toneladas en el ejercicio 2017, 21.023 toneladas (un 9,6% más) más frente a 2016. Además del pienso suministrado desde la fábrica de Valcorba, desde otras fábricas se suministraron otras 83.669 toneladas, lo que hace un total de 324.117 toneladas de pienso para todo el grupo Copiso.

El porcino ya se ha convertido en uno de los puntos clave del grupo, tal y como reconoció el propio Blanco, quien lo consideró «un sector no sólo estratégico, sino capital para la provincia». Así, el volumen de cerdos vendidos en 2017 sumó 816.026 animales de cebo, un 2,5% más que el pasado ejercicio, que fueron 795.968 unidades. «La circunstancia de abarcar todo el ciclo productivo y comercial, incluida la producción agrícola de materias primas y la fabricación de piensos, permite a la cooperativa soriana lograr unos mejores índices productivos y de rentabilidad, situándose en el rango medio-alto del sector porcino español», indicó el presidente.

Porque «la clave del modelo de Copiso está en que la producción agrícola y la ganadera van de la mano. Las dos actividades se complementan y se benefician mutuamente, gracias a un modelo cooperativo integrador que han forjado los socios, conseguido después de años de trabajo, de esfuerzo y de implicación del campo soriano».

Manifestó su «respeto» ante las manifestaciones de una parte de la sociedad en contra de las explotaciones porcinas, pero como actor importante dentro del sector porcino en la provincia Copiso insistió en que teniendo en cuenta los datos del PIB de Soria, «es el único hilo de vida que ya nos queda a largo plazo en una provincia donde van quedando tan pocas cosas». Defendió así a un sector profesional que es «vital» para la provincia de Soria y ratificó el apoyo de Copiso al porcino. Además, recordó que se trata de un buen complemento con la agricultura que hay en Soria, menos productiva que en otras zonas: «Es una especie de necesidad que la agricultura y la ganadería se complementen porque no es fácil operar en una zona tan deprimida y en un sector como éste.

Es una salida para poder seguir trabajando y viviendo en los pueblos». Aseguró que la actividad porcina está sometida a una regulación extrema por parte de las administraciones que viene de Europa, «una de las más reguladas de España por detrás de la nuclear», de modo que cree que «hay que intentar causar las menos molestias posibles y utilizando las mejores técnicas».

Dejó claro que Copiso no promueve explotaciones porcinas, sino que recoge las iniciativas de los socios ganaderos que quieren apostar por este sector, y les guía en este devenir. Pero lamentó que estas manifestaciones en contra del porcino no ayudan a la hora de tomar decisiones de emprender. «Si se cumple la normativa a rajatabla pedimos que no se criminalice al sector, que es muy profesionalizado y está muy regulado en materia de bioseguridad».

Respecto a los cereales, Copiso señaló en la asamblea que en la campaña 2016-2017 se recogieron a los socios 182.898 toneladas, a lo que hay que sumar la comercialización de 96.435 toneladas de la campaña actual 2017-2018, que no está cerrada aún, unas cifras que dependen de la climatología, que condiciona la producción de las cosechas. La explicación de estos datos tiene que ver con la buena y mala cosecha del campo soriano, en las dos últimas temporadas. En girasol, las toneladas recogidas en el otoño de 2017 fueron de 17.419 toneladas, es decir, un 26,50% más que el ejercicio anterior. La mejor cosecha y más superficie sembrada es la explicación de este aumento.

Con todo ello Copiso obtuvo en 2017 unos beneficios después de impuestos de 5.130.879 euros. La asamblea general celebrada de 2017 aprobó el pago de 1.155.781 euros en concepto de retorno cooperativo para las actividades de pienso compuesto y comercialización de cereales, además de los excedentes de facturación abonados como complemento de precios, por los suministros adquiridos y productos comercializados durante el ejercicio 2017 con la cooperativa. Así, los fondos propios se situaban a 31 de diciembre de 2017 en 23.296.126 euros, con un incremento del 25,6% en relación con el año anterior, principalmente por las aportaciones a capital social, como consecuencia de los excedentes de facturación y del beneficio del ejercicio.

Con una plantilla a diciembre de 2017 de 121 empleados, 11 más que a final del año 2016, y que en todo el grupo suman 170 trabajadores «Copiso mantiene así su compromiso con el empleo en la provincia, teniendo en cuenta el efecto multiplicador en los empleos indirectos que genera la actividad del grupo».

Aprovechando la asamblea general, el Consejo Rector concedió un diploma de reconocimiento a ocho socios que se han jubilado recientemente, por su compromiso y trabajo realizado con la cooperativa. Se trata de los socios Leoncio Asensio Asencio, Teófilo Crespo Gordo, Isidro García Egido, Teodoro Leal Beato, Albino López García, Hermanos Morales Las Heras SL, Antonio Ortega Sebastián y Malaquías Pascual Peñalba.