De investigación en investigación. Ese es el camino que va recorriendo el intento de pucherazo en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León. De la Fiscalía de Valladolid, que dirimirá si en esos 82 votos emitidos fraudulentamente a favor de ex presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, se cometió algún delito penal, a la que ahora acaba de iniciar el Parlamento autonómico.

Y es que las Cortes abre una investigación interna para saber si usaron sus ordenadores en el pucherazo de Ciudadanos, según señalan las fuentes de las Cortes consultadas por EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN.

Concretamente, según detallan estas mismas fuentes, laMesa de Parlamento automómico, a petición del PSOE, reclama al servicio informático un informe que determine si en algún momento de la jornada de primarias de Ciudadanos se votó desde algunos de los equipos. Pese a que en un primer momento la petición del Partido Socialista, a decir de estas mismas fuentes, se refería sólo al intervalo de las horas de madrugada en las que se concentraron gran parte de esos 82 votos fraudulentos, en concreto 54, finalmente desde el Partido Socialista se reclama que se investigue desde las diez de la mañana.

El motivo de ampliar su petición a toda la jornada no es otro que el de tratar de esclarecer si, en algún momento del proceso de primarias, se produjeron votaciones a Clemente y también a Francisco Igea desde alguna de las IP del Parlamento autonómico.

Entre otras cosas porque en la planta segunda se encuentra el despacho de Ciudadanos, donde como asalariados de las Cortes tienen su lugar de trabajo el secretario de organización de la formación naranja, Miguel Ángel González, quien estuvo alidado con Silvia Clemente pero que luego giró hacia Francisco Igea, y la secretaria de organización de Valladolid, Gema Gómez.

Lo que ahora quiere conocerse, además de si se votó desde algún equipo de las Cortes en ese intervalo entre las dos y las cuatro de la mañana cuando hubo 54 votos favorables a Clemente, pero también si a lo largo de toda la jornada hubo votos, a Igea o a Clemente, desde alguna de las dependencias, teniendo en cuenta que ahí se encuentra el despacho de Ciudadanos.

Exigencia de investigación, que surge después de las informaciones que apuntaban a que algunos de esos votos del pucherazo pudieran haber salido de una IP de la Cámara de representantes castellanos y leoneses y a la que ninguno de los miembros de la Mesa se opuso este lunes, ni siquiera la representante de Ciudadanos, Belén Rosado, quien también dio su sí a que pedir al servicio informático que se investigue.

Lo que no se ha hecho es comunicarlo. Tanto las Cortes, como Ciudadanos han ocultado esta petición de investigación, que ahora desvela este periodico, y que tiene que ver con la etapa de la Presidencia interina.

Precisamente, en el momento que surgen las informaciones que hablan de la posibilidad de esa emisión de sufragios a través de algunas de las IP parlamentarias, se solicita conocer si alguien había entrado o se encontraba en las Cortes a esas horas de madrugada y se constató que no. Lo que también se indicó que para ese 8 de marzo –las primarias de Cs se inician es día y concluyen el sábado 9 a las diez de la mañana– ya sólo quedaban dos personas del equipo de Clemente en las Cortes.

Posibilidad sobre que algunos de esos votos fraudulentos, que provocaron el intento de pucherazo en el proceso de primarias de la formación naranja, pudieran haberse emitido desde las Cortes que tiene alterados, en palabras de esas mismas fuentes, a los funcionarios porque lo ha puesto a todos bajo sospecha.

Información de fiscal

El proceso investigador que ahora se abre se espera que sea rápido, sobre todo para esclarecer cualquier sombra de duda sobre si se produjeron o no votos desde las Cortes.

Pero no sólo, porque según informan las fuentes a las que ha tenido acesso este periódico, en las Cortes no descartan que desde la Fiscalía de Valladolid se les pueda reclamar información, a medida que avance la investigación penal que la fiscal Soledad Martín Najera acaba de abrir después de una denuncia anónima.

Quien parece no querer oír hablar más del pucherazo de Castilla y León, pese a que ni siquiera se ha llegado a determinar de dónde, cómo y quién emitió esos 82 votos fraudulentos, es desde la formación naranja.